“มาลี” โอดถ้าไม่มีใครหยุดไทย วันพรุ่งนี้อาจโจมตีชาติที่อ่อนแอกว่า
นางมาลี โอดถ้าไม่มีใครหยุดไทย วันพรุ่งนี้อาจโจมตีชาติที่อ่อนแอกว่า ขอให้กองทัพไทยหยุดการโจมตีที่ผิดกฎ เป็นเหตุให้มีพลเรือนเสียชีวิต 10 ศพ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า การแถลงข่าวของ พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โดย พลโท มาลี กล่าวหาว่ากองทัพไทย นั้บแค่วันที่ 10 ธ.ค. ได้ฆ่าประชาชนบริสุทธิ์แล้วกว่า 10 ศพ หนึ่งในนั้นมีทารก มีประชาชนและทหารได้รับบาดเจ็บกว่า 60 ราย และดำเนินการโจมตีต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่ 11 ธ.ค.
พลโท มาลี กล่าวว่า กองทัพไทยได้ทำการโจมตีด้วยความโหดเหี้ยมและผิดกฎตามข้อตกลงหยุดยิง แม้ว่าประชาคมระหว่างประเทศจะเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ แต่ฝ่ายไทยกลับยุติการรับรองข้อตกลงเหล่านี้แต่เพียงฝ่ายเดียว
ในทางกลับกัน ฝ่ายกัมพูชายังคงยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าจะเคารพข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากัมพูชาหรือไทยรักสันติภาพอย่างแท้จริงและต้องการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวอีกว่า แม้ว่าจะเป็นผู้ละเมิดและกระทำผิดหลายครั้ง แต่กองทัพไทยยังคงกล่าวหากัมพูชา เพื่อสร้างสถานการณ์ในการใช้ความรุนแรงกับชาวกัมพูชา ขอให้ไทยหยุดโจมตีทันที โดยเฉพาะต่อประชาชนและพื้นฐานโครงสร้าง หยุดโจมตีโบราณสถาน และหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม
ในช่วงหนึ่งของการแถลง พลโท มาลี ยังบอกด้วยว่า หากไม่มีการเคลื่อนไหวๆที่ทำให้ประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อการกระทำซึ่งผิดกฎ ในวันนี้ไทยบุกรุกกัมพูชา ในวันพรุ่งนี้ไทยอาจจะทำแบบนี้กับชาติอื่นที่เล็กและอ่อนแอกว่า
