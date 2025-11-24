ข่าวการเมือง

ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล แคนดิเดตนายกฯ ลำดับ 2 พรรคประชาชน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 11:39 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 11:41 น.
ประวัติ "ไหม ศิริกัญญา" จากเด็กเนิร์ดลูกสาวรถเมล์ชลบุรี สู่มือเศรษฐกิจพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกฯ ลำดับ 2

ท่ามกลางกระแสการเมืองที่เข้มข้น การเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ได้สร้างความฮือฮาให้กับสังคมอีกครั้ง เมื่อชื่อของ ศิริกัญญา ตันสกุล หรือ “ไหม” ปรากฏอยู่ในลำดับที่ 2 เคียงคู่กับหัวหน้าพรรคอย่างณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ การขยับตำแหน่งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจในตัวนักเศรษฐศาสตร์หญิงวัย 44 ปี ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและงบประมาณของขั้วการเมืองฝั่งประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล สส. หญิงไทย หัวใจการคลัง

ศิริกัญญา ตันสกุล ชื่อเล่นว่า ไหม ปัจจุบันอายุ 44 ปี เธอเกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2524 เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชลกันยานุกูล ก่อนจะมาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

จากนั้นศิริกัญญาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังมีปริญญาโทอีกใบ สาขา Economics, Market and Organization, Toulouse School of Economics จากมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

ศิริกัญญาตันสกุล
ภาพจาก : Facebook Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

ด้านชีวิตส่วนตัว ครอบครัวของศิริกัญญาเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ทำกิจการเดินรถเมล์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ก่อนจะเข้ามาทำงานในสายการเมือง ศิริกัญญาเคยทำงานเป็นนักวิจัยและผู้จัดการฝ่ายวิจัย ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)

ศิริกัญญาตันสกุล
ภาพจาก : Facebook Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

ก่อนที่ ต๋อม ชัยธวัช ตุลาธน ซึ่งเป็นเลขาพรรคก้าวไกลอยู่ในขณะนี้ จะชักชวนศิริกัญญามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ ในช่วงปี 2561 โดยเธอตั้งใจเพียงว่าจะมาทำงานเบื้องหลังให้กับพรรค

แต่ต่อมาช่วงเลือกตั้ง 2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โทรศัพท์ติดต่อมาชักชวนให้ศิริกัญญาลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผลปรากฏว่าเธอสอบผ่านและได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 สังกัดพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่การลงสมัครในสมัยแรก

ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล
ภาพจาก : Facebook Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ศิริกัญญายังได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลอีกด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ศิริกัญญาและสมาชิกพรรคคนอื่น ๆ จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล โดยครั้งนี้เธอได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคพ่วงเข้ามาอีกตำแหน่ง ดูแลภาพรวมของนโยบายพรรค

ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล
ภาพจาก : Facebook Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

ไหม ศิริกัญญา มีประสบการณ์ในการทำงานการเมืองตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และในปี 2566 นี้จะเป็นการเข้าไปทำหน้าที่ในสภาในสมัยที่ 2 โดยเธอมีชื่อปรากฏอยู่ในรายนาม ส.ส ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลเป็นลำดับที่ 3

ศิริกัญญาตันสกุล
ภาพจาก : Facebook Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

ด้วยความรู้ความชำนาญของศิริกัญญาในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับมหาภาค รวมถึงเธอคือฟันเฟืองสำคัญในด้านนโยบายของพรรค ที่อยู่คู่กับพรรคก้าวไกลตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ จึงไม่แปลกใจที่ศิริกัญญาจะถูกจับตามองว่าเธอมีโอกาสจะได้ครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

ภารกิจใหญ่ในนามพรรคประชาชน

นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การเมืองในนามพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนมาถึงพรรคประชาชน ศิริกัญญาสร้างชื่อจากการอภิปรายงบประมาณที่ดุเดือดและตรงไปตรงมา

เธอคือกรรมาธิการงบประมาณที่กล้าเสนอปรับลดงบส่วนเกินที่ไม่จำเป็น เพื่อนำเม็ดเงินมาใช้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ผลงานที่โดดเด่นคือการชี้ให้เห็นปัญหาทุนผูกขาดที่กัดกินเศรษฐกิจไทย และการผลักดันให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น

ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 ศิริกัญญาได้รับมอบหมายภารกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม นั่นคือการปฏิรูประบบราชการที่เทอะทะ รื้อโครงสร้างงบประมาณให้โปร่งใส และทลายทุนผูกขาดเพื่อเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ลืมตาอ้าปาก

นโยบายของเธอไม่ได้เน้นแค่ประชานิยมระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและกระจายดอกผลสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

หากต้องการติดตาม ส.ส. หญิงคนเก่งคนนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่เฟซบุ๊ก Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

ประวัติ ศิริกัญญา ตันสกุล
ภาพจาก : Facebook Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

