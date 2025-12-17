มาลี แถลงอ้างไทยใช้ อาวุธหนัก-ก๊าซพิษ พลเรือนกัมพูชาดับ 17 ราย แต่ไร้หลักฐาน
พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมกัมพูชา แถลงแบบไร้หลักฐานประกอบ กล่าวอ้าง กองทัพไทย ใช้อาวุธหนักโจมตี ทำพลเรือน-ทารกดับ 17 ราย บาดเจ็บนับร้อย
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งกัมพูชา ขึ้นแถลงการณ์ความคืบหน้าเหตุปะทะไทย-กัมพูชา โดยกล่าวอ้างแบบไร้หลักฐานประกอบว่า
“ปฏิบัติการทางทหารของไทยส่งผลให้มีพลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตถึง 17 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กทารกรวมอยู่ด้วย 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 77 ราย อีกทั้งกองทัพไทยยังใช้อาวุธหนักและก๊าซพิษ รวมถึงส่งกำลังรุกรานดินแดนกัมพูชาอย่างเกินกว่าเหตุ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดแจ้ง สั่นคลอนสันติภาพในภูมิภาค และทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลก
ทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ส่งคำเรียกร้องให้ไทยยุติการรุกรานและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในทันที วอนขอให้ประชาคมโลกออกมาร่วมกันประณามไทยว่าเป็น “อาชญากรรมสงคราม” และประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุด”
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในการแถลงข่าวครั้งนี้ ไม่มีการนำหลักฐานภาพถ่าย ข้อมูลรายชื่อผู้เสียชีวิต หรือรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมมาแสดงต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด
ขณะที่ฝ่ายไทยยังไม่มีการเคลื่อนไหวตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตพลเรือนดังกล่าว ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงในพื้นที่เป็นอย่างไรกันแน่ ท่ามกลางสงครามข่าวสารที่กำลังร้อนระอุในขณะนี้
