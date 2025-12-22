ข่าว

“น้องมาเฟีย” ขอโทษพูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่ด่าเขมร หวั่นกระทบธุรกิจ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:39 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:51 น.
77
"น้องมาเฟีย" ขอโทษที่พูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่วิจารณ์เขมร หวั่นกระทบธุรกิจ

“น้องมาเฟีย” สาวไทยในปอยเปต ขอโทษสังคมปมใช้ถ้อยคำรุนแรง ยอมรับไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชา เพราะต้องทำมาหากิน-หวั่นกระทบธุรกิจ

จากรณีที่ “น้องมาเฟีย” สาวไทยเจ้าของร้านเสริมสวยในเมืองปอยเปต กัมพูชา ได้ออกมาอัดคลิปตอบโต้ชาวเน็ตไทยด้วยถ้อยคำรุนแรง กรณีวิจารณ์สถานการณ์ในปอยเปตว่าเละเป็นขี้เถ้า พร้อมตำหนิคนไทยที่เชื่อข่าวลือว่าเป็นพวกกบในกะลา จนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ล่าสุดรายการ ปรากฏการณ์ live ทางช่องยูทูบ Phutta Talk โดย “พุทธ อภิวรรณ” ได้ติดต่อสัมภาษณ์เปิดใจสาวรายนี้ และหลังจากที่ได้มีการต่อสายติดต่อไปยัง มาเฟีย แล้วทาง พุทธ อภิวรรณ ได้สอบถามว่า สิ่งที่มาเฟียพูดนั้น มาเฟียกำลังจะสื่อถึงอะไร และมาเฟียโกรธแทนเขมรหรือไม่

มาเฟีย กล่าวว่า “หนูไม่ได้โกรธแทนใครนะคะ หนูอยากแค่อยากจะเสนอในมุมมองของหนู เพราะว่าตัวหนูอยู่ที่ปอยเปต แล้วก็มีสื่อโซเชียลที่ลงการทำงานของหนู หรืออัดคลิปวิดีโอเล่นกับแฟนของหนู ซึ่งหนูอยู่ที่นี่มา 3 ปี หนูลงคลิป ไม่ว่าจะลงคลิปอะไรก็ตาม จะมีคนไทยบางคน ย้ำว่าบางคน ที่เขามาคุกคามในพื้นที่ส่วนตัวของหนู โดยการที่ทักแชทมาด่าเป็นระยะเวลานาน ทักแชทมาด่ายันพ่อยันแม่ ลามถึงบุพการี

จนล่าสุดก็มีทักมาอีก ซึ่งหนูก็คนๆ นึงค่ะ มีความอดทนเหมือนกัน ซึ่งก็แค่อยากจะเผยแพร่ในมุมมองของหนูว่า ในปอยเปตคนอาจจะมองภาพลักษณ์ปอยเปตว่ามีแต่สแกมเมอร์ แต่หนูก็อยากให้มองในมุมอีกมุมนึงว่า คนที่มาทำงานในปอยเปต ไม่จำเป็นต้องเป็นสแกมเมอร์หรือสายเทาเสมอไป”

พุทธ อภิวรรณ ขณะสัมภาษณ์สดในรายการ Phutta Talk
YT/ Phutta Talk

พุทธ อภิวรรณ: ที่มาเฟียกำลังบอกว่า ยืนยันว่าทหารไทยทำอะไรก็ตาม มันไม่มีผลกระทบหรอกนั้น ทำไมมาเฟียพูดแบบนี้

มาเฟีย: ที่หนูจะสื่อก็คือ ทุกครั้งที่หนูคุยกับคุณแม่ จะคุยตลอดว่า เรายังเชื่อมั่นในทหารไทย ว่ายังไงทหารไทยไม่โจมตีหรือทำร้ายพลเรือน หรือประชาชนอย่างแน่นอน บางคนอาจจะไปตีความว่าหนูพูดไปทำนองนู้น ไปทำนองนี้ หนูเข้าใจได้ค่ะ เพราะว่าคนเราต่างคนต่างมุมมอง ต่างความคิด

พุทธ อภิวรรณ: มาเฟียรู้ไหมว่า มีคนไทยที่ออกไม่ได้จริงๆ เพราะไปอยู่ในรังสแกมเมอร์

มาเฟีย: ถ้าจะให้พูดในมุมของหนู คือคนเรามาอยู่ที่นี่ เราเลือกเองได้ค่ะ อย่างที่ข่าวสื่อหรือออกไปว่า พอคนไทยกลับไปก็จะพูดว่าตัวเองเป็นเหยื่อ ถูกหลอกมาทำงาน พี่ต้องมองมุมกลับด้วยว่า คนที่มาทำงานที่นี่ เราเลือกเองได้ ว่าเราจะเดินไปทางไหน

มาเฟีย กล่าวต่อว่า ไม่มีใครสามารถที่แบบว่า คุณอยู่ดีๆ เดินเข้ามาหน้าด่านปอยเปตปุ๊บ โดนจับไปทำสแกมเมอร์ โดนขังเลย ไม่มี หนูว่าทุกคนเลือกเองได้ค่ะ แล้วส่วนมากที่จับขัง เพราะว่ามีข่าวออกอยู่เนืองๆ ว่าคนไทยบางคน หรือคนจีน คนสัญชาติอื่นบางคน เขาก็มุดมา ทำตามช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเขาเลือกเองแล้วว่า ตัวเขาจะมายืนในจุดที่เสี่ยงอันตราย

พุทธ อภิวรรณ: มาเฟีย ไม่ห่วงคนไทยหรือ ทำไมพูดแบบนี้ ถามจริงมาเฟีย ห่วงคนไทยไหม

มาเฟีย: หนูห่วงทุกคนค่ะ เราเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แล้ว อย่างหนูมีคนไทยหลายคนที่บางทีเขาไม่สบายใจ หรือว่าเขาไม่มีที่ไป ไม่มีที่พึ่ง เขาก็มาปรึกษาหนู หนูก็ให้คำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือได้ ในระดับอาจจะไม่มาก แต่ก็ให้คำแนะนำได้ว่า ควรจะทำยังไง เพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยที่สุด

พุทธ อภิวรรณ: มาเฟียไม่มีความจำเป็นต้องขอโทษคนไทย ที่เข้ามาฟังคลิปใช่หรือไม่

มาเฟีย: หนูจะขอโทษบางคนที่หนูรู้สึกว่า เขาอาจจะ sensitive ในคำพูดของหนู หนูอาจจะใช้คำพูดรุนแรงเกินไป อันนี้ก็ต้องขอโทษที่นี้ด้วย แต่สำหรับบางคนที่เข้ามาด่าหนู หนูขอไม่ขอโทษนะคะ เพราะว่าหนูก็ตอบโต้ และปกป้องศักดิ์ศรีของหนูเหมือนกัน

พุทธ อภิวรรณ: ทำไมไม่อธิบายให้เขมรเข้าใจบ้าง ว่าเขมรกำลังมารุกรานเรา ทำไมไม่อธิบายมุมอย่างนี้บ้าง

มาเฟีย: ถ้าให้หนูอธิบาย กับฝั่งที่คนที่เขาด่าหนู เขาก็ไม่เข้าใจ ต่อให้หนูไปอธิบายให้คนฝั่งนี้ยังไง เขาก็ไม่เข้าใจ

พุทธ อภิวรรณ: ทำไมเวลาเรื่องของเขมร หนูอธิบายแทนเขมรได้ แต่เวลาเรื่องของไทยเราโดนรุกราน หนูบอกว่า หนูขอไม่แสดงความเห็น หนูรู้ไม่ได้อธิบายอะไร ในมุมที่คนไทยเขาก็อยากให้นานาชาติรับรู้เหมือนกัน ทั้งที่หนูเองก็เป็นปากเป็นเสียงได้

มาเฟีย: พี่พุทธต้องมองในมุมหนูด้วยนะคะ หนูหากิน หนูเป็นคนทำธุรกิจที่นี่ ถ้าหนูพูดมากไป มันก็ไม่ดี

พุทธ อภิวรรณ: ถ้างั้น ถ้าหนูไม่รู้ หนูควรหยุดวิพากษ์คนไทยดีมั้ย เพราะหนูพูดเองว่าไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อน หนูควรหุบปาก วิพากษ์คนไทยสักนิดนึงดีไหม

มาเฟีย: ที่หนูวิพากษ์เนี่ย ก็คือเฉพาะบางคน ที่เขาด่าหนูนะคะ

พุทธ อภิวรรณ: ระหว่างไทยกับกัมพูชา หนูรักประเทศไหน

มาเฟีย: ให้หนูตอบยังไงพี่ คือหนูคนไทย หนูก็ต้องรักประเทศไทย แล้วกัมพูชาก็เป็นที่ทำให้หนูมีอยู่มีกิน ส่งเงินให้ครอบครัว

อ่านข่าวที่เกียวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

7 นาที ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 1 ทหารเสียชีวิตวันนี้ ข่าว

สูญเสียเพิ่ม! ทหารกล้าพลีชีพนายที่ 22 เหตุปะทะสมรภูมิบ้านคลองแผง สระแก้ว

8 นาที ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 เศรษฐกิจ

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง

15 นาที ที่แล้ว
&quot;พลตรีออง วิบูล&quot; นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย ข่าว

“พลตรีออง วิบูล” นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ประเสริฐ” ปัดไม่รู้จัก “เบน สมิธ” ส่วนตัว หลังโผล่ร่วมเฟรมเซ็น MOU สิงคโปร์

27 นาที ที่แล้ว
ตรวจสลากกาชาด 2568 ทุกหน่วยงาน เช็กผลสลากที่นี่ เศรษฐกิจ

ตรวจสลากกาชาด 2568 ทุกหน่วยงาน เช็กผลสลากที่นี่

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลกัมพูชา สั่งจำคุก 2 ปี ฝ่ายค้าน-ช่างตัดผม วิจารณ์รัฐบาลเขมร

41 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด้ง &quot;ผู้การฯ เมืองคอน&quot; เข้ากรุ เซ่นคลิปเสียงฉาวรีดส่วย ผกก.ฉวาง แจงวุ่นไม่ชัวร์เป็น AI ข่าว

ด่วน! เด้ง “ผู้การฯ เมืองคอน” เข้ากรุ เซ่นคลิปเสียงฉาวรีดส่วย ผกก.ฉวาง แจงวุ่นไม่ชัวร์เป็น AI

58 นาที ที่แล้ว
พ่อแค้น ลูกชายถูกตำรวจวิสามัญ หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์ จะทำร้ายพ่อ-จนท ถามทำเกินไปไหม ข่าวต่างประเทศ

พ่อแค้น ลูกชายถูกตำรวจวิสามัญ หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์ จะทำร้ายพ่อ-จนท ถามทำเกินไปไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักร้าวอีกคู่ พระเอกดังเลิกนักร้องสาว ฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางปาร์ตี้ บันเทิง

รักร้าวอีกคู่ พระเอกดังเลิกนักร้องสาว ฝ่ายหญิงปล่อยโฮกลางปาร์ตี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช้านี้ F-16 ไทยบินว่อน เสิร์ฟไข่ถล่มฐานกัมพูชา 4 ลูก พื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน ข่าว

เช้านี้ F-16 ไทยบินว่อน เสิร์ฟไข่ถล่มฐานกัมพูชา 4 ลูก พื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ถอดบทเรียนน้ำท่วมดูไบ “ยูเออี” รับมือพายุฝนสำเร็จด้วยระบบนี้ แถมระดมสูบน้ำตลอดคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล ป้ายเตือนทำบัตร ปชช. “หน้าไม่ตรงปก-แปลงเพศ” ต้องพกพยานมาด้วย ข่าว

ไวรัล ป้ายเตือนทำบัตร ปชช. “หน้าไม่ตรงปก-แปลงเพศ” ต้องพกพยานมาด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวมาเลฯโวย เมียพี่ชายมีผัวสองคน ไม่หย่า อยู่กินด้วยกันเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้องมาเฟีย&quot; ขอโทษที่พูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่วิจารณ์เขมร หวั่นกระทบธุรกิจ ข่าว

“น้องมาเฟีย” ขอโทษพูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่ด่าเขมร หวั่นกระทบธุรกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีใหม่ฝากบ้านกับตำรวจทำยังไง ข่าวอาชญากรรม

เริ่มแล้ว! “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” อุ่นใจรับปีใหม่ 2569 เช็กเลยต้องเตรียมอะไรบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ฝืนสังขาร “โจ ณัฐวุฒิ” ประกาศเลิกชก หลังแพ้น็อก 3 ไฟต์ติด เผยร่างกายไม่ไหวแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือประณามเขมร ใช้ทุ่นระเบิด ล่อทหารไทยเข้าสู่ทุ่งสังหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดลต้าเลี้ยงใหม่ ตลาดนัดเรือบิน ข่าวภูมิภาค

บริษัทดัง แถลงขอโทษชุมชน เลี้ยงปีใหม่ตลาดนัดดัง-รถติดหนักจนดราม่ายับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ที’ ลมฟ้าอากาศ” เตือน ภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมรับปีใหม่ “ฝนตกแช่-ข้ามปี” เหนือเจอฝนหนักก่อนหนาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้ ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:39 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:51 น.
77
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องยอดรวมเงิดอัดฉีด “เทพบิว ภูริพล” นักวิ่งทีมชาติไทย หลังเหมา 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
บำนาญชราภาพ ธ.ค.68

แจกเงิน ผู้สูงอายุ บำนาญชราภาพ ธ.ค.68 ได้ตลอดชีวิต 7500 บาท เช็กวันเงินเข้า

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

โฆษกโพสต์ “ฮุนเซน” ไม่เคยมีคำว่าเหน็ดเหนื่อย โม้ผ่านสมรภูมิมาแล้ว 105 ครั้ง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button