เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 11:21 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 11:21 น.
79
สรปุก พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ และคนใกล้ชิด ยืนยัน อีฟ กาญจนา ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคมมานาน

ภายหลังจากที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เมื่อช่วงสายวานนี้ (24 ต.ค. 68) โดยมี กัน จอมพลัง, ฝ่ายบัญชี และรวมถึง อีฟ กาญจนา ประธานมูลนิธิฯ เข้าชี้แจงและตอบคำถามสื่อในทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น ทว่าการเผยโฉมประธานมูลนิธิตัวจริงซึ่งไม่ใช่กันนั้น ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็นหลายฝั่ง

ล่าสุด ปุ๊ก สรปุก คนดังในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวพูดถึง คุณอีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กในฐานะน้องคนสนิท ระบุว่า “เราไม่รู้จักกันจอมพลังเป็นการส่วนตัว แต่อีฟที่นั่งเป็นประธานมูลนิธินั่นน้องที่เราสนิทมาก ๆ นะ ตัวจริงโคตรนิสัยดี ทำเพื่อสังคมจริง นางมีความรู้ ฐานะทางบ้านก็ดี ไม่ใช่เด็กวิ่งตามกันแบบที่คนเข้าใจ

นางแค่ตัวเล็กปุ๊กปิ๊ก หนัก 38 โล เชื่อว่าที่น้องมาอยู่กับกัน ก็เพราะเชื่อว่ากันสามารถเป็นหัวหอกในการช่วยเหลือสังคมได้ ก่อนอยู่กับกันจอมพลัง อีฟก็ช่วยคนมาเยอะด้วยทุนตัวเอง อีฟเป็นน้องที่เราและปะปุชรักมาก ๆ ก็ขอให้เขาดีแคลร์ตัวเองและผ่านเรื่องนี้ไปได้ บีบมือให้กำลังใจนะอีฟ”

เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-8

นอกจากนี้ใต้โพสต์ของสรปุกก็มีคนใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับ อีฟ กาญจนา รวมถึงอินฟลูฯ ดัง อย่าง เบ๊น อาปาเช่ และทนายรัชพล ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อยืนยันว่า อีฟ กาญจนา ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เป็นคนนิสัยดีมาก ๆ และชอบช่วยเหลือสังคม รวมถึงสัตว์มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนมาทำงานกับ กัน จอมพลัง

เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-1 เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-2 เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-4 เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-5 เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-6 เหล่าอินฟลูฯ ยืนยัน อีฟ ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง นิสัยดีจริง ทำเพื่อสังคม-7

