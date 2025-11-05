รวบคู่รักอิสราเอลเสื่อม มีเพศสัมพันธ์กลางน้ำตกวังไทร ไม่แคร์สายตาคน
ตำรวจรวบตัวคู่รักอิสราเอลเสื่อม มีเพศสัมพันธ์กลางน้ำตกวังไทร บนเกาะพะงัน ไม่แคร์สายตาคน ทั้งคู่ยอมรับคนในคลิปคือตนจริง
เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามตัว 2 นักท่องเที่ยวชายหญิงสัญชาติ อิสราเอล ขณะอยู่ในที่พัก หมู่ที่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี มาทำการสอบปากคำ ที่ สำนักงาน ตม.เกาะพะงัน หลังทั้งคู่มีพฤติกกรมไม่เหมาะสม เล่นสยิวกันบริเวณน้ำตกวังไทร ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนว่า ชายหญิงชาวต่างชาติคู่หนึ่ง กำลังมีเพศสัมพันธ์บริเวณน้ำตก มีนักท่องเที่ยวบางคน ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ นำไปลงสื่อโซเชียล และทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
หลังทราบเรื่อง นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ แล ะทราบชื่อที่อยู่ของนักท่องเที่ยว ที่กระทำอานาจารดังกล่าว ว่า เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวอิสราเอล จึงได้เชิญตัวมา ตัวมาสอบปากคำ ในเบื้องต้น ทั้ง 2 ให้การยอมรับว่า คลิปภาพที่ปรากฎในสื่อโซเชียลเป็นตนทั้ง 2 จริง ซึ่งกำลังร่วมกันกระทำอนาจารโดยการมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ที่บริเวณน้ำตกวังไทร ในช่วงเที่ยงๆของวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา กับบุคคลทั้ง 2 ในความผิดฐาน “ร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป
