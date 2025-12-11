ข่าวกีฬาซีเกมส์

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 วันที่ 11 ธ.ค. ทัพไทยนำ 31 ทอง ทิ้งห่างเวียดนามไม่เห็นฝุ่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 16:59 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 16:59 น.
735

อัปเดตตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 (11 ธ.ค. 68 เวลา 16.43 น.) ทัพนักกีฬาไทยฟอร์มร้อนแรง กวาดแล้ว 31 เหรียญทอง ยึดจ่าฝูงเหนียวแน่น ทิ้งห่างอันดับ 2 อินโดนีเซีย แบบขาดลอย

เปิดฉากเดือด! ศึก ซีเกมส์ 2025 (SEA Games 2025) ครั้งที่ 33 ที่ไทยรับบทเจ้าภาพจัดเต็ม 54 ชนิดกีฬา ชิงชัยรวม 574 เหรียญทอง เริ่มโม่แข้งกันมาตั้งแต่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา อัปเดตล่าสุดวันนี้ (11 ธ.ค. 68) เวลา 16.43 น. ทัพนักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มสมราคาเจ้าภาพ เดินหน้าโกยไปแล้ว 31 เหรียญทอง ครองจ่าฝูงบนตารางสรุปเหรียญรางวัลไว้อย่างเหนียวแน่น ทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญอย่าง อินโดนีเซีย และ เวียดนาม ที่ตามมาในอันดับ 2 และ 3 แบบไม่ให้พักหายใจ

สรุปตารางเหรียญรางวัลซีเกมส์ 2025 ล่าสุด (11 ธ.ค. 68 เวลา 16.43 น.)

ผ่านพ้นไปเพียง 2 วันหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ทัพนักกีฬา ไทย ยังคงเดินหน้าโชว์ฟอร์มสมราคาเจ้าภาพ ยึดบัลลังก์จ่าฝูงไว้อย่างเหนียวแน่น ณ เวลา 16.43 น. โดยกวาดไปแล้วถึง 31 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง รวมยอดเหรียญรางวัลทะลุ 55 เหรียญ

ทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 อย่างทัพ อินโดนีเซีย ที่คว้าไป 7 เหรียญทอง (รวม 32 เหรียญ) ในขณะที่ทัพ “ดาวทอง” เวียดนาม ตามมาติดๆ ในอันดับ 3 ด้วยจำนวน 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และโกยเหรียญทองแดงไปมากที่สุดในกลุ่มผู้นำถึง 21 เหรียญ (รวม 32 เหรียญเท่ากับอินโดนีเซีย)

ทางด้านการขับเคี่ยวในกลุ่มกลางตาราง สิงคโปร์ รั้งอันดับ 4 ด้วยผลงาน 5 เหรียญทอง ตามมาด้วยกลุ่มที่มี 2 เหรียญทองเท่ากัน ซึ่งต้องตัดสินอันดับด้วยเหรียญเงิน ได้แก่ เมียนมา, มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์ท้ายตาราง สปป.ลาว สามารถประเดิม 1 เหรียญทองแรกได้สำเร็จ ด้าน บรูไน เก็บเพิ่มเป็น 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และปิดท้ายด้วย ติมอร์-เลสเต ที่เปิดหัวด้วย 2 เหรียญทองแดง รอคอยการลุ้นเหรียญทองแรกต่อไป

นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทอง 31 เหรียญในซีเกมส์ 2025 วันที่ 11 ธ.ค.
SEA GAMES Thailand 2025

1. Thailand ทอง 31 | เงิน 15 | ทองแดง 9 (รวม 55)

2. Indonesia ทอง 7 | เงิน 15 | ทองแดง 10 (รวม 32)

3. Vietnam ทอง 5 | เงิน 6 | ทองแดง 21 (รวม 32)

4. Singapore ทอง 5 | เงิน 4 | ทองแดง 7 (รวม 16)

5. Myanmar ทอง 2 | เงิน 6 | ทองแดง 2 (รวม 10)

6. Malaysia ทอง 2 | เงิน 4 | ทองแดง 12 (รวม 18)

7. Philippines ทอง 2 | เงิน 3 | ทองแดง 14 (รวม 19)

8. Lao People’s Democratic Republic ทอง 1 | เงิน 1 | ทองแดง 7 (รวม 9)

9. Brunei Darussalam ทอง 0 | เงิน 1 | ทองแดง 1 (รวม 2)

10. National Olympic Committee of Timor-Leste ทอง 0 | เงิน 0 | ทองแดง 2 (รวม 2)

ซีเกมส์ 2025 วันที่ 11 ธ.ค. ทัพไทยนำตารางเหรียญรางวัล
SEA GAMES Thailand 2025

