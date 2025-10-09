ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 16:51 น.
63
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี

เดือดซ้ำ! เพจดังเปิดภาพเปรตหน้า ฮุนเซน และ พลโทมาลี ในพิธีตักบาตรเทโว ผู้ใหญ่บ้านเผยสาเหตุ เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของการทำชั่ว คนชอบพูดเท็จ-อยากได้ของคนอื่น

ยังคงตึงเครียดต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา งานนี้ดูเหมือนเป็นการโหมไฟเข้าไปอีกเพลงล่าสุด เพจดัง Drama-addict ออกมาโพสต์ภาพจากงานบุญออกพรรษาในจังหวัดตราด มีการสร้างหุ่นจำลองผีเปรตโดยใช้ใบหน้าของ สมเด็จฯ ฮุนเซน และ พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา

ภาพล่าสุดที่ถูกเผยแพร่โดยเพจ Drama-addict มาจากงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาจัดขึ้นที่ วัดเสือดาว หมู่ 4 จำบลหนองบ่อ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ภายในงานมีการจัดแสดงหุ่นจำลองผีเปรต 2 ตน สูง 4 เมตร เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของการทำชั่ว แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาและคาดว่าจะสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับฝ่ายกัมพูชา คือใบหน้าของหุ่นเปรตทั้งสองตนนั้นเป็นใบหน้าของ สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กับ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา

ขณะที่ นายบุญมั่น ไชยะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของหุ่นเปรตทั้งสองว่าถือเป็นไฮไลท์ของงาน โดยได้ให้เหตุผลในการเลือกใช้ใบหน้าของบุคคลทั้งสองว่า “เลือกพลโทหญิงมาลี เพราะชอบพูดเท็จ ใส่ร้ายประเทศไทย ส่วนฮุน เซน ก็มีท่าทีอยากได้ของคนอื่นจึงจัดทำให้เป็นเปรต เพื่อสอนให้คนได้เห็นภาพ”

ก่อนหน้านี้ วุฒิสภากัมพูชาเพิ่งออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงกรณีที่มีคนไทยนำภาพของสมเด็จฯ ฮุนเซน ไปใช้เป็นเป้ายิงปืนในงานวัดและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับผิดชอบ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และบั่นทอนจิตวิญญาณของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ทั้งยังขัดต่อหลักการพื้นฐานที่ชี้นำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในฐานะสมาชิกอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศ

เพจดังเปิดภาพคนไทยทำภาพหุ้นเปรตฮุนเซนในวันเข้าพรรษา
ภาพจาก Facebook : Drama-addict
ฮุนเซนถูกนำภาพไปทำเป็นเปรต - 2
ภาพจาก Facebook : Drama-addict
ฮุนเซนถูกนำภาพไปทำเป็นเปรต - 1
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

