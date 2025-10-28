ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สื่อฮ่องกงมีรายงานว่า นักแสดงรุ่นใหญ่ “สวี่ เซี่ยวซง” หรือ “เบนซ์ ฮุย” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี เมื่อเวลา 02.30 น.ของวันนี้ (28 ต.ค. 68) หลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้วยอาการป่วยวิกฤติเมื่อวานนี้ (27 ต.ค. 68)
ทางครอบครัวได้แจ้งข่าวเศร้าในครั้งนี้ว่า เบนซ์ ฮุย จากไปอย่างสงบด้วย ภาวะการทำงานของร่างกายล้มเหลวจากโรคมะเร็ง สิริอายุ 76 ปี ครอบครัวและเพื่อนอยู่เคียงข้างในวาระสุดท้าย ทั้งนี้ครอบครัวกล่าวขอบคุณทุกความห่วงใย และกำลังดำเนินการเรื่องงานศพ โดยรายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง
ประวัติ เบนซ์ ฮุย นักแสดงชื่อดังจากฮ่องกง
“สวี่ เซี่ยวซง” หรือ “เบนซ์ ฮุย” เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 1948 เขาเริ่มอาชีพนักแสดงเมื่อปี 1972 โดยปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Young People (1972) กำกับโดย Chang Cheh จากนั้นเขารับบทสมทบในละครโทรทัศน์หลายเรื่อง
จากนั้นในปี 1974 “เบนซ์ ฮุย” เริ่มเข้าร่วมงานภาพยนตร์ และได้รับบทเด่นในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงบท สารวัตรหว่อง (Inspector Wong) ในภาพยนตร์ Running Out of Time (1999) และมีผลงานภาพยนตร์อื่น ๆ ที่ได้รับเครดิตมากกว่า 165 เรื่อง
ผลงานการแสดงที่น่าทึ่งของเขาทำให้ สวี่ เซี่ยวซง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในงาน Hong Kong Film Awards ครั้งที่ 19 ด้วย
ล่าสุดช่วงสายวานนี้ (27 ต.ค. 68) มีรายงานว่า สวี่ เซี่ยวซง หรือ เบนซ์ ฮุย ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้วยอาการวิกฤต ซึ่งยังไม่มีใครออกมาแจ้งสาเหตุของอาการป่วยในครั้งนี้
ทว่าเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 68 สื่อฮ่องกง stheadline แจ้งข่าวว่า ทางครอบครัวได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่แล้ว ด้วยภาวะร่างกายล้มเหลวจากโรคมะเร็ง โดยเขาจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 02.30 น.ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น สิริอายุ 76 ปี ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการรวมตัวอยู่เคียงข้าง เบนซ์ ฮุย จนวาระสุดท้าย
