ไขปริศนา ‘ช่องสะงำ’ จุดเดียวใน 798 กม. ไทย-เขมรไม่ยิงปะทะกันเลย มีอะไรตรงนั้น

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่จังหวัดตราดไล่ยาวไปจนถึงช่องอานม้า รวมระยะทางกว่า 798 กิโลเมตร ที่มีรายงานการปะทะและเสียงปืนดังขึ้นในแทบทุกจุดเสี่ยง แต่กลับมีข้อสังเกตจากเพจดัง CSI LA ชวนให้ตั้งคำถามตัวโตๆ ว่า “ทำไมจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะที่ ‘ช่องสะงำ’ ถึงเงียบกริบ ไร้รายงานการสู้รบ?”
คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ยุทธวิธีทางทหาร แต่อยู่ที่ “ผลประโยชน์” เมื่อล่าสุดมีรายงานด่วนจากการเข้าตรวจค้นโกดังใกล้คาสิโนฝั่งช่องสะงำ พบเงินสดกว่า 11 ล้านบาทและทองรูปพรรณจำนวนมหาศาลซุกซ่อนอยู่ การค้นพบนี้อาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่อธิบายว่าทำไมพื้นที่นี้ถึงแตะต้องไม่ได้
ช่องสะงำเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อปี 2546 แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มหลังการยึดอำนาจปี 2549 และชัดเจนที่สุดหลังปี 2557 แหล่งข่าววิเคราะห์ว่า บ่อนแห่งนี้อาจเป็นหม้อข้าวใบใหญ่ที่มีการกินผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีอำนาจในเขมร มานานกว่า 5-6 ปี
บทสรุป เงินใคร? เมื่อกองทัพภาคที่ 2 ประกาศยึดทรัพย์สินมหาศาลข้างคาสิโน ท่ามกลางเสียงปืนที่เงียบสงบผิดปกติในจุดนี้ จึงไม่ต้องรอให้ใครออกมาแฉ ก็พอจะเดาได้ลางๆ ว่า “ความสงบที่ช่องสะงำ แลกมาด้วยผลประโยชน์ของใคร” และเงิน 11 ล้านบาทที่ถูกอายัดไว้ แท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงเศษเงินทอนจากเจ้าของตัวจริงที่มีอำนาจเหนือกระบอกปืน
รู้จัก “ช่องสะงำ”
พิกัด: จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตั้งอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
คู่ขนาน: เชื่อมต่อกับ “ช่องจวม” อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
ยุทธศาสตร์: เป็นเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญที่ลัดเลาะสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง “ปราสาทพระวิหาร” และเมือง “เสียมราฐ” (นครวัด-นครธม)
สถานะ: เดิมเป็นจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าไม้และแลกเปลี่ยนสินค้า ก่อนยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่อนุญาตให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ข้ามแดนได้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตลาดชายแดนและเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่
