เริ่มแล้ว! “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” อุ่นใจรับปีใหม่ 2569 เช็กเลยต้องเตรียมอะไรบ้าง?
อุ่นใจช่วงปีใหม่ 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคมปีหน้า
วันนี้ (22 ธ.ค.68) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและไม่มีใครอยู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการ “ฝากบ้าน 4.0” เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 ( OBS ) วอล์กอินแจ้งที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ โดยสิ่งที่ควรเตรียมก่อนฝากบ้าน
- บัตรประชาชน และกรอกแบบฟอร์มยืนยัน (แนบภาพถ่ายบ้าน)
- จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบไฟฟ้า เทียน แก๊ส และความเรียบร้อยของประตู–หน้าต่าง
- ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ประสานเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา
- ติดตามการอัปเดตรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- หากกลับล่าช้าเกินเวลาที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้ง สน./สภ. ท้องที่
- เมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน ให้แจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนใช้บริการ “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” เพื่อเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ และย้ำว่า เหตุฉุกเฉิน โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชม.
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นครบาลปล่อยแถว! ระดมกำลังกว่า 400 นาย กวาดล้างอาชญากรรมรับปีใหม่ 2569
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2569 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมี พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และคณะผู้บังคับบัญชา
ภารกิจหลัก คือ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว
กำลังพลเข้าร่วม – เจ้าหน้าที่กว่า 409 นาย จากหลายหน่วยงาน อาทิ MPB SWAT, สายตรวจ, จราจร, อรินทราช, K-9, EOD, ตม., ปส. และอาสาสมัคร
ระยะเวลาปฏิบัติการเข้มข้น : 17 – 25 ธันวาคม 2568
สำหรับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เน้นย้ำอีกครั้ง เริ่มวันที่ 22 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 (รวม 15 วัน) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย: โทร 191 หรือสถานีตำรวจท้องที่ (24 ชม.).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- บริษัทดัง แถลงขอโทษชุมชน เลี้ยงปีใหม่ตลาดนัดดัง-รถติดหนักจนดราม่ายับ
- ที ลมฟ้าอากาศ เตือนใต้เสี่ยงน้ำท่วมรับปีใหม่ ฝนตกแช่-ข้ามปี
- มาตามนัด เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 ม.ค. 69 เซียนหวยแห่ส่อง แนวทางนำโชครับปีใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: