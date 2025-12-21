ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ไฮเดนไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 21 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 15:49 น.
52

21 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ฟอยธ์-อารีน่า ไฮเดนไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ไฮเดนไฮม์ VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ไฮเดนไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : ฟอยธ์-อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD 36 , beIN SPORTS 3

วิเคราะห์บอล ไฮเดนไฮม์ – บาเยิร์น มิวนิค

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ไฮเดนไฮม์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ แฟรงค์ ชมิดท์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เลอาร์ต ปาชาราด้า, แฟรงค์ เฟลเลอร์, ซีร์ลอร์ด คอนเตห์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ บูดู ซิฟซิวัดเซ่

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ดิอันต์ รามาย, โอมาร์ ฮัคเทป ตราโอเร่, มาร์นอน บุสช์, พาทริค มาอินก้า, ทิม เซียร์สเลเบน, โยนาส โฟห์เรนแบร์ก, อริยอน อิบราฮิโมวิช, ยูเลี่ยน นีฮุส, ยาน โชปป์เนอร์, มาะิอัส ฮอนซัค และ มาร์วิน พีริงเกอร์

Credit : 1. FC Heidenheim 1846 e. V.

บาเยิร์น มิวนิค

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ มานูเอล นอยเออร์ กับ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ และ นิโคลัส แจ็คสัน ที่ติดภารกิจทีมชาติ รวมไปถึง คอนราด ไลเมอร์ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ซาช่า โบอี้

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โยนาส อูร์บิก, โยซิป สตานิซิช, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ทอม บิสชอฟ, โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาปโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ไฮเดนไฮม์ – บาเยิร์น

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 19/04/25 ไฮเดนไฮม์ 0-4 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 07/12/24 บาเยิร์น 4-2 ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 06/04/24 ไฮเดนไฮม์ 3-2 บาเยิร์น (บุนเดสลีกา)
  • 11/11/23 บาเยิร์น 4-2 ไฮเดนไฮม์ (บุนเดสลีกา)
  • 03/04/19 บาเยิร์น 5-4 ไฮเดนไฮม์ (เดเอฟเบ โพคาล)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ไฮเดนไฮม์

  • 13/12/25 แพ้ ซังต์ เพาลี 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 29/11/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 22/11/25 แพ้ มึนเช่นกลัดบัค 0-3 (บุนเดสลีกา)
  • 08/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-6 (บุนเดสลีกา)

บาเยิร์น มิวนิค

  • 14/12/25 เสมอ ไมนซ์ 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 09/12/25 ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
  • 03/12/25 ชนะ อูนิโอ เบอร์ลิน 3-2 (เดเอฟเล โพคาล)
  • 29/11/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 3-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : 1. FC Heidenheim 1846 e. V.

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ไฮเดนไฮม์ (5-4-1) : ดิอันต์ รามาย (GK) – โอมาร์ ฮัคเทป ตราโอเร่, มาร์นอน บุสช์, พาทริค มาอินก้า, ทิม เซียร์สเลเบน, โยนาส โฟห์เรนแบร์ก – อริยอน อิบราฮิโมวิช, ยูเลี่ยน นีฮุส, ยาน โชปป์เนอร์, มาะิอัส ฮอนซัค – มาร์วิน พีริงเกอร์

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : โยนาส อูร์บิก (GK) – โยซิป สตานิซิช, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ทอม บิสชอฟ – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาปโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ไฮเดนไฮม์ 0-4 บาเยิร์น มิวนิค

 

เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 15:49 น.
52
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

