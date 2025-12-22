“น้องมาเฟีย” ขอโทษพูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่ด่าเขมร หวั่นกระทบธุรกิจ
“น้องมาเฟีย” สาวไทยในปอยเปต ขอโทษสังคมปมใช้ถ้อยคำรุนแรง ยอมรับไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชา เพราะต้องทำมาหากิน-หวั่นกระทบธุรกิจ
จากรณีที่ “น้องมาเฟีย” สาวไทยเจ้าของร้านเสริมสวยในเมืองปอยเปต กัมพูชา ได้ออกมาอัดคลิปตอบโต้ชาวเน็ตไทยด้วยถ้อยคำรุนแรง กรณีวิจารณ์สถานการณ์ในปอยเปตว่าเละเป็นขี้เถ้า พร้อมตำหนิคนไทยที่เชื่อข่าวลือว่าเป็นพวกกบในกะลา จนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุดรายการ ปรากฏการณ์ live ทางช่องยูทูบ Phutta Talk โดย “พุทธ อภิวรรณ” ได้ติดต่อสัมภาษณ์เปิดใจสาวรายนี้ และหลังจากที่ได้มีการต่อสายติดต่อไปยัง มาเฟีย แล้วทาง พุทธ อภิวรรณ ได้สอบถามว่า สิ่งที่มาเฟียพูดนั้น มาเฟียกำลังจะสื่อถึงอะไร และมาเฟียโกรธแทนเขมรหรือไม่
มาเฟีย กล่าวว่า “หนูไม่ได้โกรธแทนใครนะคะ หนูอยากแค่อยากจะเสนอในมุมมองของหนู เพราะว่าตัวหนูอยู่ที่ปอยเปต แล้วก็มีสื่อโซเชียลที่ลงการทำงานของหนู หรืออัดคลิปวิดีโอเล่นกับแฟนของหนู ซึ่งหนูอยู่ที่นี่มา 3 ปี หนูลงคลิป ไม่ว่าจะลงคลิปอะไรก็ตาม จะมีคนไทยบางคน ย้ำว่าบางคน ที่เขามาคุกคามในพื้นที่ส่วนตัวของหนู โดยการที่ทักแชทมาด่าเป็นระยะเวลานาน ทักแชทมาด่ายันพ่อยันแม่ ลามถึงบุพการี
จนล่าสุดก็มีทักมาอีก ซึ่งหนูก็คนๆ นึงค่ะ มีความอดทนเหมือนกัน ซึ่งก็แค่อยากจะเผยแพร่ในมุมมองของหนูว่า ในปอยเปตคนอาจจะมองภาพลักษณ์ปอยเปตว่ามีแต่สแกมเมอร์ แต่หนูก็อยากให้มองในมุมอีกมุมนึงว่า คนที่มาทำงานในปอยเปต ไม่จำเป็นต้องเป็นสแกมเมอร์หรือสายเทาเสมอไป”
พุทธ อภิวรรณ: ที่มาเฟียกำลังบอกว่า ยืนยันว่าทหารไทยทำอะไรก็ตาม มันไม่มีผลกระทบหรอกนั้น ทำไมมาเฟียพูดแบบนี้
มาเฟีย: ที่หนูจะสื่อก็คือ ทุกครั้งที่หนูคุยกับคุณแม่ จะคุยตลอดว่า เรายังเชื่อมั่นในทหารไทย ว่ายังไงทหารไทยไม่โจมตีหรือทำร้ายพลเรือน หรือประชาชนอย่างแน่นอน บางคนอาจจะไปตีความว่าหนูพูดไปทำนองนู้น ไปทำนองนี้ หนูเข้าใจได้ค่ะ เพราะว่าคนเราต่างคนต่างมุมมอง ต่างความคิด
พุทธ อภิวรรณ: มาเฟียรู้ไหมว่า มีคนไทยที่ออกไม่ได้จริงๆ เพราะไปอยู่ในรังสแกมเมอร์
มาเฟีย: ถ้าจะให้พูดในมุมของหนู คือคนเรามาอยู่ที่นี่ เราเลือกเองได้ค่ะ อย่างที่ข่าวสื่อหรือออกไปว่า พอคนไทยกลับไปก็จะพูดว่าตัวเองเป็นเหยื่อ ถูกหลอกมาทำงาน พี่ต้องมองมุมกลับด้วยว่า คนที่มาทำงานที่นี่ เราเลือกเองได้ ว่าเราจะเดินไปทางไหน
