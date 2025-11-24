ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล แคนดิเดตนายกฯ ลำดับ 2 พรรคประชาชน
ประวัติ “ไหม ศิริกัญญา” จากเด็กเนิร์ดลูกสาวรถเมล์ชลบุรี สู่มือเศรษฐกิจพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกฯ ลำดับ 2
ท่ามกลางกระแสการเมืองที่เข้มข้น การเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ได้สร้างความฮือฮาให้กับสังคมอีกครั้ง เมื่อชื่อของ ศิริกัญญา ตันสกุล หรือ “ไหม” ปรากฏอยู่ในลำดับที่ 2 เคียงคู่กับหัวหน้าพรรคอย่างณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ การขยับตำแหน่งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจในตัวนักเศรษฐศาสตร์หญิงวัย 44 ปี ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและงบประมาณของขั้วการเมืองฝั่งประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่อง
ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล สส. หญิงไทย หัวใจการคลัง
ศิริกัญญา ตันสกุล ชื่อเล่นว่า ไหม ปัจจุบันอายุ 44 ปี เธอเกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2524 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชลกันยานุกูล ก่อนจะมาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จากนั้นศิริกัญญาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังมีปริญญาโทอีกใบ สาขา Economics, Market and Organization, Toulouse School of Economics จากมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
ด้านชีวิตส่วนตัว ครอบครัวของศิริกัญญาเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ทำกิจการเดินรถเมล์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ก่อนจะเข้ามาทำงานในสายการเมือง ศิริกัญญาเคยทำงานเป็นนักวิจัยและผู้จัดการฝ่ายวิจัย ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)
ก่อนที่ ต๋อม ชัยธวัช ตุลาธน ซึ่งเป็นเลขาพรรคก้าวไกลอยู่ในขณะนี้ จะชักชวนศิริกัญญามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ ในช่วงปี 2561 โดยเธอตั้งใจเพียงว่าจะมาทำงานเบื้องหลังให้กับพรรค
แต่ต่อมาช่วงเลือกตั้ง 2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โทรศัพท์ติดต่อมาชักชวนให้ศิริกัญญาลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผลปรากฏว่าเธอสอบผ่านและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 สังกัดพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่การลงสมัครในสมัยแรก
ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ศิริกัญญายังได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลอีกด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ศิริกัญญาและสมาชิกพรรคคนอื่น ๆ จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล โดยครั้งนี้เธอได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคพ่วงเข้ามาอีกตำแหน่ง ดูแลภาพรวมของนโยบายพรรค
ไหม ศิริกัญญา มีประสบการณ์ในการทำงานการเมืองตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และในปี 2566 นี้จะเป็นการเข้าไปทำหน้าที่ในสภาในสมัยที่ 2 โดยเธอมีชื่อปรากฏอยู่ในรายนาม ส.ส ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลเป็นลำดับที่ 3
ด้วยความรู้ความชำนาญของศิริกัญญาในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับมหาภาค รวมถึงเธอคือฟันเฟืองสำคัญในด้านนโยบายของพรรค ที่อยู่คู่กับพรรคก้าวไกลตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่แปลกใจที่ศิริกัญญาจะถูกจับตามองว่าเธอมีโอกาสจะได้ครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
ภารกิจใหญ่ในนามพรรคประชาชน
นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การเมืองในนามพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนมาถึงพรรคประชาชน ศิริกัญญาสร้างชื่อจากการอภิปรายงบประมาณที่ดุเดือดและตรงไปตรงมา
เธอคือกรรมาธิการงบประมาณที่กล้าเสนอปรับลดงบส่วนเกินที่ไม่จำเป็น เพื่อนำเม็ดเงินมาใช้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ผลงานที่โดดเด่นคือการชี้ให้เห็นปัญหาทุนผูกขาดที่กัดกินเศรษฐกิจไทย และการผลักดันให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 ศิริกัญญาได้รับมอบหมายภารกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม นั่นคือการปฏิรูประบบราชการที่เทอะทะ รื้อโครงสร้างงบประมาณให้โปร่งใส และทลายทุนผูกขาดเพื่อเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ลืมตาอ้าปาก
นโยบายของเธอไม่ได้เน้นแค่ประชานิยมระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและกระจายดอกผลสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
หากต้องการติดตาม ส.ส. หญิงคนเก่งคนนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่เฟซบุ๊ก Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล
