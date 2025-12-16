เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500
เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังกองทัพไทยบุกยึดเนิน 500 ได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังอาวุธร้ายแรงอีกเพียบ
เพจ Army Military Force รายงานว่า “เย็นวันนี้ (15 ธ.ค.) – ทหารไทย ร.17 พัน 2 ยึดอาวุธสัญชาติจีนจากทหารกัมพูชาได้เป็นจำนวนมาก บนเนิน 500 ภายหลังปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่สำเร็จ
อาทิเช่น กระบอกบรรจุลูกระเบิดยิงขนาด 82 มม. (82mm Type 65 projected-grenade) ซึ่งเป็นลูกระเบิดที่ใช้งานร่วมกับเครื่องยิงลูกระเบิดไร้แรงสะท้อนแบบ Type 65 หรือ Type 65-1 ของจีน และกระสุนชนิดต่างๆ
และ เครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบพกพาไม่นำวิถี รุ่น Norinco PF-89 หรือ Type 89 ขนาด 80 mm. ขนาดยาว 900 mm. ผลิตโดยบริษัทนอริงโก้ ประเทศจีน ถูกจัดให้เป็นเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังและต่อต้านบังเกอร์ (Anti-tank & Anti-bunker) มีระยะยิงหวังผล 200 เมตร และระยะยิงสูงสุด 400 เมตร
Norinco PF-89 เป็นอาวุธสำหรับทหารราบที่สามารถพกพาได้ง่าย น้ำหนักเบา ประมาณ 3.7 กิโลกรัม ใช้งานแบบนัดเดียวทิ้ง (Single-shot, disposable launch tube)
จรวดต่อต้านรถถัง PF-89 (Type 89) มีการพัฒนารุ่นย่อยหลายรุ่นเพื่อใช้หัวรบที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป
รุ่นพื้นฐานคือ PF-89 และ PF-89A ซึ่งใช้หัวรบแบบ HEAT (High-Explosive Anti-Tank) เป็นหลัก โดยเน้นการสร้างลำไอพ่นพลังงานสูงเพื่อเจาะเกราะยานพาหนะเบาถึงปานกลาง
สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับรถถังสมัยใหม่ที่มีเกราะป้องกันพิเศษ เช่น เกราะปฏิกิริยาแรงระเบิด (ERA) คือรุ่น PF-89B ซึ่งใช้หัวรบแบบ Tandem Shaped-Charge HEAT หัวรบแบบนี้จะมีส่วนนำขนาดเล็กยิงออกไปทำลาย ERA ก่อนที่หัวรบหลักจะตามไปเจาะเกราะจริง ๆ
นอกจากหัวรบสำหรับยานเกราะแล้ว ยังมีหัวรบสำหรับทำลายเป้าหมายในอาคารหรือกำลังพลในที่กำบัง คือรุ่น WPF-89-1 และ WPF-89-2 ที่ใช้หัวรบแบบ Thermobaric ซึ่งจะสร้างคลื่นระเบิดและแรงดันสูงในวงกว้าง ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายล้างในพื้นที่ปิดอีกด้วย
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ 1 วัน เจ้าหน้าที่ทหารไทยชุดดังกล่าวได้เข้ายึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 รุ่น GAM-102LR สัญชาติจีนจากทหารกัมพูชาแล้วด้วย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โฆษกกลาโหมฯ เผย ไทยมีสิทธิครอบครอง GAM-102LR หลังยึดจากเขมร
- จีน หวัง ไทย-กัมพูชา ใช้ความอดทน สนับสนุนสองฝ่ายหันหาโต๊ะเจรจา
- “มหาดไทยกัมพูชา” อ้าง “ไทย” ใช้ควันพิษ โพสต์คลิปทหารไทยฉีดยากันยุง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: