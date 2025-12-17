ข่าว

ชาวเน็ตขุดยับ! แชตหลุดแฉ นักกีฬา RoV โกงแข่งซีเกมส์ แลก iPhone 17 Pro Max

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 13:59 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:04 น.
ชาวเน็ตขุดหลักฐาน แชตหลุด แฉนักกีฬา RoV ทีมชาติ โกงซีเกมส์ตั้งแต่รอบคัดตัว เพราะหวัง iPhone 17 Pro Max หากได้แชมป์

กระแสดราม่าวงการอีสปอร์ตยังคงร้อนระอุต่อเนื่อง หลังจากที่ทีม RoV หญิงทีมชาติไทยต้องถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากกรณีที่ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยสั่งถอดออกจากการแข่งขัน จากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในระหว่างแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

เพจเฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด โพสต์ข้อความระบุว่า “ห๊ะ!!! จริงป่ะเนี่ยแกร อยากได้ iPhone 17 Promax เลยโกงประเทศอื่นทั้งๆ ที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพ #มรึงบร้าป่ะ ในทวิตขุดฉ่ำมากไปหาดู” พร้อมกับแนบภาพของคอมเมนต์หนึ่งที่มีการระบุข้อความดังกล่าว

เมื่อตรวจสอบข้อความดังกล่าวผ่าน X โดยค้นหาจาก #Tokyogrl แล้ว พบว่ามีภาพของแชตหนึ่งในโซเชียลมีเดีย โดยคู่สนทนาได้ถามคำถามว่า “ตอนคัดมันก็ทำหรอ สรุป โคตร…เอาดี ๆ” จากนั้นบุคคลหนึ่งได้ตอบว่า “ทำค่ะ แล้วซีเกมส์นี้พี่ … บอก … ว่าถ้าได้แชมป์จะซื้อไอโฟน 17 ให้”

