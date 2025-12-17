ข่าวดาราบันเทิง

พี่หนุ่ม โทรหา โตเกียวเกิร์ล แจงดราม่าซีเกมส์ ปัดไม่ว่าง-ป่วยแพนิค ชี้ถ้าผิดต้องขอโทษคนไทย

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 15:18 น.
หนุ่ม กรรชัย โทรหา Tokyogurl แจงดราม่าโกงซีเกมส์

หนุ่ม กรรชัย โทรหา Tokyogurl นักแข่ง RoV เชิญออกรายการ แจงปมใช้ร่างทรงแข่งซีเกมส์ ปัดตอบไม่ว่าง เผยป่วย-แพนิค พี่หนุ่มหากทำจริงให้ออกมาขอโทษคนไทยและเพื่อนร่วมทีม

ดราม่าต่อเนื่อง หลัง Tokyogurl หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักแข่ง RoV หญิง ถูกสงสัยว่าใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน กระทั่ง สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ลงโทษหนักให้ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ล่าสุด ประเด็นดังกล่าวถูกนำมาขยายต่อในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ยังไม่อยากให้ฟันธงว่ามีความผิดจริง อยากให้เวลาและโอกาสอีกฝ่ายออกมาอธิบายข้อเท็จจริงในมุมของตนเองก่อน แต่ นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ประกาศชัดว่ามีหลักฐานแน่ชัด เพราะอีสปอร์ตคือกีฬาทิ้งข้อมูลไว้หลังการใช้งาน ดิ้นไม่หลุดแน่นอน

ก่อนหน้าการแข่งขันมีจุดสังเกตที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมสงสัย Tokyogurl ขอโทรศัพท์เครื่องที่ใช้แข่งจริงมาเตรียมความพร้อมและเซ็ตอัพก่อน ซึ่ง โค้ชป้อม ผู้ดูแลทีม AOV หญิง ไม่อนุญาตเนื่องจากทางทีมมีโทรศัพท์ให้ลองก่อนแข่งอยู่แล้ว รวมทั้งกฏกติกาในการเล่นแข่งระบุชัดว่าห้ามมีการสลับจอ แต่เธอก็ยังทำ ซึ่งกรรมการผู้ตัดสินเป็นคนรายงานให้ทราบ

ช่วงเช้าวันนี้ (17 ธันวาคม 2568) หนุ่ม กรรชัย ติดต่อหา Tokyogurl เพื่อเชิญมาชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการ แต่อีกฝ่ายตอบปัด เพราะไม่สบายและมีอาการแพนิค จากนั้นทางรายการโทรศัพท์ไปสอบถามซ้ำว่าอยากนั่งในรายการไหม เธอตอบกลับว่าไม่ว่าง โดยที่น้ำเสียงเปลี่ยนไป รายการสอบถามต่อว่าอยากโฟนอินเข้ามาหรือไม่ ฝั่งนางสาวณภัทรเผยว่าไม่สะดวก

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ขอฝากข้อความผ่านรายการถึง Tokyogurl อยากให้ออกมาพูดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นธรรมของตนเองและพิสูจน์ตนเอง หากไม่ได้ทำจริง ๆ แต่ถ้ากระทำลงไปจริงพิธีกรหนุ่มอยากให้ออกมาขอโทษคนไทย, เพื่อนร่วมทีม และ แฟน ๆ ของเธอเอง ซึ่งเป็นประโยชน์กับเธอเอง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ในกลุ่มเล็ก ๆ แต่มันผูกไปถึงเรื่องราวระดับประเทศ เนื่องจากมีศัตรูที่จ้องจะโจมตีเราอยู่แล้ว อะไรที่ผิดก็ขอโทษ การหลบอยู่แบบนี้ไม่ใช้การแก้ไข เพราะอาจมีเรื่องราวอื่น ๆ ตามมาอีก

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

