ไม่ฝืนสังขาร “โจ ณัฐวุฒิ” ประกาศเลิกชก หลังแพ้น็อก 3 ไฟต์ติด เผยร่างกายไม่ไหวแล้ว
ปิดตำนาน “โจ ณัฐวุฒิ” ประกาศแขวนนวม เลิกชกมวย หลังแพ้น็อกติดต่อกัน 3 ไฟต์ติด พร้อมเผยสาเหตุ เป็นเพราะร่างกายไม่ไหว
โจ ณัฐวุฒิ นักมวยฝีมือดีที่โด่งดังอย่างมากจากไฟต์ที่รับหน้าที่เป็นมวยแทนขึ้นชกกับ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ จนสร้างเซอร์ไพรส์โชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาด ได้ตัดสินใจยุติบทบาทนักมวยอาชีพลงแล้ว โดยให้เหตุผลหลักคือเรื่องสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม และมีปัญหาเรื่องการมองเห็นที่ทรุดโทรมลง
ในช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มของ โจ เองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่า เห็นได้จากการพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง 4 ไฟต์ และในจำนวนนี้เป็นการแพ้น็อกถึง 3 ไฟต์รวด โดยจากการขึ้นชกทั้งหมด 12 ครั้ง เขาเก็บชัยชนะได้เพียง 4 ครั้ง และแพ้ไปถึง 8 ครั้ง (เป็นการแพ้น็อกถึง 5 ครั้ง)
ก่อนหน้านี้ “บอสชาตรี” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้บริหาร ONE เคยวิเคราะห์ไว้ว่า ด้วยสถิติการแพ้น็อกที่บ่อยครั้งและอายุที่มากขึ้น หากโจยังไม่สามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้ในศึก ONE ลุมพินี 137 ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเลือกเลิกชก ก่อนที่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจแขวนนวมตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หลังจากแพ้น็อกให้กับ โมฮัมหมัด เซียซารานี ในยกที่ 2 ศึก ONE ลุมพินี 139 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19 ธันวาคม)
