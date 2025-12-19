ทัพไทย เผย กาสิโนเขมร ทุนเทาออกแบบพิเศษ ถูกยิงแล้วไม่ถล่ม
กองทัพไทย ตอบ สาเหตุกาสิโนถูกยิงแล้วไม่ถล่ม เพราะทุนเทาเข้ามาลงทุน ออกแบบพิเศษ เสริมความแน่นหนา เพื่อปกป้องธุรกิจ
หน่วยงานความมั่นคง เปิดเผยว่า การปฏิบัติการทางทหารทำลายตึกกาสิโนหลายแห่งของกัมพูชา เนื่องจากตึกกาสิโนเหล่านี้ ด้านหน้าถูกดัดแปลงเป็นที่ตั้งบัญชาการทางทหารส่วนหน้าของระดับ ผบ.ยุทธบริเวณในการบัญชาการรบ ทำหน้าที่อำนวยการยุทธให้กับยุทธบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทุกครั้งที่มีการสู้รบทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบโดยตลอด เพราะเป็นตึกสูงข่ม การตรวจการณ์ดี ด้วยระบบเครื่องมือเฝ้าตรวจสนามรบ มองเห็นภาพ ทำให้ประเมินสถานการณ์ได้ดี
อีกทั้งยังเป็นจุดปล่อยโดรนทั้งแบบตรวจการณ์ โดรนโจมตี และโดรนทิ้งระเบิด รวมทั้งมีระบบ Anti Drone ควบคุมแนวยุทธบริเวณนั้น นอกจากสร้างอันตรายต่อกำลังหน้าแนวพื้นที่แล้ว ยังสามารถจำกัดการใช้ยุทธวิธีโดรนของฝ่ายไทยได้อีกด้วย
แหล่งข่าวความมั่นคง ระบุต่อว่า กัมพูชายังใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานยิงปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 โจมตีมายังฝั่งไทย ไม่เว้นแม้แต่เขตพลเรือน
และก่อนหน้านี้ ตึกกาสิโนเหล่านี้ เป็นตึกเชิงอิทธิพล ซึ่งมีกลุ่มทุนสีเทา เข้ามาลงทุน และก็ใช้กำลังสุดความสามารถในการปกป้องธุรกิจ เปรียบเป็นที่บัญชาการทางทหารแบบครบวงจร และเป็นรายได้หลักของ ผบ.หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมา สนับสนุนการรบ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกำลังหน้าแนว เป็นคลังเสบียง สิ่งอุปกรณ์ทางเทคนิค อาวุธ กระสุน
แหล่งข่าวความมั่นคง ระบุต่อว่า สำหรับข้อสังเกตุการปฏิบัติการทางอากาศเครื่องบินF-16 ที่ไม่สามารถระเบิดตึกกาสิโนหลายแห่งให้พังทลายลงมาให้สิ้นซากนั้น เนื่องจากตึกเหล่านี้มีการออกแบบพิเศษ มีระบบโครงสร้างที่หนาแน่นปลอดภัยและแข็งแรง จึงใช้วิธีการยิงปืนใหญ่ จำนวน 5 ลูก เพื่อทำลายกำแพง พนังด้านข้างของตึก จากนั้นใช้ F-16 ทิ้งระเบิดบริเวณดาดฟ้าเปิดช่อง เพื่อทิ้งระเบิดอีกลูกใช้วิธีหน่วงเวลาให้ระเบิดภายใน แม้จากภายนอกตึกยังคงแข็งแรง แต่ภายในพังเสียหายทั้งหมด เช่น กาสิโนทมอดา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร
- F-16 ทิ้งระเบิดใส่บ่อนคาสิโน ย่านจุ๊บโกกี เป็นคลังเก็บอาวุธ-จุดเติมเชื้อเพลิง
- ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: