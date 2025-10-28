บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:20 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:34 น.
171
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก

แฟนคลับอาลัย! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังล้มป่วยโรคมะเร็ง-อาการวิกฤต ถูกหามส่งรพ.เป็นการด่วน ก่อนสิ้นใจในเวลาต่อมา

วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สื่อฮ่องกงมีรายงานว่า นักแสดงรุ่นใหญ่ “สวี่ เซี่ยวซง” หรือ “เบนซ์ ฮุย” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี เมื่อเวลา 02.30 น.ของวันนี้ (28 ต.ค. 68) หลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้วยอาการป่วยวิกฤติเมื่อวานนี้ (27 ต.ค. 68)

ทางครอบครัวได้แจ้งข่าวเศร้าในครั้งนี้ว่า เบนซ์ ฮุย จากไปอย่างสงบด้วย ภาวะการทำงานของร่างกายล้มเหลวจากโรคมะเร็ง สิริอายุ 76 ปี ครอบครัวและเพื่อนอยู่เคียงข้างในวาระสุดท้าย ทั้งนี้ครอบครัวกล่าวขอบคุณทุกความห่วงใย และกำลังดำเนินการเรื่องงานศพ โดยรายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนัก ถูกหามส่งรพ.ด่วน ยังไม่ทราบสาเหตุ-3

ประวัติ เบนซ์ ฮุย นักแสดงชื่อดังจากฮ่องกง

“สวี่ เซี่ยวซง” หรือ “เบนซ์ ฮุย” เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 1948 เขาเริ่มอาชีพนักแสดงเมื่อปี 1972 โดยปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Young People (1972) กำกับโดย Chang Cheh จากนั้นเขารับบทสมทบในละครโทรทัศน์หลายเรื่อง

จากนั้นในปี 1974 “เบนซ์ ฮุย” เริ่มเข้าร่วมงานภาพยนตร์ และได้รับบทเด่นในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงบท สารวัตรหว่อง (Inspector Wong) ในภาพยนตร์ Running Out of Time (1999) และมีผลงานภาพยนตร์อื่น ๆ ที่ได้รับเครดิตมากกว่า 165 เรื่อง

ผลงานการแสดงที่น่าทึ่งของเขาทำให้ สวี่ เซี่ยวซง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในงาน Hong Kong Film Awards ครั้งที่ 19 ด้วย

ล่าสุดช่วงสายวานนี้ (27 ต.ค. 68) มีรายงานว่า สวี่ เซี่ยวซง หรือ เบนซ์ ฮุย ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้วยอาการวิกฤต ซึ่งยังไม่มีใครออกมาแจ้งสาเหตุของอาการป่วยในครั้งนี้

ทว่าเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 68 สื่อฮ่องกง stheadline แจ้งข่าวว่า ทางครอบครัวได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่แล้ว ด้วยภาวะร่างกายล้มเหลวจากโรคมะเร็ง โดยเขาจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 02.30 น.ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น สิริอายุ 76 ปี ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการรวมตัวอยู่เคียงข้าง เบนซ์ ฮุย จนวาระสุดท้าย

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก-2

อ้างอิงจาก : stheadline

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

7 นาที ที่แล้ว
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก บันเทิง

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

34 นาที ที่แล้ว
ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย &quot;คนรวย&quot; ทำเหมือนๆ กัน เศรษฐกิจ

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

36 นาที ที่แล้ว
ใบปอทะลุวัง ม112 ข่าว

เปิดสาเหตุลดโทษ “ใบปอ ทะลุวัง” คดี ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ เหลือ 2 ปี

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่า หมิว พรปวีณ์ VS สมาคมแบดฯ เกิดปัญหาอะไร ? ธรรมนัสสั่งอย่าเกิดอีก ต้นตอชัดแล้วฝ่ายนี้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก &quot;ใบปอ ทะลุวัง&quot; ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน ข่าวการเมือง

จำคุก “ใบปอ ทะลุวัง” ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง บันเทิง

ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย หลังแจ้ง ก.ศึกษาธิการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปลี่ยนใจ ปรับรูปแบบงานกิจกรรมเป็น &quot;120 ปี นามพระราชทาน&quot; แทนการยกเลิก หลังผู้ปกครองทักท้วง ข่าว

รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลับมาจัดงานเหมือนเดิม ใช้ธีมใหม่ เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“พอล บิยา” ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งอพยพด่วน &quot;พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา&quot; อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา ข่าวต่างประเทศ

สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน ข่าวต่างประเทศ

Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับบริจาคเลือดให้ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด ข่าว

รับบริจาคเลือด ช่วย ‘สารวัตรมัน’ อดีตนักมวยชื่อดัง ญาติเผยใช้ไป 20 ถุงไม่พอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสหมิวพรพรปวีณ์ ข่าวกีฬา

ปัญหา “หมิว” ถอนซีเกมส์ถึงหู ธรรมนัส ฮึ่มสั่งแก้ด่วน ! กำชับหนักอย่าเกิดอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก&quot; บียอร์น อันเดรเซน เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ลาออกจากตำแหน่ง CEO โดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชะลอลงทะเบียนรอบใหม่ (เดิม พ.ย. 68) เพื่อทบทวนเกณฑ์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ 13.4 ล้านคน รับเงินพิเศษ 850 บาท/เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ต้องผูกพร้อมเพย์ 19 พ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กร พี่ชายกันจอมพลัง ข่าว

โอนคืน 5 หมื่นณวัฒน์ ปมลากยาวขุดสัมพันธ์ กันจอมพลัง-ธรรมนัส จู่ๆ เพื่อนสนิทพี่ชายนักสู้โผล่เล่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:20 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:34 น.
171
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย &quot;คนรวย&quot; ทำเหมือนๆ กัน

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button