เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt

ฉีกกฎนางเอกเอวี! เปิดวาร์ป ชิราโทริ เรย์ น้องใหม่ ดารา AV กับคอนเซ็ปต์อัจฉริยะซ่อนรูป ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้ “ลีน-ลักชัวรี” จนหนุ่ม ๆ ต้องขยี้ตา

งานนี้ขอแนะนำให้รู้จัก ชิราโทริ เรย์ (Shiratori Rei) สาวน้อยที่ทางต้นสังกัดเคลมแรงว่าเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ มาในลุคสาวแว่นมาดนิ่ง กรอบเงินเสริมบุคลิกเด็กเรียน หน้าตาอาจจะดูเพลน ๆ เรียบง่ายสไตล์เด็กเนิร์ดตั้งใจเรียน ไม่ได้หวานหยดย้อยเหมือนพิมพ์นิยมทั่วไป แต่บอกเลยว่าอย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกหลอกตา

เพราะทีเด็ดของชีอยู่ที่ บอดี้ จ้า! สื่อญี่ปุ่นหลายสำนักถึงกับอึ้ง เพราะภายใต้ชุดนักศึกษาและแว่นตานั้น คือหุ่นที่ผ่านการปั้นมาอย่างดีชนิดที่เรียกว่า ฟิตแอนด์เฟิร์ม ขั้นสุด กล้ามท้องเลข 11 ชัดเป๊ะ

ชิราโตริ เรย์ สาวแว่นที่มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt

เอวเอสแบบสับ ๆ หน้าท้องแบนราบไร้ไขมันส่วนเกิน ซึ่งกูรูในวงการนิยามหุ่นแบบนี้ว่า หุ่นลักชัวรี แม้บางเสียงอาจจะมองว่าดูผอมเพรียวไปนิด แต่สำหรับสายที่ชอบความลีน ความกระชับ บอกเลยว่าคนนี้คือ ของดี

นักเรียนดีเด่นที่มีชีวิตที่ราบรื่นและเข้าสู่วงการ AV
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt

งานนี้ค่ายตั้งใจขายความย้อนแย้ง (Gap Moe) แบบเต็มสูบ ระหว่างภาพลักษณ์ เด็กหัวกะทิ ที่ดูเข้าถึงยาก กับบทบาทในสนามรักที่เร่าร้อน เรียกว่าใช้ความธรรมดาของใบหน้ามาตัดกับความเผ็ดร้อนของรูปร่างได้อย่างลงตัว ถือเป็นมิติใหม่ของวงการที่ไม่ได้ขายแค่ความสวยแบ๊ว แต่ขายสตอรี่และบอดี้ที่ดูแพง

ชิราโตริ เรย์ นักเรียนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เข้าสู่วงการ AV
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt

เอาเป็นว่าใครที่เบื่อสไตล์หวานเจี๊ยบพิมพ์นิยม ลองมาจับตาดู ชิราโทริ เรย์ คนนี้ดู ว่าดีกรีปัญญาชนจะทำให้วงการสะเทือนได้แค่ไหน แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้กระแสเธอกำลังมาแรงแซงทางโค้งสุด ๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ ที่มีความต้องการทางเพศที่โดดเด่น
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
นักแสดงใหม่ชิราโตริ เรย์ ถูกเลือกเพราะความสามารถในการดึงดูดความสนใจ
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ ที่มีรูปร่างบางแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
นักเรียนดีเด่นที่มีชีวิตที่ราบรื่นและเข้าสู่วงการ AV
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
ชิราโตริ เรย์ สาวแว่นที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นด้วยความสามารถของเธอ
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
ชิราโตริ เรย์ นักเรียนสาวแว่นที่เข้าวงการ AV ด้วยรูปลักษณ์ที่ธรรมดาแต่มีเสน่ห์
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
ภาพของชิราโตริ เรย์ สวมแว่นตาและมีรูปร่างที่น่าสนใจในวงการบันเทิง
ภาพจาก : Twitter (X)/白鳥 怜 @Shiratorisflirt
นักแสดงใหม่ชิราโตริ เรย์ ที่มีความสามารถดึงดูดใจผู้ชมด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย
ภาพจาก IG @rei_shiratori_sflirt

ข้อมูล/ภาพจาก

