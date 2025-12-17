ข่าวเศร้า “โค้ชคาราเต้ทีมชาติไทย” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หลังเพิ่งเสร็จภารกิจจากซีเกมส์ 2025

สุดอาลัย “กนกพร ดอนสำราญ” ทีมงานผู้ฝึกสอน คาราเต้ทีมชาติไทย ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เสียชีวิต หลังเพิ่งเสร็จภารกิจจาก ซีเกมส์ 2025
วงการกีฬาไทยได้รับข่าวเศร้า เมื่อมีรายงานว่าเมื่อเวลา 00.16 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2568 กนกพร ดอนสำราญ ทีมงานผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ ทีมชาติไทย ประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ชนท้ายรถขนอ้อน ที่อำเภอวังสะพุง จ.เลย เสียชีวิต ขณะเดินทางกลับบ้าน หลังเสร็จภารกิจในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่กรุงเทพมหานคร
ด้านสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยแก่บุคลากรท่านนี้ว่า “สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัย และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวกนกพร ดอนสำราญ ภรรยาเลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ด้วยรักและอาลัยยิ่ง”
ทั้งนี้ คุณกนกพร คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยในซีเกมส์ 2025 ที่ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าไป 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: