สลดอินเดีย หนุ่มหินทุบหัวพ่อแม่ ปมรังเกียจสะใภ้อิสลาม หั่นศพทิ้งแม่น้ำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองจอนปุระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เข้าจับกุมนาย อมเบช วิศวกรหนุ่มก่อเหตุฆาตกรรมนายชยาม บาฮาดูร์ พ่อวัย 62 ปี กับนางบาบิตา แม่วัย 60 ปี อย่างโหดเหี้ยม ก่อนชำแหละร่างอำพรางทิ้งแม่น้ำ ชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งรุนแรงภายในครอบครัวเรื่องการยอมรับสะใภ้ต่างศาสนา
อมเบชแต่งงานกับหญิงชาวมุสลิมเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน แต่พ่อแม่ของเขาซึ่งเป็นพนักงานการรถไฟเกษียณอายุ ยืนกรานไม่ยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ ปฏิเสธไม่ให้ลูกสะใภ้เข้าบ้าน แม้ทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันถึง 2 คน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับครอบครัวของอมเบชยังคงตึงเครียด
นายชยามผู้เป็นพ่อกดดันให้ลูกชายเลิกรากับภรรยามาโดยตลอด ท้ายที่สุดอมเบชจำนนต่อความต้องการของพ่อแม่ ยอมตกลงแยกทางกับภรรยา โดยฝ่ายหญิงเรียกค่าเลี้ยงดู เป็นเงินจำนวน 500,000 รูปี
อมเบชซึ่งพักอยู่ที่จอนปุระมาได้ระยะหนึ่ง ตัดสินใจเข้าไปขอเงินจำนวนดังกล่าวจากพ่อเพื่อนำไปจ่ายค่าเลี้ยงดูและจบปัญหาชีวิตคู่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม แต่กลับได้รับคำปฏิเสธจากนายชยาม นำไปสู่การโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
อารมณ์โกรธทำให้อมเบชคว้าหินบดเครื่องแกง ฟาดเข้าที่นางบาบิตา ผู้เป็นแม่ เมื่อเห็นภรรยาบาดเจ็บ นายชยามพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ อมเบชจึงหันไปใช้หินก้อนเดียวกันกระหน่ำตีที่ศีรษะพ่อ จนทั้งคู่เสียชีวิตคาที่
หลังก่อเหตุมาตุฆาตและปิตุฆาต อมเบชพยายามหาทางกำจัดศพ เขาต้องการถุงขนาดใหญ่เพื่อบรรจุร่างแต่หาไม่ได้ พบเพียงกระสอบใบเล็กในโรงรถ จึงตัดสินใจใช้เลื่อยหั่นร่างพ่อกับแม่ออกเป็น 6 ส่วน เพื่อยัดใส่กระสอบ ก่อนขนย้ายใส่ท้ายรถและนำไปโยนทิ้งแม่น้ำในช่วงรุ่งสาง
อมเบชโทรศัพท์ไปหาวันดนา น้องสาว โดยโกหกว่าพ่อกับแม่หนีออกจากบ้านไปหลังจากทะเลาะกัน และอ้างว่าตนกำลังออกตามหา จากนั้นเขาปิดโทรศัพท์มือถือและขาดการติดต่อนาน 6 วัน
วันดนาเข้าแจ้งความคนหายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เนื่องจากผิดสังเกตที่ติดต่อใครไม่ได้เลย จนกระทั่งวันที่ 14 ธันวาคม อมเบชย้อนกลับมาที่บ้าน เมื่อญาติและตำรวจซักถามถึงการหายตัวไปของพ่อแม่ เขาตอบคำถามวกวนและมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงเค้นสอบอย่างหนักจนเขายอมรับสารภาพสิ้นไส้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทีมนักประดาน้ำสามารถงมชิ้นส่วนร่างของนายชยามขึ้นมาได้บางส่วน พร้อมทั้งยึดของกลางเป็นเลื่อยที่ใช้ชำแหละศพและหินบดที่เป็นอาวุธสังหาร โดยกำลังเร่งค้นหาชิ้นส่วนร่างที่เหลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
