ข่าวกีฬา

“Tokyogurl” เคลื่อนไหวแล้ว ปมดราม่าร่างทรง ยืนยันไม่ได้โกง ตอบเรื่องนิ้วกลาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 15:10 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:10 น.
251

Tokyogurl เคลื่อนไหวแล้ว ปมดราม่าร่างทรง ยืนยันไม่ได้โกง แต่ตื่นสนาม ถามกลับถ้าโกงมันคงชนะไปแล้ว ส่วนเรื่องนิ้วกลาง เล่นกับเพื่อนข้างๆ

จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด นางสาวณภัทร หรือ Tokyogurl ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังดราม่า โดยนักกีฬาสาว RoV คนนี้ตอบว่า “เกียวสุ่มตอบนะ ถ้าเกียวโกงมันคงชนะไปแล้ว

ถามจริงมันโกงยังไง เกียวเล่นเอง แต่เกียวตื่นสนามมากจนเป็นแพนิก ทุกคนไม่รู้อะไรหน้า งานเลย เกียวต้องถูกส่งมาโรงพยาบาล พึ่งได้ เล่นโทรศัพท์ เสียบสายลิงค์กับมือถือมันไม่ สามารถแชร์จอโกงไรได้ทั้งนั้น คุณไม่รู้คุณมา ทำแบบนี้ ทุกคนทำแบบนี้เกียวตอบไรได้ เรื่อง ชูนิ้วกลางเกี่ยวเล่นกับโมเพื่อนข้างๆ เพราะ ตอนหันไปกล้องมันจับที่หน้าคนอื่นอยู่คือแหย่ เล่นกับเพื่อนเพราะเครียดมากอยู่ แพนิกกินจน สลบเขาต้องส่งมาโรงพยาบาล”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 15:10 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:10 น.
251
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button