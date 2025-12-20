ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 12:59 น.
86

20 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ คีแรน ทริปเปียร์, วิลเลี่ยม โอซูล่า, สเวน บ็อตแมน, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ แดน เบิร์น ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน แฮร์ริสัน แอชบี้, มาธิล เจา, ฟาเบียน แชร์, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Newcastle United

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล, ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป และ เอสเตเวา ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 11/05/25 นิวคาสเซิล 2-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/24 นิวคาสเซิล 2-0 เชลซี (คาราบาว คัพ)
  • 24/10/24 เชลซี 2-1 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/03/24 เชลซี 3-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/12/23 เชลซี 1-1 นิวคาสเซิล (คาราบาว คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 17/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 14/12/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : อารอน แรมส์เดล (GK) – แฮร์ริสัน แอชบี้, มาลิค เจา, ฟาเบียน แชร์, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซเจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

นิวคาสเซิล 1-1 เชลซี

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง ข่าว

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์หนสุดท้าย วอลเลย์บอลชายไทย เปิดใจซิวทองประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม “กัมพูชา” โจมตีชุมชนพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านเรียกค่าปรับ ข่าว

สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ไทย ปะทะชายแดนเสียชีวิต 23 คน ข่าว

เปิด 3 ข้อ กองทัพภาค 2 ย้ำชัด “กัมพูชา” ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา-กฎหมาย IHL

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ข่าว

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย ข่าว

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสามชุก ข่าวอาชญากรรม

ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายเตะขาหัก ข่าวกีฬา

ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 20 12 68 ดูดวง

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! “มาริโอ ปิเนด้า” อดีตกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์ ถูกยิงเสียชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ บันเทิง

ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ชิราโตริ เรย์ นางเอก AV สาวแว่นที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว บันเทิง

เปิดวาร์ป “ชิราโทริ เรย์” นางเอก AV น้องใหม่ ชูจุดขายหน้าจืดสวมแว่น แต่บอดี้เอวเอส

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ฉลามเสือ บุกน้ำตื้นจ๊ะเอ๋ น้องหมา ระยะเผาขน สุดท้ายรอดหวุดหวิด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยรีบส่อง 10 เลขเด็ดขายดี แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เลข พ.ศ.-ค.ศ. มาแรงแซงโค้ง เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี “แม่ทำเนียน” หวยงวดแรก รับปีใหม่ 2 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มเท็กซัส ตะโกนเหยียดผิว-พยายามเผาบ้านคนอื่น แต่พลาดทำไฟลุกท่วมตัวเอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 12:59 น.
86
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม “กัมพูชา” โจมตีชุมชนพลเรือน

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านเรียกค่าปรับ

สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
Back to top button