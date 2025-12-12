เกมส์

ไม่พลิกโผ “Clair Obscur: Expedition 33” ผงาดคว้า Game of The Year จากเวที The Game Awards 2025

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 11:02 น.
ไม่มีใครหยุดความร้อนแรงของเขาได้จริงๆ สำหรับ Clair Obscur: Expedition 33 ที่คว้ารางวัล Game of The Year จากเวที The Game Awars 2025

จบลงไปไปอย่างสวยงาม สำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งประจำปีของวงการเกมอย่าง The Game Awards 2025 ที่ในปีนี้มีการชิงรางวัลมากถึง 29 สาขา เช่นเดียวกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ไฮไลท์อยู่ที่การชิงรางวัลในสาขา Game of The Year หรือเกมยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2025 ซึ่งในปีนี้มีเกมที่เข้าชิงรายนี้ 6 เกม โดยการตัดสินของ The Game Awards จะนับ 90% จากกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ และอีก 10% มาจากการโหวตของผู้เล่นทั่วโลก

ผลปรากฎว่า ผู้ชนะสาขา Game of The Year ประจำปี 2025 เป็นของ Clair Obscur: Expedition 33 โดย Sandfall Interactive/Kepler Interactive เอาชนะทั้ง Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong และ Kingdom Come: Deliverance II

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

