วัยรุ่นเกาหลี จบชีวิตตัวเอง ถูกร้านเอาภาพมาประจาน ขโมยของมูลค่าร้อยบาท
วัยรุ่นเกาหลี จบชีวิตตัวเอง ถูกร้านเอาภาพมาประจาน โดยไม่มีการเซนเซอร์ หลังกล้องจับได้ว่าเธอขโมยของมูลค่าร้อยบาท
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า ทางครอบครัวได้แจ้งความเจ้าของร้านไอศกรีม ในชุงชองใต้ ภายหลังจากที่ทางร้านได้เผยแพร่ภาพของวัยรุ่นหญิงนามสกุล อี วัย 18 ปี ประจานว่าขโมยของในร้านโดยไม่เซนเซอร์เป็นเหตุให้วัยรุ่นคนดังกล่าวจบชีวิตของตัวเอง
โดยเจ้าของร้านคนดังกล่าวได้นำรูปของ น.ส.อี ส่งให้โรงเรียนพิเศษ ก่อนที่ภาพดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ทำให้ น.ส.อี รู้สึกวิตกกังวลอย่างรุนแรง รู้สึกหวาดกลัวและอับอาย ซึ่งแม่ของเด็กได้บอกกับลูกว่าเดี๋ยวจะคุยกับทางร้านไอศกรีมให้ แต่เช้าวันต่อมาลูกสาวเลือกจะจบชีวิตของตัวเอง
อ้างอิงจากเพื่อนผู้ตายนั้นระบุว่า เธอยอมรับว่าเธอเคยขโมยของจากร้านดังกล่าวจริง เป็นมูลค่าราวๆ 108 บาท (5,000 วอน) โดยตอนก่อเหตุนั้นเธอไม่มีเงิน
คดีดังกล่าวนั้นกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์เกาหลีใต้ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่ร้านค้าจะโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อประจานผู้กระทำผิด แต่สังคมก็ตั้งคำถามว่าการเผยแพร่รูปของเยาวชนโดยไม่มีการเซ็นเซอร์สมควรหรือไม่ ซึ่งคดีนี้อาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรม
- เศร้า คอสเพลย์เยอร์สาววัย 20 ปี จบชีวิตตัวเอง ถูกเหยียดผิว-ไซเบอร์บูลลี่
- เกาหลีใต้เอาจริง! เปิดระบบลงประวัติ นักเรียนบูลลี่ 9 ระดับ ตัดสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: