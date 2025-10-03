“อีลอน มัสก์” หุ้นเทสลาพุ่ง! ขึ้นแท่น มหาเศรษฐีโลก ทรัพย์สินทะลุ 5 แสนล้านดอลลาร์
“อีลอน มัสก์” สร้างสถิติใหม่ กลายเป็นบุคคลแรกในโลก ที่มีทรัพย์สินสุทธิเกิน 500,000 ล้านดอลลาร์ ทิ้งห่างคู่แข่ง หลังหุ้นเทสลาพุ่ง
อีลอน มัสก์ เจ้าของบริษัทเทสลา (Tesla) และ สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นบุคคลแรกของโลกที่มีความมั่งคั่งสุทธิมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ ดัชนีมหาเศรษฐีของ Forbes รายงานว่า ความมั่งคั่งสุทธิของมัสก์แตะระดับ 500,100 ล้านดอลลาร์ ชั่วขณะหนึ่งในช่วงบ่ายวันพุธ ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่กว่า 499,000 ล้านดอลลาร์ ในวันเดียวกัน
ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำสถานะของมัสก์ในฐานะ บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โดยทิ้งห่างคู่แข่งในภาคเทคโนโลยีรายอื่น ๆ รายงานระบุว่า มูลค่ากิจการอื่น ๆ ของมัสก์ นอกเหนือจากเทสลา เช่น บริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ xAI และบริษัทจรวด SpaceX ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ความมั่งคั่งที่มาจากหุ้นเทสลาและการเติบโตของธุรกิจ AI
ความมั่งคั่งมหาศาลของมัสก์ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสัดส่วนการถือหุ้นกว่า 12% ในเทสลา ซึ่งเห็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ ราคาหุ้นเทสลาปรับตัวขึ้นกว่า 3.3% เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันพุธ และเพิ่มขึ้นรวมแล้วกว่า 20% ในปีนี้
นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกกับการที่มัสก์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแทนที่จะเป็นเรื่องการเมือง ร็อบบิน เดนโฮล์ม ประธานคณะกรรมการบริหารของเทสลา กล่าวเมื่อเดือนกันยายนว่า ตอนนี้มัสก์ได้เข้ามาเป็น “ศูนย์กลางและแนวหน้า” ของบริษัทรถยนต์แล้ว
คณะกรรมการบริหารของเทสลา เคยกล่าวว่า มัสก์อาจได้รับแพ็กเกจค่าตอบแทนมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ หากสามารถบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในทศวรรษหน้า โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ เพิ่มมูลค่าของเทสลาให้ได้ 8 เท่า ขายหุ่นยนต์ AI ให้ได้ หนึ่งล้านตัว และขายรถยนต์เทสลาได้อีก 12 ล้านคัน
เมื่อเดือนที่แล้ว อีลอน มัสก์ยังประกาศว่าเขาซื้อหุ้นเทสลามูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนบางส่วนมองว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในบริษัท
เทสลากำลังเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง เช่น การแข่งขันที่ดุเดือดจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นอย่าง BYD ของจีน และบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจ AI และหุ่นยนต์
ที่มา: BBC
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัลลังก์สะเทือน “ลาร์รี เอลลิสัน” แซงหน้า “อีลอน มัสก์” เป็นมหาเศรษฐีเบอร์ 1 ของโลกชั่วคราว
- สื่อโหม “ทรัมป์” ขู่เนรเทศ “อีลอน มัสก์” ไปแอฟริกาใต้ หลังทะเลาะกันผ่านโซเชียลอีกหน
- “อีลอน มัสก์” เตรียมลดบทบาทการเมือง หลังกำไร “เทสล่า” ดิ่งฮวบ 70%
ติดตาม The Thaiger บน Google News: