ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ นัดชิงที่ 3 ดูบอลสด วันนี้ 17 ธ.ค. 68

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 นัดชิงที่ 3 คู่ระหว่าง ไทย พบ อินโดนีเซีย แข่ง 15.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง NBT 2 HD
วันนี้ 17 ธ.ค. 2568 แฟนบอลชายไทยเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อม พร้อมกับให้กำลังใจทัพชบาแก้ว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ 3 คู่ระหว่าง ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย หลังจากที่ทั้งสองทีมต่างผิดหวังมาในรอบรองชนะเลิศ เริ่มจากทางด้าน อินโดนีเซีย ที่แพ้ให้กับ เวียดนาม 0-5 ส่วนทางด้าน ทีมชาติไทย เสมอกับ ฟิลิปปินส์ ใน 120 นาที 1-1 ก่อนที่จะแพ้ในการดวลจุดโทษ 2-4
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทยอินโดนีเซียวันนี้ได้ผ่านช่อง NBT 2 HD และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย อินโดนีเซีย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS อินโดนีเซีย
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง NBT 2 HD และ True Visions NOW
- เวลาแข่ง : 15.30 น.
