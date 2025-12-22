การเงินเศรษฐกิจ

ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 10:01 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 10:01 น.
67
พม. เปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท

พม. เปิดเงื่อนไขซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท กาง 4 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ เช็กจุดลงทะเบียนใกล้บ้านด่วน

ในวันที่ร่างกายร่วงโรยไปตามกาลเวลา ‘บ้าน’ คือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของผู้สูงอายุ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านที่อยู่อาศัยมายาวนานย่อมทรุดโทรมและอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไฟเขียวโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบวงเงินเหมาจ่ายให้ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท ครอบคลุมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าบริหารจัดการ และค่าตอบแทนแรงงาน

หากท่านหรือคนในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุที่บ้านเรือนกำลังชำรุดทรุดโทรมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารยื่นขอรับสิทธิกันได้เลย

ใครมีสิทธิรับเงิน 40,000 บาทบ้าง? เช็กลิสต์ 4 ข้อ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

2. มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

3. ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อน หรือเคยได้รับแต่ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน

4. สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน

เช็กเอกสารเตรียมขอรับสิทธิ

เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา ผู้สูงอายุหรือลูกหลานควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่อนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านได้

สถานที่ยื่นเอกสารขอรับสิทธิ

ผู้สูงอายุหรือตัวแทนสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานใกล้บ้าน

สำหรับชาวกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ยื่นสิทธิได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ (กระทรวง พม.), ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และ สำนักงานเขตทุกเขตในพื้นที่ กทม.

ส่วนต่างจังหวัดยื่นขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร หรือเมืองพัทยา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดหลักเกณฑ์ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 40,000 บาท
ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้ ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

23 นาที ที่แล้ว
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

35 นาที ที่แล้ว
นาซาเผยภาพ &quot;กระจุกดาวต้นคริสต์มาส&quot; ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข ข่าวต่างประเทศ

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ดีอี เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปร์-สแกนม่านตา

40 นาที ที่แล้ว
หายคิดถึง &quot;นาเดีย&quot; พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก บันเทิง

หายคิดถึง “นาเดีย” พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ช่อ พรรณิการ์” เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา

51 นาที ที่แล้ว
พม. เปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เศรษฐกิจ

ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ 2025/2568 ความหมายดี ส่งต่อให้คนที่เรารัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 14 ป่วย ‘มะเร็งลำไส้’ เพราะมื้อเช้า หมอเตือน 4 เมนูอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 วัยรุ่นสหรัฐฯ ฆ่าเผาศพ เตรียมถูกพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ โทษสูงสุดประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดได้ตู้เย็น ข่าว

สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว อยากกลับบ้าน ข่าว

“เท้ง ณัฐพงษ์” รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว “อยากกลับบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผกก.ฉวาง แจงคลิปเสียงตำรวจเรียกผลประโยชน์ อาจเป็นเสียงจาก AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ ข่าวต่างประเทศ

สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เดินทางถึงมาเลเซีย ประชุมถกปัญหาชายแดนวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ ใช้ได้ถึงวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สม รังสี” โพสต์ “ฮุนเซน” ปล่อยคลิปเสียงคุย “อิ๊งค์” ลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมหาดพัทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จาตุรนต์ ฉายแสง” ลาออก ทิ้งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจมส์ แรนซัน” ดาราซีรีย์ดัง ฆ่าตัวตายในบ้านพัก เสียชีวิตวัย 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 10:01 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 10:01 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button