ใจหาย Too Fast To Sleep สยาม โบกมือลา 24 ธ.ค.นี้ ปิดฉากความทรงจำ 10 ปี
ปิดตำนาน Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ซอย 1 ปิดบริการ 24 ธ.ค. 68 ประกาศอำลาหลังอยู่คู่เด็กเรียนมา 10 ปี ขอบคุณที่ร่วมสร้างความทรงจำ
เหล่าหนอนหนังสือใจหายไปตามกัน หลังแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางสยามอย่าง Too Fast To Sleep (ทู ฟาส ทู สลีป) สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเหล่านักเรียน นักศึกษา และคนทำงานกลางคืน ออกมาประกาศอำลา เตรียมยุติการให้บริการในพื้นที่แห่งความทรงจำนี้ หลังจากเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟหรือที่นั่งอ่านหนังสือ แต่คือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิต เป็นพยานรักการอ่านในช่วงสอบ เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างในคืนปั่นงานเดดไลน์ และเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่มีความหมายมากมาย
เพจเฟซบุ๊ก Too Fast To Sleep โพสต์ข้อความสุดซึ้ง ระบุว่า “Too Fast To Sleep ไม่ได้โตมาเพราะเวลา แต่โตมาเพราะทุกคนที่เลือกเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” พร้อมเชิญชวนลูกค้าทุกคนมาร่วมเก็บเกี่ยวความทรงจำส่งท้ายปี เปิดบริการวันสุดท้าย คือ วันที่ 24 ธันวาคม 2568
แม้จะปิดตำนานที่สยามสแควร์ แต่ Too Fast To Sleep ยังคงเดินหน้าสานต่อพื้นที่สร้างสรรค์ สามารถตามไปใช้บริการได้ที่ : โครงการ Charn the Avenue แจ้งวัฒนะ (ชั้น 3) เดินทางได้ง่าย ๆ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู สถานีแจ้งวัฒนะ 14 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 – 23.00 น. มีที่จอดรถให้บริการ
