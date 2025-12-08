มาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมเขมร ลั่น ไทยยิงก่อน เรียกร้องยุติสู้รบ
กัมพูชา ปัดยิงก่อน! “มาลี” โฆษกกลาโหมเขมร แถลงโต้ไทยยั่วยุเหตุปะทะช่องอานม้า อ้างโดนยิงใส่ปราสาทตาเมือนธม
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาทวีความตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้รายงานข่าวด่วนกรณีเกิดเหตุปะทะกันอย่างรุนแรงบริเวณ ช่องอานม้า ส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย ล่าสุดฝ่ายกัมพูชาได้ออกมาเคลื่อนไหวโต้ตอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ด่วนตอบโต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยกล่าวหาว่า ประเทศไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน ในพื้นที่จังหวัดพระวิหาร นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ากองทัพไทยได้ยิงปืนครกหลายนัดพุ่งเป้าไปยัง ปราสาทตาเมือนธม และพื้นที่ใกล้เคียง ปราสาทพระวิหาร
ในแถลงการณ์ พลโทหญิงมาลี อ้างว่าที่ผ่านมา กองทัพไทยได้ทำการยั่วยุกัมพูชาหลายต่อหลายครั้ง แต่ทางกองกำลังกัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นและ ไม่ได้ยิงตอบโต้ ในเหตุการณ์ปะทะรอบนี้ โดยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
พร้อมกันนี้ ทางกัมพูชาได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ให้รับทราบแล้ว โดยเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการสู้รบทั้งหมด และหยุดพฤติกรรมที่กัมพูชามองว่าเป็นการคุกคามสันติภาพโดยทันที
ช่วงท้ายของแถลงการณ์ โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาย้ำว่า กัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงที่เคยบรรลุร่วมกันในอดีตอย่างเคร่งครัด รวมถึงเคารพในสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการหาทางออกของความขัดแย้งนี้อย่างยุติธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ท่าทีขึงขังจากฝั่งกัมพูชาที่สวนทางกับความสูญเสียของฝั่งไทยในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจาในระดับทวิภาคีต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กองทัพส่ง F-16 โจมตีเป้าปืนใหญ่กัมพูชา หลังยิงถล่มฐานอนุพงษ์
- กองทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน เขมรพร้อมรบขั้นสูงสุด
- ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: