อนุทิน ขอให้ประชาชนมั่นใจ ประเทศไทยชนะแน่นอน ไม่ยอมให้ใครรุกราน

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 12:52 น.
อนุทิน ขอให้ประชาชนมั่นใจ ประเทศไทยชนะแน่นอน ไม่ยอมให้ใครรุกราน เล่าถามผู้บัญชาการกี่ครั้ง คำตอบที่ได้คือไม่มีวันแพ้

นายอนุทิน ชาญวรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รับหนังสือจากกลุ่มพสกนิกรปกป้องดินแดนและรักษ์สถาบันฯ ที่มายื่นเรื่องการพิทักษ์อธิปไตยและการธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของประเทศไทย จากการรุกรานของต่างชาติ

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจ ตน รัฐบาล และกองทัพ คำแถลงของทุกท่านถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานที่กำลังทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอยู่ เชื่อว่าจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพราะว่าเรามีพี่น้องประชาชนคอยเป็นกำแพงอันมหึมา อยู่ด้านหลังของเราตลอดเวลา ดังนั้น เราจะไม่มีวันหงายหลังล้มเป็นอันขาด

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนการต่อสู้ ตอบโต้ รับมือกับผู้ที่รุกรานประเทศ ตนขอให้ความมั่นใจของกับประชาชนว่า เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพ รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ ยังไม่มีครั้งไหนที่ผู้นำทางการทหารของเราบอกว่าไม่มั่นใจ ถามกี่ครั้งคำตอบก็คือไม่มีวันแพ้ เราไม่อยากจะใช้คำว่าชนะ เพราะว่าเราไม่ได้ไปรุกรานเขา เราเป็นประเทศรักสนุกแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมารุกราน

ถามว่ากลัวหรือไม่ ไม่มีกลัว ถามว่าพร้อมหรือไม่ พร้อม เป็นคำตอบของทหารที่บอกว่าพร้อมยิ่งกว่าพร้อม และยืนยันว่าในสถานการณ์เช่นนี้ นายกรัฐมนตรีของทุกท่านก็คือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ใครมารุกราน อธิปไตยของเรา ตนก็ต้องพร้อมให้การสนับสนุนสู้รบเคียงบ่าเคียงบ่าไหล่ กับพี่น้องทหารทุกคน

“ขอให้ทุกคนมั่นใจ เราดำเนินการมาจนเข้าเป้าทุกอย่าง และน่าจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่าง ตนไม่อยากใช้คำว่าจบ เพราะคำว่าจบด้วยความสูญเสียอะไรหลายๆ อย่าง เราก็พยายามจะเลี่ยง ไม่ว่าชีวิตของคนไทยหรือใครก็ตาม เราก็ไม่อยากจะสูญเสีย พยายามจะทำให้ดีที่สุด ขอให้ความมั่นใจว่าเราชนะแน่นอน” นายอนุทิน กล่าว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

กรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรี M6 บางปะอิน-โคราช 196 กม. นาน 11 วัน

วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา 11 วัน เปิดพิกัด 7 จุดขึ้นลง

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
แชมป์เพาะกายจีน 8 สมัย สิ้นใจเพียงวัย 30 ตำนานใช้ชีวิตแบบพระ เพื่อแลกหุ่นล่ำ

แชมป์เพาะกายจีน 8 สมัย สิ้นใจเพียงวัย 30 ตำนานใช้ชีวิตแบบพระ เพื่อแลกหุ่นล่ำ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

เปิดวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินเล็กตก คร่าชีวิตอดีตนักแข่งรถ-ครอบครัว 7 ศพ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ด่วน! มือถือเก่า ใช้ ‘โมบายแบงกิ้ง’ ไม่ได้ เริ่ม 14 ก.พ. 69 เช็กวิธีอัปเดตด้วยตัวเองง่ายๆ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
