ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 19:39 น.
304
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568

ตรวจผลหวยลาวพัฒนา 19 ธันวาคม 2568 เลข 6 ตัวออกอะไร และ ผลสลากพัฒนา 5/45 เปิดสถิติย้อนหลัง 5 งวด พร้อมเกาะติดการถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง

เสียงระฆังแห่งความหวังดังขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์ บรรดานักเสี่ยงโชคและคอหวยทั่วฟ้าเมืองไทยต่างจับจ้องหน้าจอด้วยใจระทึก เตรียมพบกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถือเป็นนัดล้างตาของใครหลายคน หลังจากผ่านงวดวันจันทร์และวันพุธมาแล้ว

ค่ำคืนนี้จะมีการหมุนวงล้อเสี่ยงทายเพื่อมอบโชคใหญ่ส่งตรงสัญญาณสดข้ามพรมแดนมาให้ลุ้นกันแบบเรียลไทม์ ใครที่มีลอตเตอรี่ในมือ หรือเก็งเลขเด็ดไว้ในใจ เตรียมปากกามาจดผลรางวัลกันได้เลย โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 19 ธันวาคม 2568 (19/12/68)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผลการออกรางวัล

สถิติหวยลาว 5 งวดย้อนหลัง

สำหรับนักวิเคราะห์ตัวเลขหรือหาจังหวะตัวเลขที่น่าสนใจ เราได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุดมาให้พิจารณาดังนี้

งวดวันที่ 17 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 099
  • เลขท้าย 2 ตัว : 99

งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 400
  • เลขท้าย 2 ตัว : 00

งวดวันที่ 12 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 546
  • เลขท้าย 2 ตัว : 46

งวดวันที่ 10 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 817
  • เลขท้าย 2 ตัว : 17

งวดวันที่ 8 ธันวาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 662
  • เลขท้าย 2 ตัว : 62

