พี่ชาย ‘โคด้า’ กัปตัน RoV หญิงไทย ป้องน้อง หลังถูกตัดสิทธิ์แข่งอีสปอร์ต ซีเกมส์ 2025

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 13:55 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 13:54 น.
179
พี่ชาย 'โคด้า' กัปตัน RoV หญิงไทย ป้องน้อง หลังถูกตัดสิทธิ์โกงแข่งอีสปอร์ต ซีเกมส์ 2025

พี่ชาย ‘โคด้า’ กัปตัน RoV หญิงไทย โพสต์ปกป้องน้องสาว หลังถูกตัดสิทธิ์แข่งอีสปอร์ต ซีเกมส์ 2025 ยัน Tokyogurl ละเมิดกฎไม่เกี่ยวกับคนในทีม

ยังเป็นเรื่องที่แฟนอีสปอร์ต และแฟน ๆ เกม RoV กำลังติดตามกันอยู่ต่อเนื่อง หลังเกิดประเด็นร้อนสะเทือนวงการเกมเมอร์เมื่อเกิดการโกงการแข่งขันอีสปอร์ต ในซีเกมส์ 2025 โดยมีการตรวจสอบพบว่า Tokyogurl หนึ่งในตัวแทนทีมชาติไทยที่เข้าแข่งขัน RoV ละเมิดกฎการแข่งขัน ทำให้ RoV หญิงทีมชาติไทย ตัดสินใจยอมถอนตัวออกจากการแข่งขันยกทีม สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้กับคอเกมทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ด่วน! RoV ประกาศแบน Tokyogurl ตลอดชีวิต เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ซีเกมส์ 2025

ต่อมาทางด้าน เร็น พี่ชายของโคด้า (จอมคน) กัปตันทีม RoV หญิงตัวแทนทีมชาติไทยชุด SEA Games 2025 ออกมาโพสต์ระบายความในใจ หลังน้องสาวและทีมถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันอย่างสายฟ้าแลบ จากกรณีอื้อฉาวที่มีคนในทีมละเมิดกฎการแข่งขัน ระบุว่า

“สวัสดีครับ ผมเร็น เป็นพี่ชายของ โคด้า หรือ จอมคน กัปตันทีม Rov ตัวแทนหญิงประเทศไทยของ SEA games ขออนุญาติใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องน้องสาวของตัวเองนะครับ

ผมเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่า ในตอนนี้ทุก ๆ คนคงโกรธและอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น และผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกัน นักกีฬา SEA games เป็นเหมือนหน้าตาของประเทศเราและการที่เกิดการโกงขึ้น มันคือการไม่ให้เกียรติความหวังและความเชื่อมั่นของประเทศ และที่แย่ที่สุดคือ คุณดับฝันของเด็กผู้หญิงคนนึงที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงก็เล่นเกมเก่งได้

แรกเริ่ม ผมกับน้องเริ่มเล่นเกมนี้ด้วยกัน ตาม ๆ กระแสที่ยุคนึงทุก ๆ คนก็ตีป้อมกันหมด ผมยังจำได้ ตอนนั้นพวกเราสองคน ม.ต้น ปิดไฟแอบพ่อแม่ปั่นแรงค์กันจนเช้า

มีช่วงนึงโรงเรียนมัธยมเราเปิดชมรม Esport และผมก็เข้าร่วมเพราะรู้สึกว่ามันท้าทายดี ช่วงปั่นแรงค์ตอนดึก ทีมขาด ผมเลยชวนน้องสาวมาเติมที่ว่างที่ขาด ระหว่างที่เกมดำเนิน แน่นอนว่ามันก็มีความผิดพลาด มีความตึงมือเกิดขึ้น และก็มีคนในทีมพูดมาว่า “เล่นโครตโง่เลย อย่างว่า ผู้หญิงก็เล่นเกมกากแบบนี้แหละ”

ทุกอย่างเหมือนจะจบลง ผมเองก็ปลอบน้องไปว่าไม่เป็นไรหรอก มันแค่เกม แต่ใครจะรู้ว่าคำพูดเล็ก ๆ จะจุดประกายคำถามในตัวว่า “ผู้หญิงเล่นเกมเก่งไม่ได้จริง ๆ เหรอ”

ช่วงเวลาผ่านไป เราสองคนก็เติบโต ผมก็มีความฝันของผมและเราก็ห่างเหินกันตามวัย แต่ทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้าน ผมจะเจอน้องผมก้มหน้าก้มตานั่งเล่นเกมนี้

และคงเหมือนหลาย ๆ ครอบครัว เมื่อโฟกัสของลูกคือการเล่นเกม พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าทำไมลูกถึงติดเกม ช่วงนั้นผมเห็นครอบครัวเราทะเลาะกันบ่อยพอสมควร เพราะความไม่เข้าใจว่าสิ่งที่โคด้าทำอยู่ในตอนนั้นว่าจะส่งอะไรต่อชีวิต อนาคตจะเป็นยังไง จะทำอาชีพอะไร แต่ถึงแบบนั้นน้องผมก็ยังยึดมั่น และพิสูจน์ตัวเอง ผลการเรียนเค้าดีเยี่ยม ดีกว่าผมซะอีก ดีจนผมเริ่มเชื่อมั่นว่า สิ่งที่น้องตั้งใจ ความฝันของน้องคงเป็นไปได้แน่ ๆ

จนกระทั่งวันนี้น้องสาวผมเกือบจะมีโอกาสได้ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่า เด็กติดเกมถ้ามีความตั้งใจและไม่ละทิ้งความฝัน ต่อให้ผู้หญิงก็คว้าเหรียญทองได้

หลังเกิดเรื่อง ผมเดินทางมาศาลาพระเกี้ยวที่เป็นสถานที่จัดแข่ง น้องผมวิ่งมากอด ร้องไห้โฮ ทั้งชีวิตไม่เคยเห็นน้องของผมเป็นแบบนี้ มันทำผมกลั้นน้ำตาไม่ไหวเหมือนกัน

คนเพียงคนเดียวล้มความฝันและโอกาสที่อาจมีเพียงครั้งเดียวของน้องสาวผม ทั้งทรัพยากรเวลาหรือโอกาสในชีวิตที่ตัดสินใจทิ้ง เพื่อมาเต็มที่กับเส้นทางนี้ คุณไม่สงสารคนในทีมคุณเลย อายุก็ 29 แล้วนะครับ ควรจะมีวุฒิภาวะได้แล้ว

และท้ายสุดนี้ อยากบอกทุกคนว่า จริงอยู่ที่เกิดการโกงขึ้น แต่การที่มีคนโกงในทีม มันไม่ได้แปลว่าคนอื่นในทีมจะต้องโกงด้วย หรือรู้เห็นเป็นใจ อย่าเหมารวม น้องผมที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองจะรูัสึกยังไงถ้าเหรียญทองที่ได้มาได้จากการโกง สำหรับน้องผมมันคือการไม่ให้เกียรติความพยายามของตัวเองที่ทำมาขนาดนี้

คุณหงุดหงิดได้ เจ็บใจได้ และก็ตำหนิติเตียนได้ ผมเข้าใจ มันคือกีฬา แต่ช่วยมีมนุษยธรรมด้วยครับ อย่าคิดว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ วันนี้น้องผมเสียใจมากพอแล้ว”

พี่ชาย โคด้า กัปตัน RoV วอนสังคมอย่างเหมารวม ปม Tokyogurl โกงแข่งซีเกมส์ 2025-1

พี่ชาย โคด้า กัปตัน RoV วอนสังคมอย่างเหมารวม ปม Tokyogurl โกงแข่งซีเกมส์ 2025

อ้างอิงจาก : FB Kamlangpandin Pumseenil

