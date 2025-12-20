ข่าว

อัปเดตล่าสุด มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่โอลิมปิก หลังนอนคุกคืนแรก มีอาการเครียดตลอดคืน

โฆษกกรมราชทัณฑ์เผย มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก มีอาการเครียดและนอนไม่หลับหลังเข้าเรือนจำคืนแรกจากคดีฉ้อโกง ชี้ต้องรอปรับตัวตามระเบียบผู้ต้องขังใหม่

ปิดตำนานฮีโร่กำปั้นเหรียญทอง หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ อายุ 45 ปี อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 35/2568 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2568 ข้อหาฉ้อโกง และหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่110/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค.68 ข้อหาฉ้อโกง โดยจับได้ที่ห้องพัก ภายในคอนโดฯ แห่งหนึ่งใน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 20 ธ.ค. 68 นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงสภาพความเป็นอยู่ของ มนัส บุญจำนงค์ หลังถูกส่งตัวเข้าควบคุมตัวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นคืนแรก

รายงานเบื้องต้นระบุว่า อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดและนอนไม่ค่อยหลับตลอดคืนที่ผ่านมา ซึ่งทางโฆษกกรมราชทัณฑ์ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดภายในเรือนจำ

สำหรับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายนี้ นายยุทธนาเน้นย้ำว่าเนื่องจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดี จึงไม่มีโครงการฝึกอาชีพที่จริงจัง แม้ผู้ต้องหาจะเป็นถึงอดีตนักมวยทีมชาติผู้เก่งกาจ แต่ทางเรือนจำคงไม่ได้อนุญาตให้มีการสอนมวยอย่างเป็นทางการ ทำได้เพียงให้ใช้ความสามารถในการนำเพื่อนผู้ต้องขังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายทั่วไปเท่านั้น

