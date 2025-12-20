ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ
วันนี้ (20 ธ.ค.) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย รายงานสถานการณ์ PM2.5 วันที่ 20 ธ.ค. 68 เวลา 07.00 น. พบ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 5 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร และ จ.หนองคาย โดย PM2.5 มีค่าสูงสุดที่ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
ภาคกลางและตะวันตก พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 5 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรสงคราม จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี และจ.อ่างทอง โดย PM2.5 มีค่าสูงสุดที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 5 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และ จ.นนทบุรี รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร โดย PM2.5 มีค่าสูงสุดที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
คำแนะนำในการปฏิบัติตัว : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากออกนอกอาคารสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ขณะที่ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น.
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
- เขตบางนา 48.1 มคก./ลบ.ม.
- เขตประเวศ 47.4 มคก./ลบ.ม.
- เขตจตุจักร 44.6 มคก./ลบ.ม.
- เขตมีนบุรี 43.6 มคก./ลบ.ม.
- เขตบางรัก 42.9 มคก./ลบ.ม.
- เขตหนองแขม 42.7 มคก./ลบ.ม.
- เขตสาทร 42.6 มคก./ลบ.ม.
- เขตปทุมวัน 42.2 มคก./ลบ.ม.
- เขตคลองสามวา 41.4 มคก./ลบ.ม.
- เขตลาดกระบัง 41 มคก./ลบ.ม.
- เขตบางซื่อ 40.1 มคก./ลบ.ม.
- เขตหนองจอก 40.1 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 32.7 – 44.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 25.3 – 47.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงเทพกลาง 27.4 – 37.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 28.9 – 48.1 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรุงธนเหนือ 33.3 – 37.5 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 32.9 – 42.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
คาดการณ์ : ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ข้อแนะนำสุขภาพ คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป – ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง – ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
6 วิธีช่วยรักษาทั้งตัวเองและโลกให้ปลอดภัยจาก “ฝุ่น PM2.5”
1. งดการเผาไหม้ในที่โล่ง เพราะอาจส่งผลให้เกิดฝุ่นควันจำนวนมาก
2. เลี่ยงการทำอาหารโดยใช้เตาถ่าน ควันจากการเผาไหม้ถ่านทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 สูง
3. งดการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และมลพิษในอากาศ
4. หลีกเลี่ยงการจุดธูป / เทียน ที่ก่อให้เกิดควัน เพราะจะทำให้เพิ่มปริมาณฝุ่นในอากาศ
5. ใช้ขนส่งสาธารณะ แทนยานพาหนะส่วนตัว ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันจากท่อไอเสียบนท้องถนนได้
6. ปลูกต้นไม้ที่ช่วยเรื่องฟอกอากาศ 🪴 — ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศตามธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันวันนี้ เพื่ออากาศสะอาด และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
