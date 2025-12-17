ข่าวกีฬาซีเกมส์

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ นัดชิงที่ 3 ดูบอลสด วันนี้ 17 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 13:52 น.
1,023

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 นัดชิงที่ 3 คู่ระหว่าง ไทย พบ อินโดนีเซีย แข่ง 15.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง NBT 2 HD

วันนี้ 17 ธ.ค. 2568 แฟนบอลชายไทยเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อม พร้อมกับให้กำลังใจทัพชบาแก้ว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

โดยเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ 3 คู่ระหว่าง ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย หลังจากที่ทั้งสองทีมต่างผิดหวังมาในรอบรองชนะเลิศ เริ่มจากทางด้าน อินโดนีเซีย ที่แพ้ให้กับ เวียดนาม 0-5 ส่วนทางด้าน ทีมชาติไทย เสมอกับ ฟิลิปปินส์ ใน 120 นาที 1-1 ก่อนที่จะแพ้ในการดวลจุดโทษ 2-4

แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทยอินโดนีเซียวันนี้ได้ผ่านช่อง NBT 2 HD และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now

Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย อินโดนีเซีย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด

  • คู่แข่งขัน : ไทย VS อินโดนีเซีย
  • ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง NBT 2 HD และ True Visions NOW
  • เวลาแข่ง : 15.30 น.

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

