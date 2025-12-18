สถานทูต ช่วยหญิงไทย เรียกค่าเสียหาย ชายเกาหลีเทน้ำร้อนใส่ เหตุอยากให้ขี้เหร่
สถานทูตไทยประจำเกาหลีใต้ เข้าช่วยเหลือหญิงไทย เรียกค่าเสียหาย ชายเกาหลีเทน้ำร้อนใส่ จนทำให้ร่างกายมีแผลไหม้ 40% เหตุอยากให้ขี้เหร่
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้หญิงไทยถูกสามีราดน้ำร้อนใส่ขณะที่เธอกำลังนอนหลับ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ร่างกายของเธอมีแผลไหม้มากถึงร้อยละ 40 โดยฝ่ายชายอ้างว่าทำไปเพราะอยากให้ฝ่ายหญิงหน้าตาขี้เหร่จะได้ไม่ทิ้งเขาไปนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ รายงานว่า สถานทูตไทยประจำเกาหลีใต้ ในกรุงโซล ยืนยันว่าพวกเขาจะช่วยเหลือฟ้องร้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากชายเกาหลีคนดังกล่าว
ซึ่งทางสถานทูตระบุด้วยว่าขณะนี้ผู้เสียหายยังคงคุยกับทนายต่อเนื่องเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป
ขณะที่ผู้ก่อเหตุยังถูกตั้งข้อหาอาญา ฐานทำร้ายร่างกาย ซึ่งทางตำรวจมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการทำร้ายร่างกายโดยเจตนา โดยทางตำรวจได้ออกหมายจับแล้ว เนื่องจากกลัวว่าชายคนดังกล่าวจะหลบหนีเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินทางเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
