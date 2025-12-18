เปิดสาเหตุ สะพานลอยถล่ม ทับกระบะขนไข่ ดับ 1 เจ็บ 1 หลังบรรทุกดัมพ์ชนสนั่น
เปิดนาทีระทึก รถบรรทุกยกดัมพ์ค้าง ชนสะพานลอยถล่มทับรถกระบะเสียชีวิต 1 ราย บนถนนบางนา-ตราด เจ้าหน้าที่เร่งกู้ซาก
จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขาเข้าช่องทางหลัก บริเวณหน้าตลาดนัดนำชัย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งได้ขับมาด้วยความเร็วโดยที่รถบรรทุกดัมพ์ท้ายรถยกค้างขึ้น จนเป็นเหตุให้พุ่งชนคานสะพานลอยคนข้ามอย่างจัง ทำให้โครงสร้างสะพานลอยพังถล่มลงมาทับส่วนหัวของรถบรรทุกคันก่อเหตุและรถกระบะบรรทุกไข่ไก่ที่วิ่งตามมา จนกีดขวางการจราจรในช่องทางหลักทั้งหมด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องเร่งนำอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ภายในซากรถอย่างเร่งด่วน แต่การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากคานปูนขนาดใหญ่ทับอยู่ ต้องประสานรถเครนมายกออก เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นคนขับรถกระบะบรรทุกไข่ ส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงต้นเหตุเป็นชายวัย 50 ปี ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน
จากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นวินาทีเกิดเหตุ โดยรถบรรทุกพ่วงได้ขับมาในช่องทางด่วนโดยมีการยกกระบะดัมพ์ค้างไว้ ซึ่งคาดว่าคนขับอาจไม่รู้ตัว แม้เพื่อนร่วมทางในช่องคู่ขนานจะพยายามบีบแตรเตือนแล้วแต่ไม่เป็นผล จนกระทั่งส่วนของดัมพ์ที่ยกสูงไปเกี่ยวกับคานสะพานลอยอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการพังถล่มลงมาทับรถในบริเวณดังกล่าวจนเกิดความสูญเสีย
ด้านเพจ คนข่าวบางปะกง โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่รถบรรทุกคันที่เกิดเหตุ กำลังขับไปตามถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขาเข้าช่องทางหลัก โดยที่ดัมพ์รถบรรทุกถูกยกขึ้นค้างไว้ โดยในระหว่างที่รถบรรทุกคันดังกล่าวกำลังขับไปตามเส้นทางนั้น ได้ชนเข้ากับสะพานลอย และเพียงในเวลาไม่กี่วินาทีต่อมาสะพานลอยดังกล่าวได้ถล่มลงมาทับรถบรรทุก พร้อมกับรถคันอื่น ๆ ในบริเวณรอบข้าง
