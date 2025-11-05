ตำรวจบุกรวบ หญิงอังกฤษ ลักลอบสอนโยคะเซ็กซ์ บนเกาะพะงัน
ตำรวจบุกรวบ หญิงอังกฤษ ลักลอบสอนโยคะเซ็กซ์ หรือ โยคะตันตระ บนเกาะพะงัน คิดค่าเรียน 400 บาท ตำรวจกำชับสั่งดำเนินคดีเด็ดขาด
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 (สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3) สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวประจำพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังสายข่าวส่งภาพหน้าจอแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของผู้ใช้รายหนึ่ง ที่โฆษณาชักชวนให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าร่วมการเรียน “โยคะแบบตันตระ” โดยจะเปิดการเรียนการสอนในวันอังคาร เวลา 16:30 – 18:00 น. มีค่าเข้าร่วม 400 บาท ซึ่งมีกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการอนาจารทางเพศ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้พบกับ น.ส.มาเรีย เช็คตินินา หญิงสัญชาติอังกฤษ อายุ 40 ปี ซึ่งมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในตำแหน่ง “ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์” บริษัทแห่งหนึ่งประกอบกิจการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัย กำลังทำการสอนกลุ่มชาวต่างชาติในลักษณะนั่งสอนและให้ลูกค้านั่งบนเข่าเพื่อทำสมาธิ พร้อมบรรยายอธิบายท่าทางต่าง ๆ จึงนำตัวไปสอบสวน
น.ส.มาเรีย ยอมรับว่า ตนเปิดการเรียนการสอนโยคะแบบทันตรา โดยทำหน้าที่เป็นครูสอนบรรยาย จัดท่าทาง และสอนการทำสมาธิในแบบโยคะทันตราให้กับลูกค้าจริง โดยมีการเก็บค่าเข้าร่วม 400 บาท และมีระบบการหักเปอร์เซ็นต์ค่าสถานที่กับร้านอาหาร ทั้งนี้ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ตรวจสอบพบว่า น.ส.มาเรีย เคยจัดการเรียนการสอนมาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.68 ในสถานที่เดียวกัน
เมื่อตรวจค้นบริเวณสถานที่สอนโยคะดังกล่าว ก็พบหลักฐานการกระทำความผิด ประกอบด้วย บัตรตั๋วเข้าร่วมชั้นเรียน จำนวน 5 ใบ, แผ่นโฆษณา การนวดแบบทันตราสำหรับคู่รัก จำนวน 12 ฉบับ, สมุดบันทึกที่ระบุรายละเอียดการสอนเรื่อง เพศศักดิ์สิทธิ์ในเชิงโยคะแบบทันตรา จำนวน 1 เล่ม, ป้ายโฆษณาที่มีภาพ น.ส.มาเรีย พร้อมช่องทางติดต่อผ่าน QR CODE ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เนื่องจากทำงานในตำแหน่ง “ครูสอนโยคะทันตรา” ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งข้อหา น.ส.มาเรีย ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (ครูสอนโยคะทันตรา)” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) กำชับหัวหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนำร่องและพื้นที่ไกล้เคียงเร่งกวาดล้างการกระทำผิดของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยให้ดำเนินคดีเด็ดขาดไม่เว้นทุกกรณี เพื่อสร้างภาพลักษณการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน และช่วงเทศกาลสำคัญ
