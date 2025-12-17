ชาวเน็ตขุดยับ! แชตหลุดแฉ นักกีฬา RoV โกงแข่งซีเกมส์ แลก iPhone 17 Pro Max
ชาวเน็ตขุดหลักฐาน แชตหลุด แฉนักกีฬา RoV ทีมชาติ โกงซีเกมส์ตั้งแต่รอบคัดตัว เพราะหวัง iPhone 17 Pro Max หากได้แชมป์
กระแสดราม่าวงการอีสปอร์ตยังคงร้อนระอุต่อเนื่อง หลังจากที่ทีม RoV หญิงทีมชาติไทยต้องถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากกรณีที่ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยสั่งถอดออกจากการแข่งขัน จากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในระหว่างแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568
เพจเฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด โพสต์ข้อความระบุว่า “ห๊ะ!!! จริงป่ะเนี่ยแกร อยากได้ iPhone 17 Promax เลยโกงประเทศอื่นทั้งๆ ที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพ #มรึงบร้าป่ะ ในทวิตขุดฉ่ำมากไปหาดู” พร้อมกับแนบภาพของคอมเมนต์หนึ่งที่มีการระบุข้อความดังกล่าว
เมื่อตรวจสอบข้อความดังกล่าวผ่าน X โดยค้นหาจาก #Tokyogrl แล้ว พบว่ามีภาพของแชตหนึ่งในโซเชียลมีเดีย โดยคู่สนทนาได้ถามคำถามว่า “ตอนคัดมันก็ทำหรอ สรุป โคตร…เอาดี ๆ” จากนั้นบุคคลหนึ่งได้ตอบว่า “ทำค่ะ แล้วซีเกมส์นี้พี่ … บอก … ว่าถ้าได้แชมป์จะซื้อไอโฟน 17 ให้”
