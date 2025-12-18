เปิดข้อมูล บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ของว่าที่ CEO น้องเกล แอบิเกล ทุนจดทะเบียนเป็นล้าน

โซจึ้ง! ชมพู่ อารยา ทุ่มทุนเปิดบริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ให้ลูกสาว น้องเกล แอบิเกล พบข้อมูลทุนจดทะเบียนหลักล้าน
เรียกได้ว่าเป็นซุปตาร์คนใหม่ของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ น้องเกล แอบิเกล ลูกสาวคนเล็กวัย 3 ขวบของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานไหนเราจะได้เห็นดาราสาวตัวจิ๋วปรากฎตัวอยู่ทุกครั้งไป แถมแว่วว่าค่าตัวพุ่งกว่าแม่ชมพู่ไปเสียแล้ว
แต่ความจึ้งมันไม่ได้อยู่แค่การเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เพราะล่าสุด ชมพู่ อารยา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอได้วางแผนเรื่องธุรกิจให้กับ น้องเกล เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการลงทุนเปิดบริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด เพื่อการอำนวยความสะดวกในการรับงานให้ลูกสาว
จากการตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด พบว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจ เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ ส่วนข้อมูลด้านรายได้และผลกำไรยังไม่ปรากฎ เนื่องจากบริษัทเพิ่งจดทะเบียนได้เพียง 5 เดือน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชมพู่ อารยา ปิดจ๊อบพรมแดงคานส์ ลุคโบว์ยักษ์ สวยสมศักดิ์ศรีควีน
- น้องเกล ออกงานคู่ ชมพู่ อารยา ตะโกนบอกเลขเด็ด 3 ตัวตรง พาเอฟซีถูกรางวัล
- โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ
อ้างอิงจาก : dataforthai, IG chomismaterialgirl
ติดตาม The Thaiger บน Google News: