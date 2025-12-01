ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นเกาหลี จบชีวิตตัวเอง ถูกร้านเอาภาพมาประจาน ขโมยของมูลค่าร้อยบาท

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 14:31 น.
วัยรุ่นเกาหลี จบชีวิตตัวเอง ถูกร้านเอาภาพมาประจาน โดยไม่มีการเซนเซอร์ หลังกล้องจับได้ว่าเธอขโมยของมูลค่าร้อยบาท

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า ทางครอบครัวได้แจ้งความเจ้าของร้านไอศกรีม ในชุงชองใต้ ภายหลังจากที่ทางร้านได้เผยแพร่ภาพของวัยรุ่นหญิงนามสกุล อี วัย 18 ปี ประจานว่าขโมยของในร้านโดยไม่เซนเซอร์เป็นเหตุให้วัยรุ่นคนดังกล่าวจบชีวิตของตัวเอง

โดยเจ้าของร้านคนดังกล่าวได้นำรูปของ น.ส.อี ส่งให้โรงเรียนพิเศษ ก่อนที่ภาพดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ทำให้ น.ส.อี รู้สึกวิตกกังวลอย่างรุนแรง รู้สึกหวาดกลัวและอับอาย ซึ่งแม่ของเด็กได้บอกกับลูกว่าเดี๋ยวจะคุยกับทางร้านไอศกรีมให้ แต่เช้าวันต่อมาลูกสาวเลือกจะจบชีวิตของตัวเอง

อ้างอิงจากเพื่อนผู้ตายนั้นระบุว่า เธอยอมรับว่าเธอเคยขโมยของจากร้านดังกล่าวจริง เป็นมูลค่าราวๆ 108 บาท (5,000 วอน) โดยตอนก่อเหตุนั้นเธอไม่มีเงิน

คดีดังกล่าวนั้นกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์เกาหลีใต้ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่ร้านค้าจะโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อประจานผู้กระทำผิด แต่สังคมก็ตั้งคำถามว่าการเผยแพร่รูปของเยาวชนโดยไม่มีการเซ็นเซอร์สมควรหรือไม่ ซึ่งคดีนี้อาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว

