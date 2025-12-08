ข่าว

มาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมเขมร ลั่น ไทยยิงก่อน เรียกร้องยุติสู้รบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:29 น.
74
กัมพูชา ปัดยิงก่อน! "มาลี" โฆษกกลาโหมเขมร แถลงโต้ไทยยั่วยุเหตุปะทะช่องอานม้า อ้างโดนยิงใส่ปราสาทตาเมือนธม
แฟ้มภาพ

กัมพูชา ปัดยิงก่อน! “มาลี” โฆษกกลาโหมเขมร แถลงโต้ไทยยั่วยุเหตุปะทะช่องอานม้า อ้างโดนยิงใส่ปราสาทตาเมือนธม

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาทวีความตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้รายงานข่าวด่วนกรณีเกิดเหตุปะทะกันอย่างรุนแรงบริเวณ ช่องอานม้า ส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย ล่าสุดฝ่ายกัมพูชาได้ออกมาเคลื่อนไหวโต้ตอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว

พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ด่วนตอบโต้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยกล่าวหาว่า ประเทศไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน ในพื้นที่จังหวัดพระวิหาร นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ากองทัพไทยได้ยิงปืนครกหลายนัดพุ่งเป้าไปยัง ปราสาทตาเมือนธม และพื้นที่ใกล้เคียง ปราสาทพระวิหาร

ในแถลงการณ์ พลโทหญิงมาลี อ้างว่าที่ผ่านมา กองทัพไทยได้ทำการยั่วยุกัมพูชาหลายต่อหลายครั้ง แต่ทางกองกำลังกัมพูชาใช้ความอดทนอดกลั้นและ ไม่ได้ยิงตอบโต้ ในเหตุการณ์ปะทะรอบนี้ โดยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

พร้อมกันนี้ ทางกัมพูชาได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ให้รับทราบแล้ว โดยเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการสู้รบทั้งหมด และหยุดพฤติกรรมที่กัมพูชามองว่าเป็นการคุกคามสันติภาพโดยทันที

ช่วงท้ายของแถลงการณ์ โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาย้ำว่า กัมพูชาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงที่เคยบรรลุร่วมกันในอดีตอย่างเคร่งครัด รวมถึงเคารพในสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการหาทางออกของความขัดแย้งนี้อย่างยุติธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ท่าทีขึงขังจากฝั่งกัมพูชาที่สวนทางกับความสูญเสียของฝั่งไทยในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจาในระดับทวิภาคีต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สดุดี “จ.ส.อ.ศตวรรษ” ทหารกล้าพลีชีพเพื่อชาติ ถูกเขมรยิงฐานช่องบก

3 นาที ที่แล้ว
สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

5 นาที ที่แล้ว
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย เศรษฐกิจ

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

10 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน บันเทิง

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” เสนอรัฐบาล 3 แนวรบ ปิดฉากระบอบ “ฮุนเซน” จบปัญหาแบบถาวร

36 นาที ที่แล้ว
ดับฝัน &#039;สลากเพื่อการออม&#039; กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา &#039;หวยเกษียณ&#039; ข่าว

ดับฝัน ‘สลากเพื่อการออม’ กฤษฎีกาตีตก ปลัดคลังเผยชะตา ‘หวยเกษียณ’

44 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ฉลองวันเกิด ไร้เงา นานา ไรบีนา บันเทิง

ปาร์ตี้วันเกิด หนิง ปณิตา รวมตัวก๊วนเพื่อน ฉลองสุดอบอุ่น แต่ไร้เงา นานา ไรบีนา

48 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

แฟนคลับไทยช็อก “เรด สปาร์คส์” ยกเลิกสัญญา “วิภาวี” เซ็นดาวรุ่งมองโกเลียเสียแทน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แถลงด่วนปม “ไทย-กัมพูชา” ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกือบตาย สาวดูดหลอกแก้วรักษ์โลก กลืนเศษแตกลงคอ หวั่นลำไส้ทะลุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาบอยเวย์ ตำรวจ ปอศ บันเทิง

จับตาบ่ายนี้ “เวย์ ไทเทเนียม” พร้อมทนาย เตรียมเข้าพบตำรวจ ปอศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลัมโบร์กินี ราคา 30 ล้าน พุ่งชนเสาไฟ ถนนรัตนาธิเบศร์ สภาพพังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ที่คาสิโนช่องอานม้า เพื่อทำลายฐานทัพ ข่าว

คลิประทึก F-16 ไทย ทิ้งบอมบ์ถล่ม คาสิโนช่องอานม้า หลังพบใช้บังหน้า ซุกอาวุธหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เทียบ “ค่าแรงขั้นต่ำ” ไทย VS กัมพูชา เศรษฐกิจใครเจริญกว่ากัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อันวาร์” ห่วงสถานการณ์ “ไทย-กัมพูชา” วอนทั้งสองฝ่ายอดกลั้นสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกท. แนะเส้นทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ข่าว

คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มพูชาเดือด ออกแถลงการณ์ตอกกลับสื่อไทยและกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่ได้เปิดฉากยิงก่อน อ้างไทยระดมยิงอาวุธหนักใส่ตอนตี 5 หลังยั่วยุมาหลายวัน ร้องอาเซียนสอบด่วน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แบน “สื่อไทย” ปั้นเฟคนิวส์ ยืนยัน ไทยถล่มอาวุธหนักใส่ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข เช็กผลสอบท้องถิ่น 68 ได้ที่ไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทหารไทยอัดคลิป กราบแผ่นดิน ขอให้ทหารปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง พักงานไลฟ์ เตรียมส่งโดรน-เสบียงช่วยทัพหน้าหลังชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง ทิ้งงานไลฟ์ รุดส่งโดรน-เสบียงหนุนแนวหน้า เร่งช่วยชาวบ้านอพยพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;อาจารย์ช้าง&#039; สังเกตคดี &#039;นัทปง&#039; พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา ข่าว

‘อาจารย์ช้าง’ สังเกตคดี ‘นัทปง’ พิรุธอยู่ที่คน พฤติกรรมสวนทางอาชญาวิทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดโพสต์ล่าสุด “บัวขาว” หลังกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ทำทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 09:27 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 09:29 น.
74
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อต่างประเทศพาดหัวข่าวโจมตีไทยโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สื่อทั่วโลก รุมยำไทย พาดหัวข่าว โจมตีทางอากาศ เมินความจริง เขมรยิงพลเรือนก่อน

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
สั่งเชือด &#039;JKN&#039; พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

สั่งเชือด ‘JKN’ พ้น ตลาดหลักทรัพย์ เซ่นงบการเงินเท็จ เปิดโอกาส 7 วันสุดท้าย

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เว็บซีเกมส์ หลุดโป๊ะ! ใส่อายุนักกีฬาผิด จู่ๆ โผล่นักเทนนิสไทย วัย 70 ปี

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button