บอสณวัฒน์ โต้ข่าวลือ มิสยูนิเวิร์สจาเมกา อาการโคม่า เผย ไม่จำบล็อกกิ้ง จนตกเวที

บอสณวัฒน์ โต้ข่าวลือ มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยันอาการไม่ได้โคม่าตามข่าวลือ เผยองค์กรรับจบทุกค่าใช้จ่าย ส่งกลับประเทศแล้วเรียบร้อย ชี้สาเหตุ ตกเวที เพราะไม่จำบล็อกกิ้ง
จากกรณีที่ องค์การมิสยูนิเวิร์ส และครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี่ มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ได้ออกมาแถลงการณ์ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับอาการของ มิสยูนิเวิร์สจาเมกา หลังตกเวทีประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบพรีลิมฯ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ว่า “อาการยังวิกฤต มีเลือดออกในสมอง สูญเสียการรับรู้ กระดูกหัก มีบาดแผลบนใบหน้า และบาดเจ็บอื่น ๆ อีกหลายจุด แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชม.และจะนำตัวเดินทางกลับไปรักษาต่อที่ประเทศจาเมกา”
ล่าสุด บอสณวัฒน์ อิสรไกลศีล ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งอาการบาดเจ็บหลังตกเวที รวมถึงสาเหตุที่ทำให้ มิสจาเมกาตกเวที ทั้ง ๆ ที่นางงามคนอื่นไม่ตก พร้อมแจงยิบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระบุว่า
“กลับประเทศเรียบร้อยแล้ว ค่ารักษา 2 ล้านกว่าบาท เพราะน้องก็อยู่ดีกินดี รักษาเต็มที่ รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง ย้ายมาจากโรงพยาบาลเดิมที่เข้าฉุกเฉินไป ใกล้ ๆ กับอิมแพ็คฯ มาอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ ก็เพิ่งกลับไปเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา มีการจัดแพทย์และพยาบาลขึ้นเครื่องไปส่งถึงจาเมกา เพราะเป็นการรีเควสของคนไข้ ดูจากอาการแล้วน้องทานข้าวได้ปกติ ทุกอย่างปกติ เพียงแต่น้องบอกว่าอาจจะมีมึน ๆ หัวอยู่ในบางจังหวะ ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ น่าจะโอเคอยู่ ก็คือใช้ชีวิตได้
ส่วนข่าวออกมาว่าอาการโคม่า คือตอนที่ไปจากเรา ตนไม่ได้ไปส่ง แต่ก็ตามเช็กงานจากทางองค์กรยูนิเวิร์ส เขาก็บอกทานข้าวได้ใช้ชีวิตปกติได้ โดยปกติถ้าโคม่าขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแค่อาจจะอยู่ในอาการที่ยังไม่ 100% แต่สามารถที่จะสื่อสาร รับรู้ได้ คือเครื่องบินมีแบบเดียว ถ้าคุณโดยสารแบบปกติ จะต้องเป็นเครื่องบินที่เขายอมรับความปลอดภัยในระดับนึง เขาถึงให้คุณขึ้น แต่อาจจะมีแพทย์ พยาบาลเป็นเพื่อน ก็จะเป็นความปลอดภัยอีกระดับนึง
แต่ถ้าคนที่สาหัสหรือเป็นคนไข้ที่หนัก ส่วนมากจะต้องเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินสำหรับปฐมพยาบาล เป็นเครื่องบินเล็ก ก็คือนอนนิ่ง แต่มันไม่ได้เป็นระบบนั้น แต่ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะหนักแค่ไหนนะ อันนี้ไม่ทราบจริง ๆ”
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้
เมื่อสื่อมวลชนถามถึงประเด็นการรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลังเกิดเหตุและรักษาพยาบาล มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 จากเหตุตกเวทีในการประกวดรอบพรีลิมฯ ทาง บอสณวัฒน์ เผยว่า
“พูดง่าย ๆ ว่าค่าใช้จ่ายองค์กรก็รับผิดชอบไป ประกันก็เต็มความสามารถ บางอย่างที่โอเวอร์กันประกัน มันเป็นการรักษาหรือขอพิเศษ ทางองค์กรยูนิเวิร์สเขาก็ยอมจ่ายให้ คือในเงื่อนไขเราทำประกันให้แล้ว ก็คือจ่ายแล้ว ส่วนเกินก็สามารถที่จะดูแลให้ ทางครอบครัวหรือทางจาเมกาก็ไม่ได้ต้องจ่ายอะไร รวมถึงการเดินทางกลับ ซึ่งกลับพร้อมกับครอบครัวด้วย เอาพยาบาลติดไปด้วย ก็ตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปจนถึงจาเมกา พอถึงก็กลับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทางองค์กรและประกันอยู่แล้ว เราก็ทำงานเต็มความสามารถและเต็มที่ในลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุและต้องช่วยเหลือ”
เมื่อถามถึงเรื่องการเรียกร้องในอนาคต บอสณวัฒน์ กล่าวว่า “ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น อาจจะมีการเรียกร้องอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้จริง ๆ ทั้งหมดได้ส่งเรื่องนี้กลับไปที่ยูนิเวิร์สที่เม็กซิโกเรียบร้อยแล้ว ว่าเป็นเรื่องของระหว่างทางจาเมกากับทางองค์กรนะ เพราะเราหมดหน้าที่ประเทศเจ้าภาพแล้ว เราได้ดูแลในขอบเขตของประเทศไทยจบสิ้นแล้ว และเราก็ได้เก็บเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร เพราะเรามีเทป เราชี้แจงไปหมดแล้ว เราทำหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพในฐานะมนุษยธรรม ในฐานะผู้ดูแล ในฐานะผู้ที่ทำประกันให้ครบถ้วนทุกอย่างแล้ว
ส่วนเรื่องว่าถ้าอีกฝ่ายจะฟ้อง อันนี้ก็ถึงได้บอกว่าไม่แน่ใจเรื่องอาการจริง ๆ ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันแน่ ไม่แน่ใจว่าอาการนี้จะไปบวกกับเอกสาร หรือจะไปบวกกับคำร้องก็ไม่แน่ใจแต่ถามว่ามีสิทธิ์ไหม ก็มีสิทธิ์ ยังยืนตามหลักมนุษยชน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือต่อต้านอะไรก็ได้ เป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบ แต่เราก็มีสิทธิอธิบายและรอไป
แต่โดยเบื้องต้นคุยกันหรือลูกน้อง หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อพูดคุย ครอบครัวก็เป็นคนไนซ์ เป็นคนเข้าใจได้ ครอบครัวก็เป็นหมอ ตัวน้องเองก็เป็นหมอ ซึ่งก็เข้าใจกันได้และไม่มีอะไรที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดขณะอยู่เมืองไทย มีการออมชอม มีการช่วยเหลือ มีการทำความเข้าอกเข้าใจ และองค์กรยูนิเวิร์สก็ส่งคนมาดูแลตลอดเวลา แต่ถ้าหลังจากนี้เมื่อกลับไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับสภาพที่มันเกิด
ตอนนี้ถ้าจะบอกก็ต้องบอกที่ยูนิเวิร์สองค์กรแม่สำนักงานใหญ่ เพราะหมดสิ้นจากภาระของเราแล้ว แต่ถ้าจะฟ้องก็ไม่รู้ว่าจะฟ้องใคร ถ้าจะฟ้องโดยปกติก็ต้องฟ้องยูนิเวิร์ส เพราะสนธิสัญญาระหว่างเขากับยูนิเวิร์ส แต่สำหรับเราที่จบไปเราก็ต้องยืนยันอีกครั้งว่าเราได้ดูแลทุกคนอย่างดี 120 คน มันตกไป 1 คน สาเหตุการตกเราก็พูดอย่างชัดเจน เรามีบล็อกกิ้งถึงจุดไหนแล้วเลี้ยว ทุกคนก็เดินไปถึงจุดนั้น แต่น้องเดินมาไม่ถึงจุด ห่างเยอะมาก ไกลเลย เดินมาได้ประมาณ 2/3 ของรันเวย์ และเลี้ยวเองเลย และไม่ได้เข้าทางด้วย มันก็เลยลงช่องไป
เราก็เก็บเรคคอร์ดตรงนั้นเป็นหลักฐาน ว่าทุก ๆ คนเดินมาตรงไหนและทำอะไร ผ่านการฝึกซ้อมอย่างดี และรันเวย์ของเราไม่ว่าจะปีกซ้าย ปีกขวา ปีกกลาง เป็นรันเวย์ที่ใหญ่มาก เป็นรันเวย์ที่คนยืนหลาย ๆ คนแล้วเต้นได้ มาพร้อม ๆ กัน 120 คน เต็ม 3 รันเวย์ได้ มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นที่เล็กมากจนก่อให้เกิดความน่าหวาดเสียว เพราะวิ่งกันได้ เต้นกันได้ เรียงหน้ากันได้ 5 คนต่อรันเวย์ แต่การตกต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัด เราได้ดูเทปแล้ว คือน้องไม่ได้จดจำคิวที่จะต้องดำเนินการแสดงหรือดำเนินการประกวด
ที่บอกว่าไม่ได้ขึ้นซ้อม อันนั้นก็อาจจะมีส่วน เพราะน้องอาการก็ไม่ค่อยดี เหมือนไม่ค่อยสบาย และก่อนขึ้นก็เหงื่อออก ดูเหมือนจะไม่ค่อยไหว และทางเจ้าหน้าที่เราที่อยู่ด้านหลังก็ถามว่าไหวไหม น้องก็บอกว่าไหว แต่เราก็ไม่อยากจะไปบอกว่าน้องไม่ซ้อม เพราะน้องก็ป่วย เอาเป็นว่าซ้อมมากซ้อมน้อยไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือไม่ได้จำบล็อกกิ้งที่จะเดินจริง เรามีวงกลมเล็ก ๆ เป็นจุดมาร์กไว้ให้อยู่แล้ว ถ้าเดินจบและเลี้ยวยังไงมันก็เกินแสนเกิน แต่น้องเดินมาไม่ถึง และเลี้ยวโดยที่ไม่มองเลยว่าเดินไปไหน และก้าวลงไปเลย ถ้าทุกคนเห็นภาพนะ ก้าวเลยโดยที่ไม่มีการบ่งบอกสัญญาณใด ๆ”
