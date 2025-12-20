นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68
20 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ คีแรน ทริปเปียร์, วิลเลี่ยม โอซูล่า, สเวน บ็อตแมน, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ แดน เบิร์น ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น อารอน แรมส์เดล พร้อมกองหลัง 4 คน แฮร์ริสัน แอชบี้, มาธิล เจา, ฟาเบียน แชร์, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล, ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป และ เอสเตเวา ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 11/05/25 นิวคาสเซิล 2-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/24 นิวคาสเซิล 2-0 เชลซี (คาราบาว คัพ)
- 24/10/24 เชลซี 2-1 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 11/03/24 เชลซี 3-2 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 19/12/23 เชลซี 1-1 นิวคาสเซิล (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 17/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 14/12/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 แพ้ อตาลันต้า 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : อารอน แรมส์เดล (GK) – แฮร์ริสัน แอชบี้, มาลิค เจา, ฟาเบียน แชร์, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซเจมส์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
นิวคาสเซิล 1-1 เชลซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: