อาลัย ปลัดหนุ่มอนาคตไกล ขับรถกลับจากงานแต่ง ชนดับคาซากรถ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.
ปลัดหนุ่มอนาคตไกล เก๋งข้ามเลนพุ่งชนดับคาซากรถพ่อ ก่อนถึงบ้านเพียง 2 กม.
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสูญเสียบุคลากรฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอหนุ่มวัย 29 ปี จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ผู้เป็นพ่อซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจ (ผกก.) ต้องเดินทางมาดูร่างไร้วิญญาณของลูกชายในสภาพรถพังยับเยินด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 15.19 น. ตำรวจสภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนกันรุนแรง มีผู้เสียชีวิตติดภายใน บนถนนสายธัญญะ-วังน้อย ช่วงกิโลเมตรที่ 8+500 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถคู่กรณี 2 คัน คันแรกเป็นรถเก๋งโตโยต้า ทะเบียน 5 กว 6182 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน คนขับเป็นหญิงสาววัย 25 ปี ชาวฉะเชิงเทรา ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโล อีกคันที่ตกอยู่ริมถนนคือรถเก๋งไดฮัทสุ สีฟ้า ทะเบียน กม 4547 นครปฐม สภาพด้านหน้ายุบพังยับเยินเช่นกัน ภายในพบร่างผู้เสียชีวิตคือชายวัย 29 ปี ปลัดอำเภอลำลูกกา
พยานเล่าว่า ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ขณะนั่งอยู่ที่ศาลาหน้าร้าน ได้ยินเสียงรถเบรกดังสนั่น เมื่อหันไปมองจึงเห็นรถเก๋งโตโยต้าเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถเก๋งไดฮัทสุสีฟ้าที่วิ่งสวนทางมาอย่างจัง แรงปะทะทำให้รถกระเด็นพลิกคว่ำตกข้างทาง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันที
จากการสอบถามข้อมูลจากครอบครัว ทราบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งที่อำเภอลำลูกกาได้เพียง 3 เดือน หลังจากเดิมประจำอยู่ที่อำเภอหนองเสือ พี่สาวของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตาว่า เมื่อช่วงสายเวลา 11.00 น. น้องชายแจ้งว่าจะออกไปร่วมงานแต่งงานของอาสาสมัคร (อส.) ที่อำเภอหนองเสือ
ปกติแล้วปลัดหนุ่มจะใช้รถยนต์ส่วนตัวอีกคันในการเดินทาง แต่ในวันเกิดเหตุเห็นว่าสถานที่จัดงานอยู่ไม่ไกล จึงเลือกขับรถเก๋งไดฮัทสุรุ่นเก่า ซึ่งเป็นรถสะสมที่คุณพ่อชื่นชอบและซื้อเก็บไว้ ขับออกไปแทน ด้วยระยะทางขากลับที่เหลืออีกเพียง 2 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านพัก แต่กลับต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อน
พ่อของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนายตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.) พร้อมด้วยแม่ พี่สาว และญาติ ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดเมื่อเห็นสภาพรถและร่างของลูกชาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ก่อนมอบร่างให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมดำเนินการสอบสวนคู่กรณีตามกฎหมาย ก่อนจะให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