มาเฟีย กล่าวต่อว่า ไม่มีใครสามารถที่แบบว่า คุณอยู่ดีๆ เดินเข้ามาหน้าด่านปอยเปตปุ๊บ โดนจับไปทำสแกมเมอร์ โดนขังเลย ไม่มี หนูว่าทุกคนเลือกเองได้ค่ะ แล้วส่วนมากที่จับขัง เพราะว่ามีข่าวออกอยู่เนืองๆ ว่าคนไทยบางคน หรือคนจีน คนสัญชาติอื่นบางคน เขาก็มุดมา ทำตามช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเขาเลือกเองแล้วว่า ตัวเขาจะมายืนในจุดที่เสี่ยงอันตราย
พุทธ อภิวรรณ: มาเฟีย ไม่ห่วงคนไทยหรือ ทำไมพูดแบบนี้ ถามจริงมาเฟีย ห่วงคนไทยไหม
มาเฟีย: หนูห่วงทุกคนค่ะ เราเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แล้ว อย่างหนูมีคนไทยหลายคนที่บางทีเขาไม่สบายใจ หรือว่าเขาไม่มีที่ไป ไม่มีที่พึ่ง เขาก็มาปรึกษาหนู หนูก็ให้คำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือได้ ในระดับอาจจะไม่มาก แต่ก็ให้คำแนะนำได้ว่า ควรจะทำยังไง เพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยที่สุด
พุทธ อภิวรรณ: มาเฟียไม่มีความจำเป็นต้องขอโทษคนไทย ที่เข้ามาฟังคลิปใช่หรือไม่
มาเฟีย: หนูจะขอโทษบางคนที่หนูรู้สึกว่า เขาอาจจะ sensitive ในคำพูดของหนู หนูอาจจะใช้คำพูดรุนแรงเกินไป อันนี้ก็ต้องขอโทษที่นี้ด้วย แต่สำหรับบางคนที่เข้ามาด่าหนู หนูขอไม่ขอโทษนะคะ เพราะว่าหนูก็ตอบโต้ และปกป้องศักดิ์ศรีของหนูเหมือนกัน
พุทธ อภิวรรณ: ทำไมไม่อธิบายให้เขมรเข้าใจบ้าง ว่าเขมรกำลังมารุกรานเรา ทำไมไม่อธิบายมุมอย่างนี้บ้าง
มาเฟีย: ถ้าให้หนูอธิบาย กับฝั่งที่คนที่เขาด่าหนู เขาก็ไม่เข้าใจ ต่อให้หนูไปอธิบายให้คนฝั่งนี้ยังไง เขาก็ไม่เข้าใจ
พุทธ อภิวรรณ: ทำไมเวลาเรื่องของเขมร หนูอธิบายแทนเขมรได้ แต่เวลาเรื่องของไทยเราโดนรุกราน หนูบอกว่า หนูขอไม่แสดงความเห็น หนูรู้ไม่ได้อธิบายอะไร ในมุมที่คนไทยเขาก็อยากให้นานาชาติรับรู้เหมือนกัน ทั้งที่หนูเองก็เป็นปากเป็นเสียงได้
มาเฟีย: พี่พุทธต้องมองในมุมหนูด้วยนะคะ หนูหากิน หนูเป็นคนทำธุรกิจที่นี่ ถ้าหนูพูดมากไป มันก็ไม่ดี
พุทธ อภิวรรณ: ถ้างั้น ถ้าหนูไม่รู้ หนูควรหยุดวิพากษ์คนไทยดีมั้ย เพราะหนูพูดเองว่าไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อน หนูควรหุบปาก วิพากษ์คนไทยสักนิดนึงดีไหม
มาเฟีย: ที่หนูวิพากษ์เนี่ย ก็คือเฉพาะบางคน ที่เขาด่าหนูนะคะ
พุทธ อภิวรรณ: ระหว่างไทยกับกัมพูชา หนูรักประเทศไหน
มาเฟีย: ให้หนูตอบยังไงพี่ คือหนูคนไทย หนูก็ต้องรักประเทศไทย แล้วกัมพูชาก็เป็นที่ทำให้หนูมีอยู่มีกิน ส่งเงินให้ครอบครัว
