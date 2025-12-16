จ่อปิดตำนาน iRobot หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ยื่นล้มละลาย ขายกิจการให้จีน หวังอยู่รอด

ปิดตำนานผู้บุกเบิกหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot ยื่นล้มละลาย-ขายกิจการให้ซัพพลายเออร์จีน หลังขาดทุนยับ
iRobot บริษัทสัญชาติอเมริกัน ผู้สร้างตำนานหุ่นยนต์ดูดฝุ่น “Roomba” ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการทำความสะอาดบ้านไปตลอดกาล ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย (Chapter 11) ในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา พร้อมทำข้อตกลงขายกิจการให้กับ Picea Robotics ซัพพลายเออร์คู่ค้าจากประเทศจีน เพื่อพยุงธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป
จากดาวรุ่งสู่ทางตัน iRobot ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 จากกลุ่มนักหุ่นยนต์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และเป็นผู้บุกเบิกตลาดหุ่นยนต์สำหรับผู้บริโภครายแรกๆ ของโลก เคยมีมูลค่าบริษัทสูงถึงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) ในปี 2021 จากความต้องการสินค้าทำความสะอาดที่พุ่งสูงในช่วงการระบาดของโควิด
แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานะทางการเงินของบริษัทกลับดิ่งลงเหว ผลกำไรได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และการรุกตลาดของคู่แข่งราคาถูกที่ผุดขึ้นมามากมาย จนปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนสุทธิถึง 145.5 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าบริษัทปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 137 ล้านดอลลาร์เท่านั้น
ภายใต้ข้อตกลงใหม่ iRobot จะถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทลูกของ Picea Robotics ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของตนเอง โดย แกรี โคเฮน ซีอีโอของ iRobot เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ผสานนวัตกรรมของ iRobot เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตของ Picea เพื่อก้าวสู่ยุคถัดไปของหุ่นยนต์สมาร์ตโฮม
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนมือไปสู่เจ้าของชาวจีนอาจจุดชนวนความกังวลเรื่อง “การสอดแนม” และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ๆ มีระบบสร้างแผนที่ภายในบ้าน (Mapping) ซึ่งประเด็นนี้เคยเป็นข้อกังวลหลักของนักรณรงค์สมัยที่ Amazon พยายามเข้าซื้อกิจการ
บริษัทออกแถลงการณ์ยืนยันว่า แผนฟื้นฟูกิจการนี้จะช่วยให้ iRobot ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (Going concern) โดยแอปพลิเคชัน ห่วงโซ่อุปทาน และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ ไม่หยุดชะงัก
ก่อนหน้านี้ ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เคยพยายามเข้าซื้อ iRobot ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ แต่ดีลต้องล่มไปเมื่อ 3 ปีก่อน เนื่องจากการกีดกันของหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันในสหภาพยุโรป
