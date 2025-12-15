หวยลาว

หวยลาว 15 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันจันทร์

ผลหวยลาว 15 ธันวาคม 2568 ออกเลข 6 ตัวที่น่าติดตาม

หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่

จับตา หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดตรงจาก สปป.ลาว ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ใครที่มีลอตเตอรี่ในมือ เตรียมปากกามาจด เตรียมแอปฯ มาตรวจ ทีมงาน The Thaiger เกาะติดขอบจอรายงานผลสด ๆ วินาทีต่อวินาที เลขที่ออกวันนี้จะมีอะไรบ้าง ไปลุ้นกันเลย

ตรวจหวยลาว งวดประจำวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2568

  • เลข 6 ตัว : ๐๐๐๐๐๐
  • เลข 5 ตัว : ๐๐๐๐๐
  • เลข 4 ตัว : ๐๐๐๐
  • เลข 3 ตัว : ๐๐๐
  • เลข 2 ตัว : ๐๐

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • ๐๐ / ๐๐ / ๐๐ / ๐๐ / ๐๐

เกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล หวยลาวพัฒนา สำหรับมือใหม่หัดลุ้น หรือใครที่ถูกรางวัลแล้วอยากคำนวณเงินคร่าว ๆ นี่คืออัตราการจ่ายเงินรางวัลมาตรฐาน (คิดเป็นเงินกีบ)

– ถูกรางวัลเลข 4 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 6,000 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 6,000,000 กีบ)

– ถูกรางวัลเลข 3 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 500 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 500,000 กีบ)

– ถูกรางวัลเลข 2 ตัว เงินรางวัล = จำนวนที่ซื้อ x 60 (ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับเงินรางวัล 60,000 กีบ)

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

งวดวันที่ 08/12/68 : 4 ตัว 2662 | 3 ตัว 662 | 2 ตัว 62
งวดวันที่ 01/12/68 : 4 ตัว 4105 | 3 ตัว 105 | 2 ตัว 05
งวดวันที่ 24/11/68 : 4 ตัว 2133 | 3 ตัว 133 | 2 ตัว 33
งวดวันที่ 17/11/68 : 4 ตัว 4579 | 3 ตัว 579 | 2 ตัว 79
งวดวันที่ 10/11/68 : 4 ตัว 1187 | 3 ตัว 187 | 2 ตัว 87
งวดวันที่ 03/11/68 : 4 ตัว 1226 | 3 ตัว 226 | 2 ตัว 26
งวดวันที่ 27/10/68 : 4 ตัว 2412 | 3 ตัว 412 | 2 ตัว 12
งวดวันที่ 20/10/68 : 4 ตัว 7480 | 3 ตัว 480 | 2 ตัว 80
งวดวันที่ 13/10/68 : 4 ตัว 9456 | 3 ตัว 456 | 2 ตัว 56
งวดวันที่ 06/10/68 : 4 ตัว 1739 | 3 ตัว 739 | 2 ตัว 39

งวดวันที่ 29/09/68 : 4 ตัว 2774 | 3 ตัว 774 | 2 ตัว 74
งวดวันที่ 22/09/68 : 4 ตัว 9252 | 3 ตัว 252 | 2 ตัว 52
งวดวันที่ 15/09/68 : 4 ตัว 6828 | 3 ตัว 828 | 2 ตัว 28
งวดวันที่ 08/09/68 : 4 ตัว 3798 | 3 ตัว 798 | 2 ตัว 98
งวดวันที่ 01/09/68 : 4 ตัว 4088 | 3 ตัว 088 | 2 ตัว 88

งวดวันที่ 25/08/68 : 4 ตัว 8511 | 3 ตัว 511 | 2 ตัว 11
งวดวันที่ 18/08/68 : 4 ตัว 9795 | 3 ตัว 795 | 2 ตัว 95
งวดวันที่ 11/08/68 : 4 ตัว 6683 | 3 ตัว 683 | 2 ตัว 83
งวดวันที่ 04/08/68 : 4 ตัว 8242 | 3 ตัว 242 | 2 ตัว 42
งวดวันที่ 28/07/68 : 4 ตัว 2528 | 3 ตัว 528 | 2 ตัว 28

งวดวันที่ 21/07/68 : 4 ตัว 1942 | 3 ตัว 942 | 2 ตัว 42
งวดวันที่ 14/07/68 : 4 ตัว 9130 | 3 ตัว 130 | 2 ตัว 30
งวดวันที่ 07/07/68 : 4 ตัว 2066 | 3 ตัว 066 | 2 ตัว 66
งวดวันที่ 30/06/68 : 4 ตัว 5673 | 3 ตัว 673 | 2 ตัว 73
งวดวันที่ 23/06/68 : 4 ตัว 1126 | 3 ตัว 126 | 2 ตัว 26

งวดวันที่ 16/06/68 : 4 ตัว 7743 | 3 ตัว 743 | 2 ตัว 43
งวดวันที่ 09/06/68 : 4 ตัว 1737 | 3 ตัว 737 | 2 ตัว 37
งวดวันที่ 02/06/68 : 4 ตัว 3119 | 3 ตัว 119 | 2 ตัว 19
งวดวันที่ 26/05/68 : 4 ตัว 2146 | 3 ตัว 146 | 2 ตัว 46
งวดวันที่ 19/05/68 : 4 ตัว 4091 | 3 ตัว 091 | 2 ตัว 91

งวดวันที่ 12/05/68 : 4 ตัว 2532 | 3 ตัว 532 | 2 ตัว 32
งวดวันที่ 05/05/68 : 4 ตัว 6279 | 3 ตัว 279 | 2 ตัว 79
งวดวันที่ 28/04/68 : 4 ตัว 0702 | 3 ตัว 702 | 2 ตัว 02
งวดวันที่ 21/04/68 : 4 ตัว 2499 | 3 ตัว 249 | 2 ตัว 49
งวดวันที่ 07/04/68 : 4 ตัว 8159 | 3 ตัว 159 | 2 ตัว 59

งวดวันที่ 31/03/68 : 4 ตัว 6647 | 3 ตัว 647 | 2 ตัว 47
งวดวันที่ 24/03/68 : 4 ตัว 8459 | 3 ตัว 459 | 2 ตัว 59
งวดวันที่ 17/03/68 : 4 ตัว 5480 | 3 ตัว 480 | 2 ตัว 80
งวดวันที่ 03/03/68 : 4 ตัว 0411 | 3 ตัว 411 | 2 ตัว 11

งวดวันที่ 24/02/68 : 4 ตัว 4528 | 3 ตัว 528 | 2 ตัว 28
งวดวันที่ 17/02/68 : 4 ตัว 4176 | 3 ตัว 176 | 2 ตัว 76
งวดวันที่ 10/02/68 : 4 ตัว 8774 | 3 ตัว 774 | 2 ตัว 74
งวดวันที่ 03/02/68 : 4 ตัว 2897 | 3 ตัว 897 | 2 ตัว 97

งวดวันที่ 27/01/68 : 4 ตัว 8324 | 3 ตัว 324 | 2 ตัว 24
งวดวันที่ 20/01/68 : 4 ตัว 0086 | 3 ตัว 086 | 2 ตัว 86
งวดวันที่ 13/01/68 : 4 ตัว 8733 | 3 ตัว 733 | 2 ตัว 33
งวดวันที่ 06/01/68 : 4 ตัว 4609 | 3 ตัว 609 | 2 ตัว 09

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

