ข่าว

อาลัย ปลัดหนุ่มอนาคตไกล ขับรถกลับจากงานแต่ง ชนดับคาซากรถ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:54 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 13:54 น.
84
ปลัดหนุ่มอนาคตไกล อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ขับเก๋งกลับจากงานแต่ง ข้ามเลนพุ่งชนดับคาซากรถพ่อ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.

ปลัดหนุ่มอนาคตไกล เก๋งข้ามเลนพุ่งชนดับคาซากรถพ่อ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสูญเสียบุคลากรฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอหนุ่มวัย 29 ปี จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ผู้เป็นพ่อซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจ (ผกก.) ต้องเดินทางมาดูร่างไร้วิญญาณของลูกชายในสภาพรถพังยับเยินด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 15.19 น. ตำรวจสภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนกันรุนแรง มีผู้เสียชีวิตติดภายใน บนถนนสายธัญญะ-วังน้อย ช่วงกิโลเมตรที่ 8+500 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบรถคู่กรณี 2 คัน คันแรกเป็นรถเก๋งโตโยต้า ทะเบียน 5 กว 6182 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน คนขับเป็นหญิงสาววัย 25 ปี ชาวฉะเชิงเทรา ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโล อีกคันที่ตกอยู่ริมถนนคือรถเก๋งไดฮัทสุ สีฟ้า ทะเบียน กม 4547 นครปฐม สภาพด้านหน้ายุบพังยับเยินเช่นกัน ภายในพบร่างผู้เสียชีวิตคือชายวัย 29 ปี ปลัดอำเภอลำลูกกา

พยานเล่าว่า ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ขณะนั่งอยู่ที่ศาลาหน้าร้าน ได้ยินเสียงรถเบรกดังสนั่น เมื่อหันไปมองจึงเห็นรถเก๋งโตโยต้าเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถเก๋งไดฮัทสุสีฟ้าที่วิ่งสวนทางมาอย่างจัง แรงปะทะทำให้รถกระเด็นพลิกคว่ำตกข้างทาง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันที

จากการสอบถามข้อมูลจากครอบครัว ทราบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งที่อำเภอลำลูกกาได้เพียง 3 เดือน หลังจากเดิมประจำอยู่ที่อำเภอหนองเสือ พี่สาวของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตาว่า เมื่อช่วงสายเวลา 11.00 น. น้องชายแจ้งว่าจะออกไปร่วมงานแต่งงานของอาสาสมัคร (อส.) ที่อำเภอหนองเสือ

ปกติแล้วปลัดหนุ่มจะใช้รถยนต์ส่วนตัวอีกคันในการเดินทาง แต่ในวันเกิดเหตุเห็นว่าสถานที่จัดงานอยู่ไม่ไกล จึงเลือกขับรถเก๋งไดฮัทสุรุ่นเก่า ซึ่งเป็นรถสะสมที่คุณพ่อชื่นชอบและซื้อเก็บไว้ ขับออกไปแทน ด้วยระยะทางขากลับที่เหลืออีกเพียง 2 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านพัก แต่กลับต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อน

พ่อของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนายตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.) พร้อมด้วยแม่ พี่สาว และญาติ ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดเมื่อเห็นสภาพรถและร่างของลูกชาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ก่อนมอบร่างให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมดำเนินการสอบสวนคู่กรณีตามกฎหมาย ก่อนจะให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา บันเทิง

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

1 นาที ที่แล้ว
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส ข่าวการเมือง

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

17 นาที ที่แล้ว
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot; บันเทิง

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

24 นาที ที่แล้ว
วันหยุดปีใหม่ขนส่ง 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

41 นาที ที่แล้ว
เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม เศรษฐกิจ

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

46 นาที ที่แล้ว
คนไทยในปอยเปตเตือน ข่าว

คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ เศรษฐกิจ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง หนุ่มคันโคน &quot;น้องชาย&quot; นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย ข่าวต่างประเทศ

สยอง หนุ่มคันโคน “น้องชาย” นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม วันคริสต์มาส ไลฟ์สไตล์

10 ข้อห้าม ‘วันคริสต์มาส’ ใครเผลอทำ โชคร้ายยันปีใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

ผู้จัดงาน Indie Game Awards ยืนรางวัลคืนจาก Clair Obscur: Expedition 33 หลังพบใช้ AI สร้างงานศิลป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ถ้าไม่มีชื่อต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ ข่าว

วิธีตรวจสอบสิทธิ เลือกตั้งทั่วไป 2569 เช็กเขตเลือกตั้ง ไม่มีชื่อ ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพ ท่องเที่ยว

16 ที่เที่ยวคริสต์มาส 2025 กรุงเทพฯ แสงสีจัดเต็ม แชะภาพสวย รับความสุขข้ามปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่พลทหารวุ้น ภานุวัฒน์ เสาร์สา ข่าว

หัวอกแม่สูญเสียลูกทหารกล้า “เนิน350” เคาะเรียกทานข้าว เล่าเก็บมือถือจากแนวหน้าให้ตามสัญญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หลวงตาสุจย์” บอก “ฮุนเซน” ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงคราม ทหารเขมรอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดหนุ่มอนาคตไกล อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ขับเก๋งกลับจากงานแต่ง ข้ามเลนพุ่งชนดับคาซากรถพ่อ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม. ข่าว

อาลัย ปลัดหนุ่มอนาคตไกล ขับรถกลับจากงานแต่ง ชนดับคาซากรถ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมอูบิน-ชินมินอา แต่งงานแล้ว บันเทิง

ภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอา โรแมนติกดุจฉากจบซีรีส์ ตำนานรัก 10 ปีที่รอคอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จตุพร&quot; เปิดตัว &quot;พรรคโอกาสใหม่&quot; พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน ข่าวการเมือง

“จตุพร” เปิดตัว “พรรคโอกาสใหม่” พร้อมจับมือทุกพรรคที่ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 1 ทหารเสียชีวิตวันนี้ ข่าว

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 เศรษฐกิจ

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พลตรีออง วิบูล&quot; นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย ข่าว

“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:54 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 13:54 น.
84
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot;

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button