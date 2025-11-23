ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว “กันจอมพลัง” เร่งช่วย
ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุด ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เมื่อเวลา 11.45 น.ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อคืนที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 21.23 ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่ง ข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนในหลายพื้นที่
แจ้งเตือนฝนตกหนัก
- อ.ศรีสาคร อ.ระแงะ อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.สุไหงโก-ลก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
- อ.ยะหา อ.กรงปินัง อ.บันนังสตา อ.กาบัง อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา
- อ.เมืองฯ อ.ท่าแพ จ.สตูล
- อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา อ.นาทวี จ.สงขลา
แจ้งเตือนน้ำท่วม
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรี ต.สุคิริน อ.สุคิริน พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ อ.เมืองฯ อ.เจาะไอร้อง อ.ศรีสาคร อ.ยี่งอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรี อ.สายบุรี อ.ทุ่งยางแดง อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ อ.เมืองฯ อ.แม่ลาน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรี อ.รามัน อ.เมืองฯ จ.ยะลา
- อ.เทพา อ.จะนะ อ.สะเดา จ.สงขลา
- อ.ควนโดน จ.สตูล
แจ้งจุดจอดรถ/จุดอพยพ
- อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สามารถนำรถไปจอดที่สนามกีฬาหลังเทศบาลเมืองสะเตงนอก ติดต่อสอบถาม 073264520
ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อควรปฏิบัติให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ขณะที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เปิดเผยภาพนาทีชีวิตหลังจากตนเองไปพบเข้ากับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเจอกระแสน้ำซัดมาติดอยู่กับเสาไฟฟ้าและต้องเกาะไว้เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางปริมาณน้ำที่ท่วมสูงจะถึงลำคอ
เนื้อหาจากเฟซบุ๊กของกัน จอมพลัง ระบุว่า “ทุกคนผมเจอผู้หญิงเกาะเสาไฟกลางน้ำเชี่ยวหาดใหญ่อะไรที่ไม่เคยได้เจอก็ได้เจอ เด๋วจัดให้ครับ”
หลังจากโพสต์เคสนี้ออกไป ปรากฏว่าเวลาต่อมามีชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมส่งข้อความเข้ามาขอความช่วยเหลือจำนวนมาก ไล่ตั้งแต่ ผู้ประสบภัยรายหนึ่งพิมพ์เข้ามาขอความช่ยเหลือเนื่องจากตนเองมีคนติดอยู่ ดิ.คอนโด ราษฎร์อุทิศ ซอย 17/3 ซอยตรงข้าม TOT เขต 8 ปัจจุบันยังไม่มีคนส่งข้าวส่งน้ำตั้งแต่เมื่อวาน (22 พ.ย.) ตอนนี้น้ำมันเครื่องปันไฟที่คอนโดกำลังจะหมดครับ เบอร์ติดต่อ 0828267089 กันจอมพลัง ช่วยสู้ จูรี นุ่มแก้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่
“ได้รับแจ้งจากหลานโทรศัพท์มา.แล้วสัญญานก็ขาดไป.น่าจะแบตหมดคับ มีขอความช่วยเหลือจากคอนโด plus condo 2 ถนนเพชรเกษม มีเด็กอยู่และมีสัตว์เลี้ยง ตอนนี้ขาดอาหารและน้ำคับ ชั้น1น้ำท้วมมิดรถออกกันไม่ได้ …ดีใจที่คุณกันอยู่ทางนั่นคับ)”
“ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ มีคนติดอยู่ในหอพัก 4 คน หลังวัดหาดใหญ่ในซอยสามพี่น้อง เลขที่ 54 โทร. 093-748-8091 #โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ขอบคุณค่ะ”
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ อัปเดตสถานการณ์ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9.00 น. สถานการณ์น้ำฝนในภาคใต้ ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง มีฝนตกมากสุดที่ จ.นราธิวาส 670 มม. ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ. นครศรีฯ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2568 อย่างใกล้ชิด
สถานการณ์น้ำฝนใน จ.สงขลา ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝน และน้ำท่าอย่างใกล้ชิด
- ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ตกมากสุดที่ อ.เทพา 208 มม.
- ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภา ล้นตลิ่ง และลดลงอย่างต่อเนื่อง
- เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พื้นที่ทุกอำเภอของ จ.สงขลา
ขณะที่ จ.สตูล มีพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว จังหวัดสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย.
