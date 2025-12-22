ถกสนั่น คลิปสาวหิ้วถุงช้อปปิ้ง ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า แซะ สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว
ดราม่าสนั่นลอนดอน สาวถ่ายคลิปประชด ‘สุภาพบุรุษหายไปไหน’ ยืนขาแข็งบนรถไฟท่าม ชายหนุ่มนั่งสบาย ชาวเน็ตเสียงแตกถามหาความเท่าเทียม
เกิดข้อถกเถียงดุเดือดในโลกออนไลน์ หลังเคที โอลิเวีย ผู้ใช้ TikTok แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์บนรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอน ขณะที่เธอยืนถือถุงช้อปปิ้งพะรุงพะรังท่ามกลางผู้โดยสารชายที่นั่งกันเต็มตู้ โดยไม่มีใครลุกให้นั่งแม้แต่คนเดียว
ในคลิปวิดีโอ เคทีพยายามส่งเสียงบ่นดังๆ ว่า “โอ๊ย ปวดขาจังเลย อยากนั่งจัง โอ๊ยยย” เพื่อหวังให้หนุ่มๆ รอบตัวได้ยินและแสดงน้ำใจ แต่ปฏิกิริยาที่ได้กลับมีเพียงรอยยิ้มมุมปาก ก่อนก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือต่อ เธอจึงเขียนแคปชันระบายความในใจประกอบคลิปว่า “เมื่อก่อนผู้ชายเคยออกรบเพื่อผู้หญิง แต่เดี๋ยวนี้พวกเขาวิ่งแข่งกันเพื่อแย่งที่นั่งบนรถไฟ”
เสียงแตก สุภาพบุรุษ vs ความเท่าเทียม
คลิปนี้มียอดวิวทะลุ 7.5 ล้านครั้งและจุดชนวนการโต้เถียงแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน
ทีมเห็นใจ มองว่า “ความเป็นสุภาพบุรุษตายไปแล้ว” การเสียสละที่นั่งเป็นเรื่องของมารยาทพื้นฐานที่ผู้ชายควรมี และผู้ชายที่รู้จักเสียสละให้เด็กกับผู้หญิงก่อนคือสุภาพบุรุษที่แท้จริง
ทีมตอกกลับ ตั้งคำถามกลับแรงว่า “อยากได้ความเท่าเทียมไม่ใช่หรือ?” ในเมื่อเรียกร้องสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันมาตลอด ทำไมยังต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษเพียงเพราะเพศสภาพ อีกทั้งในคลิปเธอก็ดูร่างกายแข็งแรงดี ไม่ได้เจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์ จึงไม่มีเหตุผลที่คนอื่นต้องสละที่นั่งให้
ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้โดยสารปี 2023 พบว่า คนส่วนใหญ่ยินดีสละที่นั่งให้เมื่อเห็นความจำเป็นที่ชัดเจน เช่น ผู้สูงอายุ คนท้อง หรือผู้พิการ มากกว่าจะพิจารณาจากเพศหรือความหนุ่มสาว ซึ่งสะท้อนว่าคนมองเรื่องนี้เป็นมารยาทตามความจำเป็นมากกว่าเรื่องเพศ
มุมมองผู้เชี่ยวชาญ มารยาทยุค 2025 คือ การสังเกต เคท ฮุสเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาท ให้ความเห็นกับ news.com.au ว่า การลุกให้นั่งไม่ควรผูกติดกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียว แต่มารยาทที่ดีในยุคปัจจุบันคือ “การตระหนักรู้ถึงสถานการณ์”
เธอมองว่าหากใครดูไม่สบาย ทรงตัวไม่อยู่ หรือต้องการความช่วยเหลือ การเสนอที่นั่งให้ถือเป็นน้ำใจที่พึงกระทำไม่ว่าผู้ให้จะเป็นเพศใด แต่ผู้หญิงยุคใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาปกป้อง เพียงเพราะเป็นผู้หญิง แต่ต้องการการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งในพื้นที่สาธารณะ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดราม่า สาวอัดคลิปยืนบนรถไฟ บ่นปวดขา แต่ไร้ผู้ชายลุกให้นั่ง ลั่น “สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว?” ด้านชาวเน็ตเสียงแตก
- ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน
- ตร.โตเกียวจับลุงวัย 46 ปี เอาจู๋ไปถูกตัวสาวบนรถไฟ เย้ยถ้ามีโอกาสจะทำอีก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: