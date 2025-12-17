ดูดวง

เตือน 6 ราศี อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงให้แตกคอกับเพื่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 17:50 น.
52
ดูดวงวันนี้ 18/12/68

หมอดูเตือน 6 ราศี (มิถุน, กรกฎ, สิงห์, ตุลย์, พิจิก, มีน) อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงตะแคงรั่ว เพื่อนรักจะกลายเป็นศัตรูเพราะปากคนอื่น

มิตรแท้หายาก มิตรเทียมหาง่าย เป็นประโยคที่สะท้อนดวงชะตาของคุณได้ดีที่สุดเพราะอิทธิพลของดาวพุธที่โคจรวิปริตและทำมุมกับดาวอังคาร ส่งผลให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาดได้ง่าย บรรยากาศแห่งความหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้น ที่น่ากลัวที่สุดคือ “คนกลาง” หรือ “มือที่สาม” ที่เข้ามาในคราบผู้หวังดี แต่ประสงค์ร้าย คอยเป่าหูยุแยงให้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต้องสั่นคลอน

1. ราศีมิถุน

ชาวราศีมิถุนเป็นผู้สื่อสารที่เก่งกาจ แต่ช่วงนี้ภัยจะมาจาก “การรับสาร” ที่ผิดพลาด คุณมีเกณฑ์จะได้ยินเรื่องนินทาว่าร้ายเกี่ยวกับเพื่อนสนิทจากปากคนอื่น ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นถูกบิดเบือนใส่สีตีไข่จนเกินจริง หากคุณเผลอใจร้อนรีบไปเคลียร์หรือไปด่าทอเพื่อนโดยไม่ไตร่ตรอง อาจเสียเพื่อนดีๆ ไปถาวร ระวังคนหน้าซื่อใจคดที่เข้ามาตีสนิทเพื่อหวังเสี้ยมให้แตกกัน

2. ราศีกรกฎ

ความอ่อนไหวคือจุดอ่อนของคุณในช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎอาจถูกคนไม่หวังดีเข้ามาเล่นละครตบตา ทำตัวน่าสงสารและใส่ร้ายเพื่อนของคุณว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ ด้วยความขี้สงสารและรักพวกพ้อง คุณอาจเผลอเข้าข้างคนผิดและหันหลังให้เพื่อนแท้ กว่าจะรู้ตัวว่ากลายเป็นเครื่องมือของคนอื่น ความสัมพันธ์ก็ร้าวฉานจนยากจะต่อติด

3. ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์ฆ่าได้หยามไม่ได้ และจุดนี้เองที่คนยุแยงจะนำมาใช้เล่นงานคุณ จะมีคนคอยคาบข่าวมาบอกว่าเพื่อนของคุณแอบนินทา หรือไม่ให้เกียรติคุณลับหลัง เพื่อกระตุ้นต่อมศักดิ์ศรีให้คุณโกรธเกรี้ยว ขอเตือนว่า “อย่าเพิ่งของขึ้น” เพราะสิ่งที่ได้ยินมาอาจเป็นเพียงเรื่องโกหกที่สร้างขึ้นเพื่อยืมมือคุณกำจัดเพื่อนคนนั้นออกไป

4. ราศีตุลย์

ปกติชาวราศีตุลย์รักความยุติธรรม แต่ช่วงนี้ตราชั่งในใจคุณอาจเอียงเพราะข้อมูลเท็จ คุณจะได้รับข้อมูลด้านเดียวที่ทำให้มองเพื่อนในแง่ลบ คนที่เข้ามาแทรกแซงจะพยายามดิสเครดิตเพื่อนของคุณด้วยเหตุผลที่ดูน่าเชื่อถือ จนคุณเริ่มลังเลและหวาดระแวง ระวังการตัดสินใจตัดความสัมพันธ์เพียงเพราะคำพูดของคนที่เพิ่งรู้จัก

5. ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกมีความระแวงเป็นทุนเดิม ช่วงนี้ดวงดาวส่งผลให้ความขี้หึงหวงและหวงแหนเพื่อนทำงานหนักผิดปกติ หากมีใครมาสะกิดนิดเดียวว่าเพื่อนคุณกำลังปันใจไปให้คนอื่น หรือมีความลับปิดบังคุณอยู่ คุณพร้อมจะระเบิดอารมณ์ทันที ระวังจะตกหลุมพรางของคนที่จ้องจะทำลายกลุ่มเพื่อนของคุณให้แตกกระเจิง

6. ราศีมีน

ชาวราศีมีนผู้มองโลกในแง่ดี ช่วงนี้ระวังจะแยกแยะไม่ออกว่าใครคือมิตร ใครคือศัตรู คนที่เข้ามาทำดีด้วยอาจซ่อนมีดไว้ข้างหลัง เขาจะค่อยๆ ป้อนข้อมูลเท็จใส่หัวคุณทุกวัน จนคุณเริ่มมองเพื่อนสนิทเปลี่ยนไป ความสับสนและความเกรงใจจะทำให้คุณไม่กล้าถามความจริงจากเพื่อน จนเกิดเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นกลางความสัมพันธ์

คำแนะนำส่งท้าย

“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” สำหรับ 6 ราศีนี้ คาถาป้องกันภัยที่ดีที่สุดคือ “การเปิดใจคุยกันตรงๆ” หากได้ยินอะไรมา ให้วางอารมณ์ลงแล้วเดินไปถามเพื่อนของคุณต่อหน้าด้วยความจริงใจ อย่าเก็บไปคิดเองเออเอง และอย่าส่งต่อคำพูดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมแห่งวาจาย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง แนะนำให้ทำบุญด้วยการ บริจาคหนังสือเรียน หรือแชร์ธรรมะที่เป็นทาน เพื่อเสริมดวงปัญญาให้สว่างไสว รู้เท่าทันคน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 18/12/68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงให้แตกคอกับเพื่อน

19 วินาที ที่แล้ว
ดวง ลัคนา 2569 เผยอันดับ 1 ลัคนาเมษ ดวงดีสุดในปีนี้ ไลฟ์สไตล์

จัดอันดับ 12 ลัคนา เช็กดวงปี 2569 ตามติด 3 ราศี ดาวรุ่งพุ่งแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก 15 คลั่งแทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม วัยรุ่น 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน สยอง เซลฟี่คู่ศพแชร์ว่อนเน็ต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใส่นัวของจริง! ส.ส.เม็กซิโก หยุมหัวกันกลางสภา ปมยุบหน่วยงานตรวจความโปร่งใส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิตถาร! จับชายอินเดีย 4 ราย ลักลอบเข้าอุทยาน ฐานรุมข่มขืน “ตะกวด” แถมถ่ายคลิปไว้ด้วย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม ข่าว

FirstOne โปรเพลเยอร์ RoV ชี้ ดราม่าโกงซีเกมส์ สะท้อนนิสัย ชอบซุกปัญหาใต้พรม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ เชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสา ทวงคืนแผ่นดิน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาร์โค้ดคือ การเก็บข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้ ข่าว

บาร์โค้ดคืออะไร? คู่มือบาร์โค้ดสินค้าสำหรับร้านโชห่วย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุซัด ‘เทพีเสรีภาพ’ สูง 35 เมตรถล่มกลางเมือง คลิปแชร์ว่อนนาทีร่วงกระแทกพื้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บ้านเดชอิศม์&quot; ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม ข่าวการเมือง

“บ้านเดชอิศม์” ย้ายค่าย ซบกล้าธรรม “ชนนพัฒฐ์” ยันลง สส.สงขลา เขตเดิม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 ท่องเที่ยว

วิธีแลกสิทธิ์เคาท์ดาวน์ One Bangkok 2025 เริ่มต้นแค่ 1 แต้ม จำนวนจำกัด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นศ.ต่างชาติในไทยอัดคลิปขอความเป็นธรรม โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุรถชน ไร้คำขอโทษ-การเยียวยา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปสุดปีติ พระองค์หญิง ทรงเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกล้าชายแดน ณ โรงพยาบาล

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 17:50 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
เด็ก 15 คลั่งแทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน

สุดเหี้ยม วัยรุ่น 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน สยอง เซลฟี่คู่ศพแชร์ว่อนเน็ต

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

ใส่นัวของจริง! ส.ส.เม็กซิโก หยุมหัวกันกลางสภา ปมยุบหน่วยงานตรวจความโปร่งใส

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

วิตถาร! จับชายอินเดีย 4 ราย ลักลอบเข้าอุทยาน ฐานรุมข่มขืน “ตะกวด” แถมถ่ายคลิปไว้ด้วย

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button