ไม่พลิกโผ “Clair Obscur: Expedition 33” ผงาดคว้า Game of The Year จากเวที The Game Awards 2025
ไม่มีใครหยุดความร้อนแรงของเขาได้จริงๆ สำหรับ Clair Obscur: Expedition 33 ที่คว้ารางวัล Game of The Year จากเวที The Game Awars 2025
จบลงไปไปอย่างสวยงาม สำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งประจำปีของวงการเกมอย่าง The Game Awards 2025 ที่ในปีนี้มีการชิงรางวัลมากถึง 29 สาขา เช่นเดียวกับปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ไฮไลท์อยู่ที่การชิงรางวัลในสาขา Game of The Year หรือเกมยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2025 ซึ่งในปีนี้มีเกมที่เข้าชิงรายนี้ 6 เกม โดยการตัดสินของ The Game Awards จะนับ 90% จากกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ และอีก 10% มาจากการโหวตของผู้เล่นทั่วโลก
ผลปรากฎว่า ผู้ชนะสาขา Game of The Year ประจำปี 2025 เป็นของ Clair Obscur: Expedition 33 โดย Sandfall Interactive/Kepler Interactive เอาชนะทั้ง Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong และ Kingdom Come: Deliverance II
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: