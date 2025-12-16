ข่าวกีฬาซีเกมส์

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย เปิดใจ เชื่อ “Tokyogurl” โกงการแข่งขันมานาน เผยเพื่อนร่วมทีมเคยสงสัยก่อนแข่งซีเกมส์ 2 วัน

จอมคน พุ่มสีนิล กัปตันทีมอีสปอร์ต RoV หญิงทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อกรณี นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl เพื่อนร่วมทีมที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 และถูกลงโทษแบนตลอดชีวิตจาก Garena รวมถึงถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญา หลังพบการกระทำผิดกฎด้วยการดัดแปลงฮาร์ดแวร์เพื่อทุจริตการแข่งขัน

จอมคน กล่าวว่า ถ้าเอาตรง ๆ เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากกับในการแข่งขัน หนูคิดว่า และก็เป็นไปได้ค่ะ ซึ่งหนูเชื่อว่าบุคคลคนนี้เขาคงทำมานานมาก ๆ แล้ว เพราะเขาอยู่ในวงการนี้มานานมากแล้วค่ะ แล้วก็ตอนเทสต์ทีม ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นในรูปแบบออนไลน์ พวกหนูก็ไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะ

แล้วก็อีกอย่างก็คงจะเป็นเชื่อใจที่พวกหนูมีให้เขาค่ะ การที่ทำทีมครั้งนี้ หนูและทุกคนในทีมเปรียบเสมือนเพื่อนกัน เป็นเพื่อนสนิทกันที่แบบว่าอยู่ด้วยกัน พวกหนูก็เลยเชื่อใจเขามากค่ะ ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ค่ะ อย่างที่หนูบอกค่ะว่า ก็สามารถใช้โปรแกรมบุคคลที่สาม (Third Party) ในการที่ให้คนอื่นเล่นแทนได้ แล้วใช้วิธีเป็นตัวเองคอลเกมแทน พูดแทนค่ะ

จอมคน พุ่มสี กัปตันทีม RoV หญิงทีมชาติไทย
บอกตรง ๆ ว่า พวกหนูดูไม่ออกค่ะว่าเขาทำ เคยมีสงสัยตอน 2 วันสุดท้ายก่อนแข่ง ตอนนั้นเริ่มจากที่ว่ามีน้องในทีมคนหนึ่ง เขามาบอกหนูว่าให้ลองสังเกตดูว่ามีอะไรแปลก ๆ ค่ะ หนูก็เลยสังเกตดู แล้วเริ่มบอกคนอื่น ๆ ในทีม แต่ว่ายังไม่บอกโค้ชเพราะยังไม่มั่นใจ ก็เริ่มดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะใช่แล้วไปบอกโค้ชค่ะ

จากนั้นเราก็ไปพูดคุยกับเขา แล้วเขาก็ใช้วิธีโมโห เกรี้ยวกราด กลับมาใส่พวกหนู พร้อมกับว่าให้พวกหนูไปขอโทษเขาว่าเขาไม่ได้ทำค่ะ ซึ่งพวกหนูก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะพวกหนูไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะว่าเขาทำจริง ๆ แต่พวกหนูสงสัยกันทุกคนเลยว่าเขาทำค่ะ

สุดท้ายแล้วพวกเรามองที่เป้าหมายว่าเราก็อยากได้เหรียญทอง เราก็เลยเลือกที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วก็ขอโทษกันแล้วซ้อมต่อไปต่อค่ะ แต่ถามว่ามีสงสัยไหมก็มีสงสัยที่แบบว่าสุด ๆ เลยคือ 2 วันก่อนที่จะแข่งค่ะ

ดังนั้นที่หนูเล่าไปว่าใช้วิธีโมโหพวกหนูกลับมา แล้วด้วยความที่เขาเป็นพี่ใหญ่ในทีม หนูก็ต้องบอกว่าเกรงใจเขา แล้วก็ยังมองว่าเป็นเพื่อนอยู่ในตอนนั้น

