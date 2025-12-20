อัปเดตล่าสุด มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่โอลิมปิก หลังนอนคุกคืนแรก มีอาการเครียดตลอดคืน
โฆษกกรมราชทัณฑ์เผย มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก มีอาการเครียดและนอนไม่หลับหลังเข้าเรือนจำคืนแรกจากคดีฉ้อโกง ชี้ต้องรอปรับตัวตามระเบียบผู้ต้องขังใหม่
ปิดตำนานฮีโร่กำปั้นเหรียญทอง หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายมนัส บุญจำนงค์ อายุ 45 ปี อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 35/2568 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2568 ข้อหาฉ้อโกง และหมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่110/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค.68 ข้อหาฉ้อโกง โดยจับได้ที่ห้องพัก ภายในคอนโดฯ แห่งหนึ่งใน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 20 ธ.ค. 68 นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงสภาพความเป็นอยู่ของ มนัส บุญจำนงค์ หลังถูกส่งตัวเข้าควบคุมตัวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นคืนแรก
รายงานเบื้องต้นระบุว่า อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดและนอนไม่ค่อยหลับตลอดคืนที่ผ่านมา ซึ่งทางโฆษกกรมราชทัณฑ์ชี้ว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดภายในเรือนจำ
สำหรับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายนี้ นายยุทธนาเน้นย้ำว่าเนื่องจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดี จึงไม่มีโครงการฝึกอาชีพที่จริงจัง แม้ผู้ต้องหาจะเป็นถึงอดีตนักมวยทีมชาติผู้เก่งกาจ แต่ทางเรือนจำคงไม่ได้อนุญาตให้มีการสอนมวยอย่างเป็นทางการ ทำได้เพียงให้ใช้ความสามารถในการนำเพื่อนผู้ต้องขังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายทั่วไปเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! CIB บุกรวบ มนัส บุญจำนงค์ อดีตเหรียญทองโอลิมปิก ฐานฉ้อโกง
- คำพูดทิ้งท้าย “มนัส บุญจำนงค์” ก่อนเข้าคุก เซ่นคดีฉ้อโกงหวย
- ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง
อ้างอิงจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: