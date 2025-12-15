โฆษกกลาโหมฯ เผย ไทยมีสิทธิครอบครอง GAM-102LR หลังยึดจากเขมร
โฆษกกลาโหมฯ เผย ไทยมีสิทธิครอบครอง GAM-102LR หลังยึดจากเขมร จากพื้นที่เนิน 500 ไม่จำต้องเป็นส่งคืนทางประเทศจีน
จากกรณีที่กองทัพบกสามารถยึด ระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 รุ่น GAM-102LR สัญชาติจีน ภายหลังจากที่กองทัพไทยสามารถยึดพื้นที่บนเนิน 500 ได้เป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุด พล.ร.ต.สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ไทยมีสิทธิครอบครอง ไม่จำเป็นต้องส่งคืนจีน แม้ทางจีนมาขอกลับคืน
สำหรับอาวุธ GAM-102LR นั้น เป็นระบบนำวิถีที่มีความสามารถทันสมัยและตอบสนองทั้งงานต่อต้านรถถังและการโจมตีเป้าหมายยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ระบบรุ่นใหม่ที่มีฟีเจอร์ครบทั้งความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ระยะยิง มาตรฐาน 6-10 กิโลเมตร เป็นขีปนาวุธดังกล่าวเป็นอาวุธที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงต้นปีนี้ และถือเป็นการค้นพบอาวุธหนักและทันสมัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแนวรบ
ขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถี (ATGM) ยุคที่ 5 ผลิตโดยจากผลิตโดย ประเทศจีน โดยบริษัทหลัก Poly Defence (สาย GAM/Bolas) ใช้ได้ทั้งโดยการบุกทางยุทธวิธีของทหารและติดตั้งบนยานพาหนะ
