“Tokyogurl” เคลื่อนไหวแล้ว ปมดราม่าร่างทรง ยืนยันไม่ได้โกง ตอบเรื่องนิ้วกลาง
Tokyogurl เคลื่อนไหวแล้ว ปมดราม่าร่างทรง ยืนยันไม่ได้โกง แต่ตื่นสนาม ถามกลับถ้าโกงมันคงชนะไปแล้ว ส่วนเรื่องนิ้วกลาง เล่นกับเพื่อนข้างๆ
จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด นางสาวณภัทร หรือ Tokyogurl ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังดราม่า โดยนักกีฬาสาว RoV คนนี้ตอบว่า “เกียวสุ่มตอบนะ ถ้าเกียวโกงมันคงชนะไปแล้ว
ถามจริงมันโกงยังไง เกียวเล่นเอง แต่เกียวตื่นสนามมากจนเป็นแพนิก ทุกคนไม่รู้อะไรหน้า งานเลย เกียวต้องถูกส่งมาโรงพยาบาล พึ่งได้ เล่นโทรศัพท์ เสียบสายลิงค์กับมือถือมันไม่ สามารถแชร์จอโกงไรได้ทั้งนั้น คุณไม่รู้คุณมา ทำแบบนี้ ทุกคนทำแบบนี้เกียวตอบไรได้ เรื่อง ชูนิ้วกลางเกี่ยวเล่นกับโมเพื่อนข้างๆ เพราะ ตอนหันไปกล้องมันจับที่หน้าคนอื่นอยู่คือแหย่ เล่นกับเพื่อนเพราะเครียดมากอยู่ แพนิกกินจน สลบเขาต้องส่งมาโรงพยาบาล”
