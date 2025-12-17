เตือน 6 ราศี อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงให้แตกคอกับเพื่อน
หมอดูเตือน 6 ราศี (มิถุน, กรกฎ, สิงห์, ตุลย์, พิจิก, มีน) อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงตะแคงรั่ว เพื่อนรักจะกลายเป็นศัตรูเพราะปากคนอื่น
มิตรแท้หายาก มิตรเทียมหาง่าย เป็นประโยคที่สะท้อนดวงชะตาของคุณได้ดีที่สุดเพราะอิทธิพลของดาวพุธที่โคจรวิปริตและทำมุมกับดาวอังคาร ส่งผลให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาดได้ง่าย บรรยากาศแห่งความหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้น ที่น่ากลัวที่สุดคือ “คนกลาง” หรือ “มือที่สาม” ที่เข้ามาในคราบผู้หวังดี แต่ประสงค์ร้าย คอยเป่าหูยุแยงให้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต้องสั่นคลอน
1. ราศีมิถุน
ชาวราศีมิถุนเป็นผู้สื่อสารที่เก่งกาจ แต่ช่วงนี้ภัยจะมาจาก “การรับสาร” ที่ผิดพลาด คุณมีเกณฑ์จะได้ยินเรื่องนินทาว่าร้ายเกี่ยวกับเพื่อนสนิทจากปากคนอื่น ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นถูกบิดเบือนใส่สีตีไข่จนเกินจริง หากคุณเผลอใจร้อนรีบไปเคลียร์หรือไปด่าทอเพื่อนโดยไม่ไตร่ตรอง อาจเสียเพื่อนดีๆ ไปถาวร ระวังคนหน้าซื่อใจคดที่เข้ามาตีสนิทเพื่อหวังเสี้ยมให้แตกกัน
2. ราศีกรกฎ
ความอ่อนไหวคือจุดอ่อนของคุณในช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎอาจถูกคนไม่หวังดีเข้ามาเล่นละครตบตา ทำตัวน่าสงสารและใส่ร้ายเพื่อนของคุณว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ ด้วยความขี้สงสารและรักพวกพ้อง คุณอาจเผลอเข้าข้างคนผิดและหันหลังให้เพื่อนแท้ กว่าจะรู้ตัวว่ากลายเป็นเครื่องมือของคนอื่น ความสัมพันธ์ก็ร้าวฉานจนยากจะต่อติด
3. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์ฆ่าได้หยามไม่ได้ และจุดนี้เองที่คนยุแยงจะนำมาใช้เล่นงานคุณ จะมีคนคอยคาบข่าวมาบอกว่าเพื่อนของคุณแอบนินทา หรือไม่ให้เกียรติคุณลับหลัง เพื่อกระตุ้นต่อมศักดิ์ศรีให้คุณโกรธเกรี้ยว ขอเตือนว่า “อย่าเพิ่งของขึ้น” เพราะสิ่งที่ได้ยินมาอาจเป็นเพียงเรื่องโกหกที่สร้างขึ้นเพื่อยืมมือคุณกำจัดเพื่อนคนนั้นออกไป
4. ราศีตุลย์
ปกติชาวราศีตุลย์รักความยุติธรรม แต่ช่วงนี้ตราชั่งในใจคุณอาจเอียงเพราะข้อมูลเท็จ คุณจะได้รับข้อมูลด้านเดียวที่ทำให้มองเพื่อนในแง่ลบ คนที่เข้ามาแทรกแซงจะพยายามดิสเครดิตเพื่อนของคุณด้วยเหตุผลที่ดูน่าเชื่อถือ จนคุณเริ่มลังเลและหวาดระแวง ระวังการตัดสินใจตัดความสัมพันธ์เพียงเพราะคำพูดของคนที่เพิ่งรู้จัก
5. ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกมีความระแวงเป็นทุนเดิม ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้ความขี้หึงหวงและหวงแหนเพื่อนทำงานหนักผิดปกติ หากมีใครมาสะกิดนิดเดียวว่าเพื่อนคุณกำลังปันใจไปให้คนอื่น หรือมีความลับปิดบังคุณอยู่ คุณพร้อมจะระเบิดอารมณ์ทันที ระวังจะตกหลุมพรางของคนที่จ้องจะทำลายกลุ่มเพื่อนของคุณให้แตกกระเจิง
6. ราศีมีน
ชาวราศีมีนผู้มองโลกในแง่ดี ช่วงนี้ระวังจะแยกแยะไม่ออกว่าใครคือมิตร ใครคือศัตรู คนที่เข้ามาทำดีด้วยอาจซ่อนมีดไว้ข้างหลัง เขาจะค่อยๆ ป้อนข้อมูลเท็จใส่หัวคุณทุกวัน จนคุณเริ่มมองเพื่อนสนิทเปลี่ยนไป ความสับสนและความเกรงใจจะทำให้คุณไม่กล้าถามความจริงจากเพื่อน จนเกิดเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นกลางความสัมพันธ์
คำแนะนำส่งท้าย
“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” สำหรับ 6 ราศีนี้ คาถาป้องกันภัยที่ดีที่สุดคือ “การเปิดใจคุยกันตรงๆ” หากได้ยินอะไรมา ให้วางอารมณ์ลงแล้วเดินไปถามเพื่อนของคุณต่อหน้าด้วยความจริงใจ อย่าเก็บไปคิดเองเออเอง และอย่าส่งต่อคำพูดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมแห่งวาจาย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง แนะนำให้ทำบุญด้วยการ บริจาคหนังสือเรียน หรือแชร์ธรรมะที่เป็นทาน เพื่อเสริมดวงปัญญาให้สว่างไสว รู้เท่าทันคน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 3 ราศี ระวังโรคเก่ากำเริบ โดยเฉพาะภูมิแพ้ ไมเกรน
- 5 ราศี ศัตรูแพ้ภัย! คนคิดร้ายจะถูกเปิดโปง
- 3 ราศี ดวงจะได้โชคจาก “คนแปลกหน้า” หรือ “โลกออนไลน์”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: