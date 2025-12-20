ข่าว

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 10:45 น.| อัปเดต: 20 ธ.ค. 2568 10:52 น.
52
ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568
แฟ้มภาพ

วันนี้ (20 ธ.ค.) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย รายงานสถานการณ์ PM2.5 วันที่ 20 ธ.ค. 68 เวลา 07.00 น. พบ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 5 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ยโสธร และ จ.หนองคาย โดย PM2.5 มีค่าสูงสุดที่ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

ภาคกลางและตะวันตก พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 5 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรสงคราม จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี และจ.อ่างทอง โดย PM2.5 มีค่าสูงสุดที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 5 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และ จ.นนทบุรี รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร โดย PM2.5 มีค่าสูงสุดที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

คำแนะนำในการปฏิบัติตัว : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากออกนอกอาคารสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

ขณะที่ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น.

12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

  1. เขตบางนา 48.1 มคก./ลบ.ม.
  2. เขตประเวศ 47.4 มคก./ลบ.ม.
  3. เขตจตุจักร 44.6 มคก./ลบ.ม.
  4. เขตมีนบุรี 43.6 มคก./ลบ.ม.
  5. เขตบางรัก 42.9 มคก./ลบ.ม.
  6. เขตหนองแขม 42.7 มคก./ลบ.ม.
  7. เขตสาทร 42.6 มคก./ลบ.ม.
  8. เขตปทุมวัน 42.2 มคก./ลบ.ม.
  9. เขตคลองสามวา 41.4 มคก./ลบ.ม.
  10. เขตลาดกระบัง 41 มคก./ลบ.ม.
  11. เขตบางซื่อ 40.1 มคก./ลบ.ม.
  12. เขตหนองจอก 40.1 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ 32.7 – 44.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพตะวันออก 25.3 – 47.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพกลาง 27.4 – 37.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพใต้ 28.9 – 48.1 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงธนเหนือ 33.3 – 37.5 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนใต้ 32.9 – 42.7 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

คาดการณ์ : ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ข้อแนะนำสุขภาพ คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป – ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง – ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

6 วิธีช่วยรักษาทั้งตัวเองและโลกให้ปลอดภัยจาก “ฝุ่น PM2.5”

1. งดการเผาไหม้ในที่โล่ง เพราะอาจส่งผลให้เกิดฝุ่นควันจำนวนมาก
2. เลี่ยงการทำอาหารโดยใช้เตาถ่าน ควันจากการเผาไหม้ถ่านทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 สูง
3. งดการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และมลพิษในอากาศ
4. หลีกเลี่ยงการจุดธูป / เทียน ที่ก่อให้เกิดควัน เพราะจะทำให้เพิ่มปริมาณฝุ่นในอากาศ
5. ใช้ขนส่งสาธารณะ แทนยานพาหนะส่วนตัว ช่วยลดปริมาณฝุ่นควันจากท่อไอเสียบนท้องถนนได้
6. ปลูกต้นไม้ที่ช่วยเรื่องฟอกอากาศ 🪴 — ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศตามธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันวันนี้ เพื่ออากาศสะอาด และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เช็กค่าฝุ่นวันนี้
ภาพ @ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
ภาพ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร

