ขายหน้าถึงต่างชาติ สื่อนอกตีข่าว “Tokyogurl” ถูกจับได้ว่าโกงการแข่งอีสปอร์ต ซีเกมส์ 2025
ข่าวฉาวดังไกลถึงเมืองนอก เมื่อเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศได้รายงานว่านักแข่งอีสปอร์ตดังของไทย “Tokyogurl” ถูกขับออกจากการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 หลังถูกจับได้ว่าโกง
กลายเป็นประเด็นที่คนไทย รวมไปถึงแฟนกีฬาอีสปอร์ตไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อ “Tokyogurl” หรือ ณภัทร วราสินธ์ นักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย เกม RoV ถูกจับได้ว่าใช้โปรแกรมควบคุมระยะไกล เพื่อให้บุคคลที่สามเล่นแทน กลางงานแข่ง ซีเกมส์ 2025
ก่อนที่สุดท้ายเธอจะถูกขับออกจากการแข่งขันทันที พร้อมกับถูกสโมสรต้นสังกัดยกเลิกสัญญา และถูกทางเกมแบนตลอดชีวิต เรียกว่าส่งผลเสียให้กับวงการอีสปอร์ตไทยอย่างหนัก
ล่าสุด เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศเริ่มมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วเช่นกัน โดยบางสื่อถึงกับพาดหัวว่า “นักกีฬาอีสปอร์ตดาวเด่นชาวไทย ถูกตัดสิทธิ์ หลังโกงการแข่งขัน แถมยังแพ้อีก”
