โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกงซีเกมส์ ตาสว่างวันนี้ คาดใช้ร่างทรงลวงโลกเป็นเทพ RoV

โค้ชป้อม รับดูไม่ออก Tokyogurl โกง RoV ตาสว่างวันนี้ ใช้ร่างทรง ลวงโลกเป็นเทพมาตลอด

โค้ชป้อม เปิดใจเสียงสั่น ยอมรับเป็นโค้ชมาหลายปี กลับดูพฤติกรรม Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) ไม่ออก คาดมีคนล็อกอินเล่นแทนมาตลอด 7 ปี จนกลายเป็นเทพของวงการ

กำลังเป็นมหากาพย์ลวงโลกที่ทำเอาคนไทยทั้งประเทศถึงกับพูดไม่ออก กับประเด็นดราม่า Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) โกง RoV ในซีเกมส์ 2025 ล่าสุดในรายการ โหนกระแสอ วันนี้ (17 ธ.ค. 68) ได้มีการพูดถึงกรณีร้อนครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ภายในรายการมีการเปิดคลิปวิดีโอหลักฐานชิ้นสำคัญขณะแข่งขัน คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นพฤติกรรมของ Tokyogurl ที่พยายามนำกระดาษมาบังหน้าจอโทรศัพท์มือถือและบิดเครื่องหนีสายตาคนรอบข้าง ซึ่งทาง นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ยืนยันชัดเจนว่าภาพบนหน้าจอขณะนั้นไม่ใช่ตัวเกม RoV แต่เป็นแอปพลิเคชันอื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเหล็กอย่างร้ายแรงโดยไม่ต้องรอผลสอบสวน

ขณะเดียวกันทางด้าน โค้ชป้อม จักรพล ป้อมปราณี ผู้ฝึกสอนทีมอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย ถึงกับเอ่ยปากยอมรับด้วยความช้ำใจว่า “ตนเองเป็นโค้ช RoV มานาน 6-7 ปี ก็ยังดูไม่ออกว่าโตเกียวเกิร์ลไม่ได้เล่นเองมาตลอด แม้แต่คนในวงการเกมและอินฟลูเอนเซอร์ต่างก็ยกย่องว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมาก เป็นระดับเทพของวงการ แต่เมื่อความจริงปรากฏในวันนี้ เพื่อนร่วมทีมต่างยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาอาจเป็นเพียง “ร่างทรง” ที่มีคนอื่นเล่นให้มาโดยตลอด”

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

