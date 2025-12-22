ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน

พม. เปิดเงื่อนไขซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท กาง 4 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ เช็กจุดลงทะเบียนใกล้บ้านด่วน
ในวันที่ร่างกายร่วงโรยไปตามกาลเวลา ‘บ้าน’ คือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของผู้สูงอายุ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านที่อยู่อาศัยมายาวนานย่อมทรุดโทรมและอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไฟเขียวโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบวงเงินเหมาจ่ายให้ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท ครอบคลุมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าบริหารจัดการ และค่าตอบแทนแรงงาน
หากท่านหรือคนในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุที่บ้านเรือนกำลังชำรุดทรุดโทรมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารยื่นขอรับสิทธิกันได้เลย
ใครมีสิทธิรับเงิน 40,000 บาทบ้าง? เช็กลิสต์ 4 ข้อ
ผู้ที่จะได้รับสิทธิในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
2. มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
3. ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อน หรือเคยได้รับแต่ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน
4. สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน
เช็กเอกสารเตรียมขอรับสิทธิ
เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา ผู้สูงอายุหรือลูกหลานควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ
ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่อนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านได้
สถานที่ยื่นเอกสารขอรับสิทธิ
ผู้สูงอายุหรือตัวแทนสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานใกล้บ้าน
สำหรับชาวกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ยื่นสิทธิได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ (กระทรวง พม.), ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และ สำนักงานเขตทุกเขตในพื้นที่ กทม.
ส่วนต่างจังหวัดยื่นขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร หรือเมืองพัทยา
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า
