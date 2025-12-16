ข่าว

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 07:59 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:03 น.
120

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังกองทัพไทยบุกยึดเนิน 500 ได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังอาวุธร้ายแรงอีกเพียบ

เพจ Army Military Force รายงานว่า “เย็นวันนี้ (15 ธ.ค.) – ทหารไทย ร.17 พัน 2 ยึดอาวุธสัญชาติจีนจากทหารกัมพูชาได้เป็นจำนวนมาก บนเนิน 500 ภายหลังปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่สำเร็จ

อาทิเช่น กระบอกบรรจุลูกระเบิดยิงขนาด 82 มม. (82mm Type 65 projected-grenade) ซึ่งเป็นลูกระเบิดที่ใช้งานร่วมกับเครื่องยิงลูกระเบิดไร้แรงสะท้อนแบบ Type 65 หรือ Type 65-1 ของจีน และกระสุนชนิดต่างๆ

และ เครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบพกพาไม่นำวิถี รุ่น Norinco PF-89 หรือ Type 89 ขนาด 80 mm. ขนาดยาว 900 mm. ผลิตโดยบริษัทนอริงโก้ ประเทศจีน ถูกจัดให้เป็นเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังและต่อต้านบังเกอร์ (Anti-tank & Anti-bunker) มีระยะยิงหวังผล 200 เมตร และระยะยิงสูงสุด 400 เมตร

Norinco PF-89 เป็นอาวุธสำหรับทหารราบที่สามารถพกพาได้ง่าย น้ำหนักเบา ประมาณ 3.7 กิโลกรัม ใช้งานแบบนัดเดียวทิ้ง (Single-shot, disposable launch tube)

จรวดต่อต้านรถถัง PF-89 (Type 89) มีการพัฒนารุ่นย่อยหลายรุ่นเพื่อใช้หัวรบที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป

รุ่นพื้นฐานคือ PF-89 และ PF-89A ซึ่งใช้หัวรบแบบ HEAT (High-Explosive Anti-Tank) เป็นหลัก โดยเน้นการสร้างลำไอพ่นพลังงานสูงเพื่อเจาะเกราะยานพาหนะเบาถึงปานกลาง

สำหรับรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับรถถังสมัยใหม่ที่มีเกราะป้องกันพิเศษ เช่น เกราะปฏิกิริยาแรงระเบิด (ERA) คือรุ่น PF-89B ซึ่งใช้หัวรบแบบ Tandem Shaped-Charge HEAT หัวรบแบบนี้จะมีส่วนนำขนาดเล็กยิงออกไปทำลาย ERA ก่อนที่หัวรบหลักจะตามไปเจาะเกราะจริง ๆ

นอกจากหัวรบสำหรับยานเกราะแล้ว ยังมีหัวรบสำหรับทำลายเป้าหมายในอาคารหรือกำลังพลในที่กำบัง คือรุ่น WPF-89-1 และ WPF-89-2 ที่ใช้หัวรบแบบ Thermobaric ซึ่งจะสร้างคลื่นระเบิดและแรงดันสูงในวงกว้าง ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายล้างในพื้นที่ปิดอีกด้วย

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ 1 วัน เจ้าหน้าที่ทหารไทยชุดดังกล่าวได้เข้ายึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 รุ่น GAM-102LR สัญชาติจีนจากทหารกัมพูชาแล้วด้วย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

4 นาที ที่แล้ว
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง ข่าวกีฬา

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

7 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

10 นาที ที่แล้ว
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน ข่าวดารา

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หลั่งน้ำตา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พลิกดับ เวียดนาม ซิวแชมป์ซีเกมส์สมัย 17

16 นาที ที่แล้ว
เหอ ฉิง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน เสียชีวิตในวัย 61 ปี บันเทิง

สิ้นงามอมตะ “เหอ ฉิง” นักแสดง ไซอิ๋ว-สามก๊ก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 61 ปี

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

28 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน บันเทิง

เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน

37 นาที ที่แล้ว
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด &quot;แม่-ลูกตระกูลดัง&quot; ชี้เป้า &quot;แม่&quot; โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ &quot;รมว.ดีอี&quot; ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี ข่าวการเมือง

แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157

39 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส ข่าว

กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส

42 นาที ที่แล้ว
เลขธูปเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 12 68 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ จุดธูปพระพิฆเนศ เปิดเลข 3 ตัวตรง งวด 16/12/68 หวยออกบ่ายนี้

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ผลักดัน “ไทย-กัมพูชา” หยุดยิง ชี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรคือสมบัติล้ำค่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง ข่าวต่างประเทศ

หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” อัด “อนุทิน” ทำได้แค่นี้ เปลี่ยนสถานการณ์เป็นโลกล้อมไทยแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน &quot;หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน&quot; หลังไม่ร่วมงานปีใหม่ ข่าว

บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจคุมตัว “นิค ไรเนอร์” ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อ-ผกก.ดัง “ร็อบ ไรเนอร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมลุ้นผล ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2568 แล้ววันนี้ พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ธันวาคม 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา หนุนสันติวิธี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 12 68 พร้อมผลรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 07:59 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:03 น.
120
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button