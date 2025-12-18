สลด! มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เหตุสะพานลอยคนข้ามบางนากม. 34 ถล่ม
ยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เหตุสะพานลอยคนข้ามบางนาถล่ม หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบาดเจ็บ 3 ราย เร่งช่วยคนที่เหลือ
จากกรณีที่ เกิดเหตุสะพานลอยทรุดตัว ตกลงมาทับรถยนต์มีบุคคลติดภายในรถ บริเวณตลาดนัดนำชัย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูอยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ ได้อัปเดตความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ด่วน! สะพานลอยคนข้าม บางนากม.34 ขาเข้า เขตสภ.บางพลีน้อย พังถล่ม ทับรถกระบะและรถบรรทุก คนขับกระบะเคสสีดำ ติดในรถ คนขับรถพ่วงยังมีชีวิตติดในรถ กำลังวางแผนช่วย ต้องใช้รถเครนเท่านั้นยกคาน เพิ่มเติมจะรายงานต่อไป
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! สะพานลอยทรุดตัว จ.สมุทรปราการ ตกลงมาทับรถยนต์ บาดเจ็บ 3 ราย
- เผยภาพเหตุระทึก สะพานลอยถล่มทับรถ ถนนบางนา-ตราด กม.34 มีผู้ติดภายใน จนท.เร่งกู้ภัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: